Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αναμένεται να δώσει λύση στην εκκρεμότητα που αφορά τη δόμηση σε οικισμούς με λιγότερους από 2.000 κατοίκους.

Αναλυτικά η τροπολογία:

Άρθρο 1

Ζητήματα οριοθέτησης οικισμών – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 12 ν. 4759/2020

Στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4759/2020 (Α’ 245), περί οριοθέτησης οικισμών επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) η υφιστάμενη παράγραφος αριθμείται ως περ. «α», β) οι υφιστάμενες περ. α) έως δ) και οι εσωτερικές παραπομπές τους αναριθμούνται σε υποπερ. αα) έως αδ), αντίστοιχα, γ) προστίθενται περ. β) έως ε), και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: «2.α H οριοθέτηση των οικισμών της παρ. 1, γίνεται στο πλαίσιο είτε Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Τ.Π.Σ.), είτε Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.), είτε αυτοτελούς προεδρικού διατάγματος που καλύπτει τουλάχιστον έναν (1) οικισμό. Στη τελευταία περίπτωση το προεδρικό διάταγμα εκδίδεται μετά από γνώμη του οικείου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.) ή του αρμοδίου Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.) για τις περιπτώσεις παραδοσιακών οικισμών και οικισμών της περ. αδ), και πρόταση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και ειδικότερα: αα) με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις περιπτώσεις μη προστατευόμενων οικισμών σε όλη την επικράτεια ή παραδοσιακών οικισμών πλην των κατωτέρω περ. αβ) και αγ), αβ) με πρόταση του αρμοδίου για τα νησιά του Αιγαίου Υπουργού, στην περίπτωση παραδοσιακών οικισμών των περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, αγ) με πρόταση του αρμοδίου Υπουργού για τη Μακεδονία και Θράκη, στην περίπτωση παραδοσιακών οικισμών των περιφερειών Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, αδ) στις περιπτώσεις οικισμών της Επικράτειας οι οποίοι, στο σύνολό τους ή σε τμήμα τους, έχουν κηρυχθεί αρχαιολογικοί χώροι ή ιστορικοί τόποι ή περιλαμβάνονται στον Κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, πέραν των ανωτέρω κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών, το προεδρικό διάταγμα προτείνεται από κοινού με τον Υπουργό Πολιτισμού.

