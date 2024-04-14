G7: Καταδικάζουμε ομόφωνα την πρωτοφανή επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ

Ομόφωνη απόφαση για καταδίκη της επίθεσης του Ιράν στο Ισραήλ έλαβαν τα μέλη της G7. τα οποία συνεδρίασαν εκτάκτως μετά τις ραγδαίες εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής.

Με δήλωσή του στα social media, ο Σαρλ Μισέλ τόνισε:

«Με τους ηγέτες της #G7, καταδικάσαμε ομόφωνα την πρωτοφανή επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ. Όλα τα μέλη πρέπει να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Θα συνεχίσουμε όλες τις προσπάθειές μας για να εργαστούμε προς την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης. Ο τερματισμός της κρίσης στη Γάζα το συντομότερο δυνατό, κυρίως μέσω μιας άμεσης κατάπαυσης του πυρός, θα κάνει τη διαφορά. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, θα συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα».

With #G7 leaders, we unanimously condemned Iran’s unprecedented attack against Israel.



All parties must exercise restraint. We will continue all our efforts to work towards de-escalation. Ending the crisis in Gaza as soon as possible, notably through an immediate ceasefire, will… pic.twitter.com/BIcrwDWxyV — Charles Michel (@CharlesMichel) April 14, 2024

Πηγή: skai.gr

