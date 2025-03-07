Του Γιάννη Ανυφαντή

Αιχμηρά μηνύματα προς την αντιπολίτευση αλλά και την κυβέρνηση έστειλε από το βήμα της Βουλής ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Οικονόμου, με τον πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο να επισημαίνει πως «Ο κόσμος μας, η βάση μας, μας λέει, με πολλούς τρόπους και επανειλημμένα, ότι ξεστρατίσαμε σε βασικούς τομείς. Αυτό δεν δικαιούμαστε να το προσπερνάμε».

«Η κοινωνία μας έστειλε, δυο φορές μέσα στο Γενάρη και το Φλεβάρη, το ίδιο ηχηρό μήνυμα. Μας το έστειλε και δεύτερη φορά, γιατί η αλήθεια είναι ότι ορισμένοι έδειξαν με τη στάση τους ότι δεν το έλαβαν την πρώτη φορά. Τα συλλαλητήρια ήταν έκφραση απογοήτευσης και οργής για τη μεταπολεμική Ελλάδα. Απογοήτευσης, από τη μια, για τη λειτουργία βασικών θεσμών, για την κατάσταση βασικών υποδομών του κράτους, για την υστέρηση σε σχέση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο» είπε και υπογράμμισε:

«Οργής, από την άλλη, για την ανεπαρκή ενσυναίσθηση πολιτικών προσώπων και ανθρώπων στον περίγυρο των εξουσιών, για την αδίστακτη κομματική καπηλεία από μια δημαγωγική αντιπολίτευση, για την σημερινή αδυναμία μας, ως κυβέρνηση, να πείσουμε ότι εργαζόμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση, παρότι εργαζόμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση». Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι στηρίζει την κυβέρνηση, καθώς «με τα λάθη και τις αδυναμίες της, είναι μια κανονική Κυβέρνηση», προσθέτοντας πως είναι επιτακτική ανάγκη η απόρριψη της πρότασης δυσπιστίας.

Απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση, ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι η κοινωνία απαιτεί δικαιοσύνη από την ίδια τη δικαιοσύνη και όχι από πολιτικάντηδες, βάζοντας στο κάδρο τη Χαριλάου Τρικούπη:

«Ειδικά το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να μιλά με ύφος κήνσορα. Κυβέρνησε 22 από τα 51 χρόνια της μεταπολίτευσης και έχει αφήσει βαρύ στίγμα φαυλότητας στο Δημόσιο και τις πρώην ΔΕΚΟ. Το ΠΑΣΟΚ διέλυσε κάθε έννοια λογοδοσίας και ευθύνης, δημιουργώντας αυτό που περιγράφεται ως «βαθύ κράτος».

Πηγή: skai.gr