Με το ίδιο Προεδρικό Διάταγμα οριοθέτησης κάθε οικισμού καθορίζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης, καθώς και οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης, ανάλογα με την κατηγορία, τη φυσιογνωμία και τον βαθμό προστασίας του. Το ως άνω Προεδρικό Διάταγμα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνοδευόμενο από τοπογραφικό διάγραμμα ή ορθοφωτοχάρτη κατάλληλης κλίμακας (1:1.000 έως 1:5000), στο οποίο σημειώνονται τα όρια του οικισμού, ως κορυφές κλειστής ή κλειστών πολυγωνικών γραμμών με τις ψηφιακές συντεταγμένες αυτών εξαρτημένες από το Εθνικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο (ΕΓΣΑ’ 87). Για τους ήδη οριοθετημένους οικισμούς δεν είναι επιτρεπτή η διεύρυνση των ορίων τους με νέα διοικητική πράξη οριοθέτησης, παρά μόνο για λόγους νομιμότητας κατά την αρχική οριοθέτηση του οικισμού, όπως για πλάνη περί τα πράγματα, με πράξη, η οποία πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς με αναφορά σε συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά και στοιχεία. β. Κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, το όριο των οικισμών που έχουν μέχρι επτακόσιους (700) κατοίκους, κατά την τελευταία απογραφή και οριοθετήθηκαν με πράξη αναρμοδίου οργάνου, δύναται, κατά την οριοθέτησή τους βάσει του από 11/15.4.2025 π.δ. (Δ’ 194), να διευρύνεται, πέραν της πολυγωνικής γραμμής της παρ. Β5 του άρθρου 5 του εν λόγω διατάγματος και μέχρι την προγενέστερη πράξη καθορισμού του ορίου των οικισμών, υπό την επιφύλαξη των κριτηρίων του άρθρου 6 αυτού, αναλόγως με την περίπτωση και μετά από τεκμηρίωση. Η περιοχή αυτή ορίζεται ως Ζώνη Ανάπτυξης Οικισμού (Ζ.Α.Ο.), για την υποστήριξη και ενίσχυση του περιφερειακού δικτύου οικισμών, προσαρμοσμένου στα σύγχρονα πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης. Ο χαρακτήρας της ζώνης αυτής είναι συμβατός με τον χαρακτήρα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υπολοίπων ζωνών του οικισμού και λειτουργεί συμπληρωματικά με αυτές. Στη Ζ.Α.Ο. άρτια θεωρούνται τα οικόπεδα με ελάχιστο εμβαδόν αρτιότητας από πεντακόσια τετραγωνικά μέτρα (500 τ.μ.) έως δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ. και πρόσωπο ελάχιστου μήκους δέκα (10) μ. σε κοινόχρηστη οδό. Το εμβαδόν αρτιότητας και το ελάχιστο μήκος προσώπου σε κοινόχρηστη οδό εξειδικεύονται με το π.δ. οριοθέτησης κάθε οικισμού, λαμβάνοντας υπόψη εκείνα τα μεγέθη που θεωρούνται τα πλέον αντιπροσωπευτικά του χαρακτήρα και της διαμορφωμένης κατάστασης στην υπόψη ζώνη, το δε κτίριο τοποθετείται κατ΄ ελάχιστον σε απόσταση πέντε (5) μέτρων από τον άξονα της ανωτέρω οδού. Για τα λοιπά μεγέθη, όρους και περιορισμούς δόμησης, ισχύουν τα οριζόμενα για τη ζώνη Β1 του άρθρου 5 του από 11/15.4.2025 π.δ.. Οι χρήσεις γης στη Ζ.Α.Ο. καθορίζονται σύμφωνα με τις παρ. Β και Γ του άρθρου 14 του από 11/15.4.2025 π.δ., κατόπιν τεκμηρίωσης με βάση τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της ζώνης αυτής και τη φυσιογνωμία του κάθε οικισμού. γ. Κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, για οικισμούς από επτακόσιους ένα (701) μέχρι και δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους, κατά την τελευταία απογραφή, που οριοθετήθηκαν με προγενέστερη πράξη αναρμοδίου οργάνου, είναι δυνατόν, στο πλαίσιο Τ.Π.Σ. ή Ε.Π.Σ., η περιοχή που εκτείνεται πέραν της πολυγωνικής γραμμής της παρ. Β5 του άρθρου 5 του ως άνω από 11/15.4.2025 π.δ. και μέχρι του, με προγενέστερη πράξη, καθορισμένου ορίου τους, να καθορίζεται ως Περιοχή Ειδικών Χρήσεων (Π.Ε.Χ.), για την υποστήριξη και ενίσχυση του περιφερειακού δικτύου οικισμών, προσαρμοσμένου στα σύγχρονα πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης. Ειδικά για τις ως άνω περιπτώσεις καθορισμού Π.Ε.Χ. στο πλαίσιο Τ.Π.Σ. ή Ε.Π.Σ., άρτια θεωρούνται τα γήπεδα με ελάχιστο εμβαδόν από δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ. έως τέσσερις χιλιάδες (4.000) τ.μ. και πρόσωπο ελάχιστου μήκους δεκαπέντε (15) μ. σε κοινόχρηστη οδό. Ο χαρακτήρας της περιοχής αυτής είναι συμβατός με τον χαρακτήρα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ζωνών του οικισμού και λειτουργεί συμπληρωματικά με αυτές. Το ελάχιστο εμβαδόν αρτιότητας και το ελάχιστο μήκος προσώπου σε κοινόχρηστη οδό εξειδικεύονται με το π.δ. έγκρισης του Τ.Π.Σ. ή Ε.Π.Σ., λαμβάνοντας υπόψη τα μεγέθη που θεωρούνται τα πλέον αντιπροσωπευτικά του χαρακτήρα και της διαμορφωμένης κατάστασης στην υπόψη περιοχή. Για τα λοιπά μεγέθη, όρους και περιορισμούς δόμησης, ισχύει το από 24.5.1985 π.δ. (Δ΄ 270). Οι χρήσεις γης για τις ως άνω περιπτώσεις Π.Ε.Χ. καθορίζονται κατ’ αναλογία και σύμφωνα με τις παρ. Β και Γ του άρθρου 14 του από 11/15.4.2025 π.δ., κατόπιν τεκμηρίωσης με βάση τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της περιοχής, για την ορθολογική κατανομή και συσχέτιση των χρήσεων γης, ώστε να αποφεύγονται μεταξύ τους συγκρούσεις και ανεξέλεγκτη κατανάλωση φυσικών πόρων. Σε κάθε περίπτωση υφίσταται η δυνατότητα, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, επέκτασης των οικισμών, σύμφωνα με τις παρ. 6, 8 και 9 του παρόντος. δ. Οικόπεδα που εμπίπτουν στην περ. β, τα οποία είχαν δημιουργηθεί νομίμως κατά την περ. 3 της παρ. Γ του άρθρου 9 του από 11/15.4.2025 π.δ., μέχρι την έκδοση του εν λόγω π.δ., με βάση προϊσχύουσες διατάξεις ή με βάση τα ορισθέντα μεγέθη σε προγενέστερη πράξη οριοθέτησης του οικισμού, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, εφόσον έχουν το ελάχιστο κατά την περ. β πρόσωπο σε κοινόχρηστη οδό και το σχετικό κτίριο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων από τον άξονα αυτής. ε. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δύναται να εξειδικεύονται περαιτέρω οι ως άνω διατάξεις που αφορούν στη Ζ.Α.Ο., καθώς και οι γενικοί ή ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης και οι χρήσεις γης, εντός αυτής και να καθορίζεται κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο για την προστασία της φυσιογνωμίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη των οικισμών της περ. β’.».

