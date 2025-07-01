ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες αποκαλυπτικές συνομιλίες

Νέα στοιχεία προκύπτουν από το περιεχόμενο της πολύ πλούσιας δικογραφίας του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε αποκαλυπτικούς διαλόγους που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, αποτυπώνεται το «άγριο παζάρι», οι απειλές σε βάρος των στελεχών του Οργανισμού όταν προσπαθούσαν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, τα στησίματα, οι διάτρητοι έλεγχοι όσον αφορά τις επιδοτήσεις, οι πολιτικές παρεμβάσεις για εξυπηρέτηση και η προστασία της πολιτικής πελατείας.

Ο πρώτος από αυτούς έχει καταγραφεί τον Οκτώβριο του 2024.

Είναι ανάμεσα στον Κρητικό παράγοντα Γιώργο Ξυλούρη, που είναι γνωστός με το προσωνύμιο «Φραπές» και στον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Έχοντας ενημερωθεί για επικείμενο έλεγχο στις αιτήσεις που έχει υποβάλει στη Θεσσαλονίκη, ζητά επιτακτικά να σταματήσει ο έλεγχος στη Θεσσαλονίκη γιατί η Ελβίρα, που είναι η επικεφαλής του κλιμακίου ελέγχου… «θα μας κάψει».

Επίσης, επειδή του απαιτήθηκε πίσω το ποσό των 30.000 ευρώ απειλεί να.. σκοτώσει τον αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναλυτικά ο διάλογος:

Γιώργος Ξυλούρης: Σταμάτησε τη δουλειά της Θεσσαλονίκης πρώτον.

...

Δεύτερον, έβγαλαν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα στο Ηράκλειο του είκοσι τρία. Μόνο εμένα, 'βάλαν τριάντα χιλιάρικα έτσι.

Κυριάκος Μπαμπασίδης: Πότε βγήκανε αυτά τώρα πάλι; Ποιος τα 'βγαλε αυτά;

Γιώργος Ξυλούρης: Σήμερο, για το είκοσι τρία το διασταυρωτικό μου βγάλανε τριάντα χιλιάρικα χωρίς το καπελιό, χωρίς της γυναίκας, χωρίς, χωρίς... Δεν τα 'χω μαζί σου ούτε μου φταις εσύ.

Κυριάκος Μπαμπασίδης: Κάτσε ρε συ να καταλάβω, για ποιο έτος μιλάς τώρα; Θα τρελαθώ τώρα.

Γιώργος Ξυλούρης: Για του είκοσι τρία οι έλεγχοι που γινήκαν προχθές. Έχω κάμει ενστάσεις, μου βγάλανε μόνο τριάντα. Γύρισα τώρα.

...

Τριάντα εμένα. ... Τριάντα, τα είκοσι οχτώ παίρνω. Λοιπόν θα σκοτώσω και το ΚΕΝΤΡΟ και τον ΖΕΡΒΟ και θα πω και του Κυριάκου, πήγαινε μοναχός σου, να δεις τις βρωμιές τ' ΑΥΓΕΝΑΚΗ, ποιους επλήρωνε για να κάνει διασταυρωτικούς τω Ζωνανιώ τα συμβόλαια. Για φαντάσου να πάει, η Ελβίρα να μου κάνει τέσσερις χρονιές. Άλλα εκατόν είκοσι. Τέσσερις, τρεις δώδεκα, ε;

Στη συνέχεια του διαλόγου ο Ξυλούρης επανέρχεται στην Ελβίρα, λέγοντας: «Σταμάτησε την Ελβίρα απ' τη Θεσσαλονίκη. Θα μας εκάψ'».

Αξίζει να σημειωθεί πως για τον επίμαχο έλεγχο στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει και διάλογος με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να καλεί τον επικεφαλής της Διεύθυνσης Πιερίας, που έχει αναλάβει τον συγκεκριμένο φάκελο, και του λέει να πάρει το φάκελο από τις κοπελιές «να δούμε τι γίνεται».

«Γιατί; Πιέζουν οι πολιτικοί;» ρωτά εκείνος και επανέρχεται ρωτώντας εάν «είναι μεγάλοι».

Ναι, απαντάει ο πρόεδρος.

Άλλη συνομιλία του Ξυλούρη που «ήρθε στο φως της δημοσιότητας» αφορά τον Πιτσιλή:

Γιώργος Ξυλούρης: Δεν το ξέρει βέβαια κανείς αυτό, κανείς μόνο ο λογιστής και ο ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ. Να δεις που φτάνομε, που φτάνομαι και πάω τότε στην Αθήνα, πάω τότε στην Αθήνα και πάω στο γραφείο του Μπι, που μ' έστειλε ο Γρηγόρης, ξέρεις ποιος Γρηγόρης;

ΠΚ: Ναι ρε συ συνέχισε ναι.

Γιώργος Ξυλούρης: Και του λέω αυτό και αυτό συμβαίνει, έχει κάμει ο ΓΑΒΑΛΛΑΣ αυτό έτσι έτσι ετσεί. Τσι 'καμε πως έπαιρναν τηλέφωνο, περί πω πάω στον ΜΠΙΡΤΖΙΛΗ, το θωρώ, γεια σου ναι, μια γραφειάρα μέσα που ντρέπεσαι να κάτσεις, έτσι;

ΠΚ: Ξέρω, ξέρω

Γιώργος Ξυλούρης: Γω, εγώ μπήκα μέσα λοιπόν και αυτός εκοίταζε τις τσέπες μου.

