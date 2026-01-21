Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Σε κατάσταση κινητοποίησης (RED CODE) τέθηκε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έως και αύριο Πέμπτη

Σε κατάσταση κινητοποίησης (RED CODE) τέθηκε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έως και αύριο Πέμπτη, καθώς, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι αναμένονται από το βράδυ σήμερα, έως το απόγευμα της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου.

Λόγω των καιρικών φαινομένων που ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στις μετακινήσεις ανακοινώθηκε ήδη ότι αύριο Πέμπτη θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία της Δυτικής Λέσβου, ενώ και σήμερα Τετάρτη δεν θα λειτουργήσουν τα εσπερινά σχολεία.

Αλλαγές στα δρομολόγια των πλοίων «Διαγόρας», «Νήσος Σάμος» και «Blue Star Myconos» που εξυπηρετούν τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, λόγω της κακοκαιρίας, ανακοίνωσαν οι εταιρείες Hellenic Seaways και Blue Star Ferries.

Οι αλλαγές αυτές για τις οποίες οι επιβάτες μπορούν να ενημερωθούν από τα ταξιδιωτικά πρακτορεία από τα οποία εξέδωσαν εισιτήρια, θα ισχύσουν από σήμερα Τετάρτη 21 ως την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