Άρθρο 2

Χορήγηση ενίσχυσης για την κατασκευή και λειτουργία τηλεθέρμανσης στους Δήμους Κοζάνης, Εορδαίας και Αμυνταίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - Τροποποίηση παρ. 12 άρθρου εξηκοστού πρώτου ν. 4839/2021

Στην παρ. 12 του εξηκοστού πρώτου άρθρου του ν. 4839/2021 (Α΄181), περί σύστασης Ειδικού Λογαριασμού με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» και χορήγησης επιδότησης λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε καταναλωτές, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην περ. β) προστίθεται υποπερ. βιβ), β) στο προτελευταίο εδάφιο, βα) μετά από τη λέξη «καθορίζονται», προστίθενται οι λέξεις «, κατά περίπτωση, », ββ) η παραπομπή «βια» διορθώνεται σε «βιβ», και η παρ. 12 διαμορφώνεται ως εξής: «12. Ο ειδικός λογαριασμός «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» διαχωρίζεται λογιστικά στους εξής δύο (2) Yπολογαριασμούς: α) τον Υπολογαριασμό Εσόδων, και β) τον Υπολογαριασμό Εξόδων. α) Ο Υπολογαριασμός Εσόδων του ειδικού λογαριασμού έχει τις εξής εισροές: αα) έσοδα από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α΄179), αβ) Έσοδα που προβλέπονται στην υποπερ. στ΄ της περ. Α.2.1 της παρ. Α.2. του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), αγ) έσοδα από τον ειδικό λογαριασμό Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας του άρθρου 55 του ν. 4001/2011, αδ) έσοδα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αε) ποσά που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, αστ) πόρους από λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που αποδίδονται μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000 €), αζ) ποσά που παρακρατούνται από το επίδομα θέρμανσης προς τους ωφελούμενους της τηλεθέρμανσης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την παρ. 12Ζ, αη) ποσά που παρακρατούνται από τα ανταποδοτικά τέλη Α.Π.Ε. της παρ. 4 του άρθρου 87 του ν. 4964/2022 (Α΄150), σύμφωνα με τις παρ. 12Γ και 12Δ, και αθ) ποσά που παρακρατούνται από τα προϋπολογιζόμενα έσοδα των Δήμων Κοζάνης, Εορδαίας και Αμυνταίου από τους ετήσιους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, σύμφωνα με την παρ. 12Η. β) Ο Υπολογαριασμός Εξόδων του ειδικού λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» έχει τις εξής εκροές: βα) τις επιδοτήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, ββ) τα ποσά που αφορούν στο επίδομα θέρμανσης του άρθρου 79 του ν. 4756/2020 (Α΄ 235), βγ) τα ποσά που αφορούν στο κόστος λειτουργίας τηλεθέρμανσης του Δήμου Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, μέχρι τη σύνδεση της τηλεθέρμανσης του Δήμου με την υπό κατασκευή μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας «ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ V», βδ) τα ποσά που αφορούν στον ειδικό λογαριασμό για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος που έχει συσταθεί με το άρθρο 36 του ν. 4508/2017 (Α΄ 200), βε) τα ποσά που αφορούν στον ειδικό λογαριασμό για τη χορήγηση ενίσχυσης σε οικιακούς καταναλωτές λόγω περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από λιγνιτική δραστηριότητα που έχει συσταθεί με το άρθρο 26 του ν. 4513/2018 (Α΄ 9), βστ) δράσεις που αφορούν στην απόσυρση και αντικατάσταση οικιακών ηλεκτρικών συσκευών μέσω συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης από πιστοποιημένους φορείς, βζ) ποσά που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, βη) τα ποσά που μεταφέρονται στον ειδικό λογαριασμό που θα συσταθεί από τον Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για την εφαρμογή των εκκαθαρίσεων του μεταβλητού κόστους παραγωγής των μονάδων του ατμοηλεκτρικού σταθμού Αγίου Δημητρίου που εντάσσονται σε λειτουργία για την παροχή υπηρεσιών τηλεθέρμανσης όπως αυτά καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργείας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή και γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλητών, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.), βθ) ποσά που εξυπηρετούν αποκλειστικά την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προμήθειας θερμικής ενέργειας της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας (Δ.Ε.ΤΗ.Π.), της Υπηρεσίας Τηλεθέρμανσης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης (Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης) και της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου (Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α.), σύμφωνα με τις παρ. 12Β έως 12Δ, βι) ποσά που αφορούν χορήγηση ενίσχυσης για την κάλυψη διαφορικού κόστους προμήθειας θερμικής ενέργειας των Δήμων Κοζάνης και Εορδαίας, σύμφωνα με την παρ. 12ΣΤ, βια) ποσά για την κάλυψη του ενός τρίτου (1/3) των οφειλών που θα προκύψουν για τη Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης από την τιμολόγηση του κόστους εμπορίας δικαιωμάτων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) για το έτος 2024 και για την Δ.Ε.ΤΗ.Π. από την κάλυψη του κόστους των τόκων υπερημερίας στο σύνολό τους, για τη ληξιπρόθεσμη οφειλή κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από ηλεκτρικούς λέβητες. βιβ) ποσά που αφορούν χορήγηση ενίσχυσης για την κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών για τη λειτουργία των δικτύων τηλεθέρμανσης της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας (Δ.Ε.ΤΗ.Π.), της Υπηρεσίας Τηλεθέρμανσης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης (Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης) και της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου (Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α.). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών καθορίζονται η περιοδικότητα, η διαδικασία, το ύψος και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τις εισροές των υποπερ. αστ) έως αθ). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών καθορίζονται, κατά περίπτωση, η περιοδικότητα, η διαδικασία, οι περιστάσεις υπό τις οποίες χρησιμοποιείται η κάθε κατηγορία, το ύψος χρήσης και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τις εκροές των υποπερ. βη) έως βιβ). Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται το ποσοστό των εισροών που αποδίδεται, ως ανταποδοτικό τέλος, στον Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.), για την κάλυψη των λειτουργικών και διαχειριστικών δαπανών του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης.».

