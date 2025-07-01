Ο πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, υπέβαλε αίτημα προς τον Πρόεδρο της Βουλής ζητώντας τους ψηφιακούς δίσκους καταγραφής των συνομιλιών που αποτελούν τμήμα της δικογραφίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το αίτημα του Αλέξη Χαρίτση εδράζεται στο εξής: στην ποινική δικογραφία του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ περιλαμβάνονται δέκα εκθέσεις απομαγνητοφώνησης τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Από τη σχετική έκθεση προκύπτει ότι από τις συνομιλίες απομαγνητοφωνήθηκαν μόνο εκείνες που κατά την κρίση των αστυνομικών οργάνων σχετίζονται άμεσα με την υπόθεση.

Η Νέα Αριστερά εκτιμά κατ’ αρχάς ότι ο φάκελος της ποινικής δικογραφίας θα πρέπει να είναι πλήρης. Για την πληρέστερη διερεύνηση ποινικών ευθυνών πολιτικών προσώπων που εμπλέκονται στο υπό εξέταση σκάνδαλο απαιτεί την πρόσβαση στο σύνολο των συνομιλιών προκειμένου να αξιοποιηθούν όλα τα σχετικά αποδεικτικά μέσα και στο πλαίσιο αυτό ζητά τη συμπλήρωση της δικογραφίας με τους σχετικούς ψηφιακούς δίσκους καταγραφής των συνομιλιών.

