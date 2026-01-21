Κατς στην Αθήνα: Το Ισραήλ εξισώνει Αιγαίο, Γάζα, Συρία

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισράελ Κατς απηύθυνε έντονες προειδοποιήσεις προς την Τουρκία, θέτοντας το ζήτημα του Αιγαίου στο ίδιο επίπεδο με τις περιοχές της Γάζας και της Συρίας.

Η επίσκεψη του Κατς στην Αθήνα πραγματοποιείται με στόχο τη διεύρυνση της στρατιωτικής συνεργασίας και την κοινή παραγωγή οπλικών συστημάτων μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ.

Επίσης, η συνεργασία εστιάζεται στην περαιτέρω ανάπτυξη κοινών μηχανισμών κυβερνοασφάλειας για την ενίσχυση της ασφάλειας των δύο χωρών.

Έντονες προειδοποιήσεις προς την Τουρκία απηύθυνε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισράελ Κατς κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα, θέτοντας το ζήτημα του Αιγαίου στο ίδιο επίπεδο με Γάζα και Συρία.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ



Σε εξέλιξη βρίσκεται από προχθές το βράδυ (19/1) επίσημη επίσκεψη εργασίας του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας Ισράελ Κατς στο πλαίσιο της διεύρυνσης της στρατιωτικής συνεργασίας, της κοινής παραγωγής οπλικών συστημάτων και περαιτέρω ανάπτυξης κοινών μηχανισμών κυβερνοασφάλειας με την ελληνική πλευρά.

Πηγή: Deutsche Welle

Γάζα – Συρία – ΑιγαίοΩστόσο, πέρα από το γνωστό φιλικό κλίμα που επικρατεί στις κοινές δηλώσεις υπουργών, κατά τη διάρκεια της χθεσινής (20/1) ενημέρωσης των δημοσιογράφων από τον κ. Κατς και τον Έλληνα ομόλογό του Νίκο Δένδια, οι αναφορές του Ισραηλινού υπουργού υπήρξαν ιδιαίτερα δηκτικές, αφήνοντας εύκολα να εννοηθεί πως παρέπεμπαν στις τουρκικές περιφερειακές επιδιώξεις. Συγκεκριμένα, ο Ισράελ Κατς τόνισε χαρακτηριστικά ότι το Ισραήλ «δεν θα επιτρέψει σε στοιχεία που επιδιώκουν να υπονομεύσουν την περιφερειακή σταθερότητα και να εδραιώσουν τη θέση τους μέσω της τρομοκρατίας, της επιθετικότητας ή των στρατιωτικών παραφυάδων τους στη Συρία, στη Γάζα, στο Αιγαίο Πέλαγος ή οπουδήποτε αλλού, προκειμένου να πραγματώσουν τις επικίνδυνες φιλοδοξίες τους, θέλοντας να αποκαταστήσουν αυτοκρατορίες εις βάρος κυρίαρχων κρατών».Από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου 2023 και μέχρι σήμερα, για πρώτη φορά Ισραηλινός ανώτατος αξιωματούχος προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις (και μάλιστα εκτός της χώρας του), θέτοντας το ζήτημα των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο στο ίδιο επίπεδο με δύο ενεργά, για το Ισραήλ, ανοικτά πολεμικά μέτωπα της Γάζας και της Συρίας, με κοινό αντίπαλο δέος τις επιδιώξεις της Άγκυρας.Ισραηλινή δυσφορία για την τουρκική διεισδυτικότηταΤο περιεχόμενο και ο τόνος των χθεσινών δηλώσεων Κατς στην Αθήνα απηχούν τη βαρύτητα που προσδίδουν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης τα τελευταία εικοσιτετράωρα στην ολοένα περισσότερο ορατή τουρκική διεισδυτικότητα τόσο στο μέτωπο της Γάζας, όσο και στη Συρία. Η ισραηλινή κυβέρνηση δεν κρύβει την δυσφορία της έναντι της πρόσφατης απόφασης της διακυβέρνησης Τραμπ, η οποία, παρότι γνώριζε τις έντονες ισραηλινές αντιρρήσεις, εν τέλει περιέλαβε ως μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, που υπάγεται στο «Συμβούλιο Ειρήνης», τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, προσδίδοντάς του ρόλο στην εφαρμογή του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα. Παράλληλα, η πρόσφατη συνθηκολόγηση των κουρδικών δυνάμεων του SDF στη Συρία ερμηνεύεται στο Ισραήλ ως ιδαίτερα σημαντική ενίσχυση της τουρκικής επιρροής στα κέντρα λήψεως αποφάσεων της διακυβέρνησης αλ Σάρα στη Δαμασκό, φέρνοντας έτσι ‘πιο κοντά’ την Τουρκία στην ισραηλινοσυριακή μεθόριο.Υπό αυτό το πρίσμα, η επιλογή του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας Ισράελ Κατς να συμπεριλάβει την ανάγκη προάσπισης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο εντός του πλαισίου των γενικότερων ισραηλινών προβληματισμών ως προς την ανάγκη διατήρησης της περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας εκτιμάται ως μία κίνηση ασυνήθιστη για τα ισραηλινά δεδομένα, καθότι -μέχρι πρότινος τουλάχιστον- ανώτατοι Ισραηλινοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι και διπλωμάτες σε θέσεις ευθύνης απέφευγαν επιμελώς να υπεισέλθουν στην ουσία των ελληνοτουρκικών διαφορών.