Άρθρο 3

Ενεργοποίηση σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο δίκτυο - Προσθήκη παρ. 14 στο άρθρο 97 του ν. 4951/2022

Στο άρθρο 97 του ν. 4951/2022 (Α’ 129), περί αύξησης ηλεκτρικού χώρου στο δίκτυο και προώθησης ενεργειακού συμψηφισμού και σταθμών αυτοπαραγωγής, προστίθεται παρ. 14 ως εξής: «14. Σε περίπτωση εξαιρούμενων και γνωστοποιούμενων σταθμών, που έχουν ήδη κατασκευαστεί και για τους οποίους, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, η διάρκεια ισχύος της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης έχει λήξει ή για τους οποίους έχει παύσει να ισχύει η δέσμευση ηλεκτρικού χώρου (πέρας διάρκειας ισχύος σύμβασης σύνδεσης), ο Διαχειριστής του Δικτύου δύναται να προβεί στη σύνδεσή τους, εφόσον υφίσταται διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος και ο ενδιαφερόμενος, εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποβάλλει στον Διαχειριστή του Δικτύου αίτηση ενεργοποίησης του σταθμού στο δίκτυο. Αν ο Διαχειριστής του Δικτύου ζητήσει συμπληρωτικά έγγραφα και στοιχεία, καθώς και διευκρινίσεις επί των υποβληθέντων εγγράφων, ο ενδιαφερόμενος τα προσκομίζει εντός είκοσι (20) ημερών, άλλως η αίτηση ενεργοποίησης καθίσταται απαράδεκτη. Σε περίπτωση μη ύπαρξης διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου, η αίτηση ενεργοποίησης του ενδιαφερόμενου απορρίπτεται. Για τη σύνδεση των εν λόγω σταθμών ο Διαχειριστής του Δικτύου δύναται να αξιοποιήσει το περιθώριο απορρόφησης ισχύος ανά Υποσταθμό που διατίθεται πλέον του υφιστάμενου περιθωρίου, σύμφωνα με το παρόν. Ο Διαχειριστής του Δικτύου προβαίνει στη σύνδεση των εν λόγω σταθμών κατά προτεραιότητα.».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.