ΠΚ: Ναι (γέλια).

Γιώργος Ξυλούρης: Όταν επήγα εγώ, κοίταζε τις τσέπες μου, αλλά εγώ δεν είχα φράγκο και...

Εξαιρετικό ενδιαφέρον, έχει τέλος, διάλογος που αφορά έλεγχο που θα γινόταν στην περιοχή των Ζωνιανών.

Εκεί ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ελευθέριος Ζερβός μιλάει προς τον διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου, Ιωάννη Τρουλλίνο του υπουργού και βουλευτή Ρεθύμνου Γιάννη Κεφαλογιάννη και τον καλεί να «κάνει τα κουμάντα του» και εφόσον ο έλεγχος δεν αποφευχθεί, να είναι όσο το δυνατό πιο ευνοϊκά τα πράγματα, καλώντας τον «να κάτσουν στο καφενείο να μετρήσουν τα ζώα όμορφα και ωραία» γιατί «είναι όλοι ψηφοφόροι του υπουργού».

Ελευθέριος Ζερβός: Σε κάθε περίπτωση του λέω, εσύ καν' τα κουμάντα σου, δείτε πως θα μαζευτείτε πως θα είστε, αν δεν το αποφύγουμε, όσο το δυνατόν καλύτερα. Αλλά και πάλι σου λέω 'γω από την εμπειρία μου, δεν υπάρχει περίπτωση να μη βρούνε. Και θα γίνει της π... μετά, Ε.

Ιωάννης Τρουλλίνος: Ντάξει, η λογική θα' ναι να αποφευχθεί ή αν δεν αποφύγει, αν αποφεύγεται, νααα..

...

Ελευθέριος Ζερβός: Να κάτσουνε 'κει στο καφενείο, να τα μετρήσουνε όμορφα, ωραία.

...

Ελευθέριος Ζερβός: Ντάξει. Πήγαινε να μετρήσεις κάτσει 'κει σεεε, πήγαινε πάνω στα χειμαδιά και μέτρα, ότι βλέπεις κι είσαι 'ντάξει.

Ιωάννης Τρουλλίνος: Αυτό.

Ελευθέριος Ζερβός: Αλλά αυτό για να γίνει, θα πρέπει να πάνε άνθρωποι οι οποίοι να είναι...

Ιωάννης Τρουλλίνος: Μιλημένα.

Ελευθέριος Ζερβός: Φυσιολογ. Ναι, να είναι 'ντάξει. Άμα μου πάνε τώρα από 'δω, τα σκυλιά του πολέμου, δεν ξέρω τι θα στείλει εδώ η ΚΟΥΡΜΕΝΤΖΑ, με το ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗ. Τι να σου πω; Α, αυτή η κουβέντα όμως γίνεται οι δυο μας τώρα, γιατί ξέρω ότι θες να μιλήσεις με τον Κυριάκο, αλλά αυτά που σου λέω τώρα δε θα του τα μεταφέρεις.

...

Ελευθέριος Ζερβός: Ότι επειδή έχει γίνει ένα θέμα λέει, με την ΤΥΧΕΡΟΠΟΥΛΟΥ και κάνει καταγγελία στην καταγγελία, ότι δεν κάνει έλεγχο ο οργανισμός και τα λοιπά, πρέπει μου λέει να προχωρήσουμε σ' όλες τις καταγγελίες να τις ελέγξουμε.

...

Ελευθέριος Ζερβός: Είναι ψηφοφόροι του ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, δεν είναι ψηφοφόροι δηλαδή όλοι αυτοί που βλέπεις, είναι Νέα Δημοκρατία.

Ιωάννης Τρουλλίνος: Μμ.

Ελευθέριος Ζερβός: Όλοι. Δεν είναι κάποιοι Νέα Δημοκρατία, κάποιοι ΣΥΡΙΖΑ. Είναι όλοι Νέα Δημοκρατία. Δεν καταλαβαίνεις; Ε, θα 'χω, θα 'χουμε πρόβλημα κομματικό. Θα, δηλαδή, εκεί κι εγώ πιστεύω ότι είναι, επειδή έγινε μέσα από τους, μέσα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε αυτό. Κι από τον εε, απ' ότι έμαθα μετά, από την πορεία, κι απ' το ΣΜΠΟΚΟ. Ξέρεις τον ΣΜΠΟΚΟ; Το λέω.

...

Ελευθέριος Ζερβός: Ναι. Ε, είναι θέμα για να πλήξουν και τον ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ τότε επειδή έγινε το σκηνικό στα Ζωνιανά και ήρθε και τη Νέα Δημοκρατία, κατ' επέκταση. Λοιπόν, εεε, δες τι θα κάνεις αλλά εγώ θα έλεγα, να δεις τι θα κάνει ο Γιάννης ο ίδιος, όχι εσύ δηλαδή, να το, να το δει ε, και αυτός.

Πηγή: skai.gr

