Η κυβέρνηση σταθεροποιείται δημοσκοπικά κοντά στις επιδόσεις των ευρωεκλογών, ενώ η αντιπολίτευση εμφανίζεται κατακερματισμένη, με το ΠΑΣΟΚ και την Πλεύση Ελευθερίας να διεκδικούν τη δεύτερη θέση, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της GPO για τα Παραπολιτικά 90,1.

Συγκεκριμένα, στο ερώτηση για το εάν αύριο είχαμε βουλευτικές εκλογές ποιο κόμμα είναι πιθανό να ψηφίζατε, η ΝΔ καταγράφει 26%, ο ΣΥΡΙΖΑ 5,2%, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 12,7%, η Ελληνική Λύση 9,3%, το ΚΚΕ 7,2%, η Πλεύση Ελευθερίας 12,5%.

Παράλληλα, στην εκτίμηση πρόθεσης ψήφου με αναγωγή στα έγκυρα, η ΝΔ συγκεντρώνει 30,3%, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 14,7, η Πλεύση Ελευθερίας 14,6, η Ελληνική Λύση 10,8, το ΚΚΕ 8,4, ο ΣΥΡΙΖΑ 6,1, η Φωνή Λογικής 3,5 και τα υπόλοιπα κόμματα είναι κάτω από 3%.

Την ίδια ώρα, το 65,2% θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση έναντι 33,8% που πιστεύει ότι πορεύεται προς τη σωστή, με τις απαντήσεις να έχουν σαφέστατη κομματική συσχέτιση, αφού θετικά κρίνουν την πορεία της χώρας το 79,5% των ψηφοφόρων της ΝΔ και αρνητικά σε ποσοστά άνω του 80% οι ψηφοφόροι των υπόλοιπων κομμάτων.

Επιδείνωση της προσωπικής οικονομικής του κατάστασης είδε το 50,4% του πληθυσμού, ενώ στασιμότητα σε σχέση με το περασμένο εξάμηνο βλέπει το 42,4%.

Αντίστοιχα τα ποσοστά και για τη συνολική οικονομική κατάσταση της χώρας με τον δείκτη όμως της βελτίωσης να βρίσκεται στο 15,1% σε διπλάσιο ποσοστό από την προσωπική οικονομική κατάσταση. Και σε αυτές τις ερωτήσεις οι απαντήσεις έχουν σαφέστατο ιδεολογικό και κομματικό πρόσημο.

Αντίστοιχα, το 32,9% κρίνει θετικά το συνολικό έργο της κυβέρνησης έναντι 67%, με τους τομείς του κυβερνητικού έργου που σημειώνουν τις μεγαλύτερες επιδόσεις να είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους με 57,4%, η εθνική άμυνα με 48,3%, η προσέλκυση ξένων επενδύσεων με 38,5% και η εξωτερική πολιτική με 36,3%. Στον αντίποδα, χαμηλή βαθμολογία για την κυβέρνηση από τους πολίτες για το ζήτημα της ακρίβειας με 14,2%, της αντιμετώπισης της εγκληματικότητας με 17,6%, στο φορολογικό με 23%, στο μεταναστευτικό με 23,4% και στα θέματα της λειτουργίας της δικαιοσύνης με 23,8%.

Σύμφωνα επίσης με τη δημοσκόπηση, το 68,1% του συνόλου θα επιθυμούσε από τις επόμενες εκλογές να προκύψει μία διαφορετική κυβέρνηση έναντι 29,1% που θα ήθελε να συνεχίσει η ίδια, ποσοστό που σχηματοποιεί τον σκληρό πυρήνα της ΝΔ, ο οποίος επαληθεύεται και από μία σειρά άλλων δεικτών, όπως οι απαντήσεις στην ερώτηση για το ποιο κόμμα θα θέλατε να κερδίσει τις επόμενες εκλογές, όπου η κυβερνητική παράταξη καταγράφει ποσοστό 28,1%, μακριά απ' όλα τα υπόλοιπα κόμματα, και η αυθόρμητη ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, στην οποία ο Κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να καταγράφεται πρώτος με 27,2%, όταν όλοι οι υπόλοιποι αποτυπώνονται σε μονοψήφια ποσοστά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις στην ερώτηση για το είδος της επόμενης κυβέρνησης που θα ήθελαν οι πολίτες, με το εκλογικό σώμα να εμφανίζεται απολύτως διχασμένο, αφού το 47,9% επιθυμεί κυβέρνηση συνεργασίας και το 48,1% αυτοδύναμη ακόμη κι αν αυτό θα σήμαινε επαναλαμβανόμενες εκλογικές διαδικασίες. Υπέρ της αυτοδύναμης κυβέρνησης τάσσονται οι ψηφοφόροι της ΝΔ, ενώ υπέρ των κυβερνήσεων συνεργασίας αυτοί του ΣΥΡΙΖΑ, της Πλεύσης Ελευθερίας και του ΚΚΕ. Διχασμένοι εμφανίζονται οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Λύσης.

Η συνολική αποτίμηση για τα 6 χρόνια της πρωθυπουργικής θητείας του Κυριάκου Μητσοτάκη αποτυπώνεται θετικά για το 38,8% του εκλογικού σώματος που τον θεωρεί έναν καλό και μάλλον καλό πρωθυπουργό έναντι 60,9% που αξιολογεί την παρουσία του ως κακή και μάλλον κακή.

Ωστόσο, ο κ. Μητσοτάκης είναι ο δημοφιλέστερος στο ερώτημα για το ποιος θα θέλατε να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός.

Αρνητική αξιολόγηση από το 79,6% του συνόλου για την αντιπολιτευτική παρουσία του ΠΑΣΟΚ, που συνεχίζει να βρίσκεται εγκλωβισμένο στο δίλημμα συνεργασία ή αυτόνομη πορεία, με το 44,2% να προκρίνει τη συμπόρευση με τα υπόλοιπα κόμματα της προοδευτικής αριστεράς και το 40,4% να διαλέγει το δρόμο της αυτόνομης πορείας.

Η αδυναμία των κομμάτων της Κεντροαριστεράς να καταστούν πραγματικοί διεκδικητές της εξουσίας συντηρεί τη συζήτηση για μια πιθανή επαναφορά του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξη Τσίπρα με έναν νέο πολιτικό φορέα, τον οποίο ως πολύ και αρκετά πιθανό να τον ψηφίσει δηλώνει το 17% του συνόλου, το οποίο συγκροτείται από το 57,2% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, το 20,5% της Πλεύσης Ελευθερίας και το 15,1% του ΚΚΕ.

Τέλος, μικρότερη αποδοχή καταγράφει το ενδεχόμενο ίδρυσης καινούργιου κόμματος ενός άλλου πρώην πρωθυπουργού του κ. Σαμαρά, με την πιθανότητα ψήφου να ανιχνεύεται στο 6,8% του συνόλου, προερχόμενο κυρίως από τη ΝΔ (8,3%), τη Νίκη (12,5%) και τη Φωνή Λογικής (31,3%).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.