Αυστραλία: Περιπολίες με drones λόγω των αυξανόμενων επιθέσεων καρχαριών

Οι αυστραλιανές αρχές εντείνουν τις περιπολίες με drones έπειτα από τέσσερις επιθέσεις καρχαριών μέσα σε διάστημα δύο ημερών στα ανοιχτά της Νέας Νότιας Ουαλίας, ένα ασυνήθιστο κύμα περιστατικών που άφησε τρεις τραυματίες, εκ των οποίων οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση. Σε ένα από τα επεισόδια, ένα παιδί γλίτωσε οριακά τον τραυματισμό, όταν καρχαρίας δάγκωσε τη σανίδα του σε προάστιο του Σίδνεϊ.

Όπως δήλωσε η Ντόνα Γουίσαρτ, εκπρόσωπος της Surf Life Saving New South Wales, και οι τέσσερις επιθέσεις σημειώθηκαν μέσα σε 48 ώρες. Ο υπουργός Γεωργίας της Πολιτείας χαρακτήρισε τη σειρά των επιθέσεων «πρωτοφανή».

Σε ηλεκτρονικό μήνυμα την Τρίτη, η Γουίσαρτ ανέφερε ότι οι πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις αύξησαν τον κίνδυνο επιθέσεων καρχαριών, προειδοποιώντας σέρφερ και κολυμβητές να αποφεύγουν τα παράκτια ύδατα τις επόμενες ημέρες. «Οι συνθήκες έχουν δημιουργήσει θολά και ταραγμένα νερά και κύματα στις ακτές της Νέας Νότιας Ουαλίας τις τελευταίες ημέρες», ανέφερε, μειώνοντας σημαντικά την ορατότητα.

Σύμφωνα με την ίδια, πιθανότεροι υπαίτιοι για τις επιθέσεις ήταν οι ταυροκαρχαρίες, οι οποίοι μπορούν να ξεπεράσουν σε μήκος τα 2,1 μέτρα.

Ως προληπτικό μέτρο, οι αρχές στο Σίδνεϊ ανακοίνωσαν ότι υπερδιπλασιάζουν τις περιπολίες με drones γύρω από τις παραλίες της πόλης, τα οποία μπορούν να εντοπίζουν εγκαίρως ενδεχόμενες απειλές. Τα τελευταία χρόνια, η αύξηση των επιθέσεων καρχαριών έχει οδηγήσει τις αρχές στη χρήση drones και τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο την προστασία των λουόμενων.

«Αν σκέφτεστε να πάτε για μπάνιο, απλώς πηγαίνετε σε μια τοπική πισίνα», δήλωσε τη Δευτέρα σε ανάρτησή του στο Instagram ο διευθύνων σύμβουλος της Surf Life Saving NSW, Στιβ Πιρς.

Το πρωί της Τρίτης, σύμφωνα με την αστυνομία, ένας σέρφερ τραυματίστηκε ελαφρά όταν δέχθηκε δάγκωμα καρχαρία στο Point Plomer, στη Μεσοβόρεια Ακτή, περίπου 435 χιλιόμετρα βόρεια του Σίδνεϊ. Ο 39χρονος υπέστη τραύμα στο στήθος, όταν καρχαρίας «άρπαξε» τη σανίδα του, γεγονός που οδήγησε στο κλείσιμο των κοντινών παραλιών.

Το περιστατικό αυτό ήρθε να προστεθεί σε μια αλληλουχία επιθέσεων που ξεκίνησε την Κυριακή, όταν 12χρονο αγόρι δέχθηκε επίθεση καρχαρία στο λιμάνι του Σίδνεϊ, με σοβαρά τραύματα στα πόδια. Το παιδί νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Την επόμενη ημέρα, ένας άνδρας δαγκώθηκε στο πόδι στο Μάνλι, βόρειο προάστιο του Σίδνεϊ, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή τον ανέσυραν και τον έβγαλαν με ασφάλεια στην ακτή. Σε κοντινή απόσταση, στην παραλία Dee Why, αναφέρθηκε άλλο ένα περιστατικό την ίδια ημέρα χωρίς τραυματισμούς. Σύμφωνα με το ABC News, καρχαρίας δάγκωσε τη σανίδα ενός παιδιού.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που ανάρτησε στο Instagram την Τρίτη, η υπουργός Γεωργίας Τάρα Μοριάρτι επανέλαβε ότι το κύμα επιθέσεων καρχαριών μέσα σε λίγες ημέρες είναι «άνευ προηγουμένου».

«Παρακαλώ ακούστε τις προειδοποιήσεις για τις επικίνδυνες συνθήκες. Είναι υπερβολικά επικίνδυνο και ο κίνδυνος επίθεσης καρχαριών είναι αυξημένος σε θολά νερά μετά από καταιγίδες», τόνισε.

Το κρατικό πρόγραμμα ασφάλειας από καρχαρίες συνέδεσε επίσης τα περιστατικά με τις βροχοπτώσεις. «Η βροχή παρασύρει θρεπτικά στοιχεία στη θάλασσα, προσελκύοντας ψάρια και άλλους θαλάσσιους οργανισμούς — γεγονός που με τη σειρά του μπορεί να προσελκύσει καρχαρίες», ανέφερε η πρωτοβουλία SharkSmart σε ανάρτηση στο Instagram.

Οι αρχές της Πολιτείας επισημαίνουν ότι οι ταυροκαρχαρίες εμφανίζονται συχνότερα σε παραλίες, ποτάμια, λιμάνια και εκβολές της Νέας Νότιας Ουαλίας όταν η θερμοκρασία του νερού ξεπερνά τους 19 βαθμούς Κελσίου, κυρίως το φθινόπωρο και το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με στοιχεία της Australian Shark-Incident Database που επικαλείται το Nine News, έχουν καταγραφεί 23 θανατηφόρες επιθέσεις καρχαριών στη χώρα από το 2020. Για σύγκριση, την περίοδο 2010–2019 σημειώθηκαν 22 θανατηφόρα περιστατικά, ενώ μεταξύ 1960 και 2009 ο μέσος όρος ήταν περίπου 15 ανά δεκαετία.

Τα περιστατικά έχουν εντείνει τους φόβους ότι τα θερμότερα νερά λόγω της κλιματικής αλλαγής οδηγούν τους καρχαρίες να παραμένουν περισσότερο σε ορισμένες περιοχές, την ώρα που η αύξηση της θερμοκρασίας και του πληθυσμού φέρνει περισσότερους ανθρώπους στη θάλασσα.

Σύμφωνα με τον αυστραλιανό οργανισμό προστασίας της άγριας ζωής Taronga, κατά μέσο όρο περίπου 20 άνθρωποι τραυματίζονται από καρχαρίες κάθε χρόνο, βάσει στοιχείων της τελευταίας δεκαετίας.

Στο πλαίσιο της επιτήρησης, οι αρχές διατηρούν δίκτυο 37 σταθμών ανίχνευσης καρχαριών με πομπούς σε ολόκληρη τη Νέα Νότια Ουαλία. Όταν καρχαρίας με πομπό πλησιάσει σε απόσταση 500 μέτρων από έναν σταθμό, αποστέλλεται ειδοποίηση στο κοινό μέσω εφαρμογής και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, η Αυστραλία έχει αναπτύξει εκτεταμένο σύστημα εναέριας επιτήρησης των ακτών με drones και έχει εγκαταστήσει μη θανατηφόρες παγίδες (drumlines), οι οποίες ειδοποιούν τις αρχές όταν καρχαρίας δαγκώσει το δόλωμα.

Πηγή: skai.gr

