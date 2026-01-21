Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι ζημιές από τον κυκλώνα «Χάρι» στη Σικελία ξεπερνούν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ, με πλημμύρες και καταστροφές σε παραθαλάσσιες περιοχές του Παλέρμο, Μεσσίνα, Συρακουσών και Κατάνης.

Η Πολιτική Προστασία και η Πυροσβεστική εκτελούν επιχειρήσεις διάσωσης για τη μεταφορά κατοίκων από ισόγεια σπίτια σε ασφαλείς περιοχές.

Ο κυκλώνας προκάλεσε μεγάλες ζημιές στον τομέα της αλιείας, με καταστροφή πολλών ψαρόβαρκων, και προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην Καλαβρία, κυρίως στην πόλη Καταντζάρο.

Σοβαρές ζημιές, που ξεπερνούν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ, έχει προκαλέσει το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη Σικελία, σύμφωνα με την Ιταλική Πολιτική Προστασία.

Οι παραθαλάσσιες περιοχές του Παλέρμο, της Μεσσίνα, των Συρακουσών και της Κατάνης έχουν πληγεί έντονα από τον κυκλώνα «Χάρι». Οι αρχές, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική, συνεχίζουν αδιάκοπα τις προσπάθειες για μεταφορά πολιτών από ισόγεια σπίτια σε ασφαλέστερες περιοχές. Πολλά σπίτια και καταστήματα έχουν πλημμυρίσει, ενώ εκατοντάδες δέντρα σε παραλιακούς δρόμους έχουν πέσει λόγω των ισχυρών ανέμων.

Ο πρόεδρος της περιφέρειας της Σικελίας, Ρενάτο Σκιφάνι, δήλωσε πως «τις περασμένες ώρες επικεντρωθήκαμε μόνο στις επιχειρήσεις διάσωσης. Τώρα άρχισε και η καταγραφή των ζημιών, οι οποίες είναι τεράστιες, ιδίως στην περιοχή του νησιού μας που βρέχεται από το Ιόνιο».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η σφοδρή κακοκαιρία έχει προκαλέσει σημαντικές ζημιές και στον τομέα της αλιείας, που αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας του νησιού. Αμέτρητες βάρκες ψαράδων έχουν καταστραφεί.

Ο κυκλώνας «Χάρι» έχει επηρεάσει και την Καλαβρία, με σοβαρά προβλήματα κυρίως στην πόλη του Καταντζάρο. Πριν από λίγο, οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν έναν εργαζόμενο εταιρίας ηλεκτρικής ενέργειας από αυτοκίνητο, ο οποίος κινδύνευσε να πνιγεί.

