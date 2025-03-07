Ανακοίνωση με την οποία διευκρινίζεται ότι η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη «δεν διαθέτει προσωπικό λογαριασμό σε καμία πλατφόρμα social media», εξέδωσε το υπουργείο Πολιτισμού. Αφορμή αποτέλεσε η ενεργοποίηση λογαριασμού στο Χ με το όνομα «Λίνα Μενδώνη Lina Mendoni» (@MendoniL).
«Ο λογαριασμός δεν αντιστοιχεί σε πραγματικό προφίλ της Υπουργού Πολιτισμού» αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Παράλληλα γίνεται γνωστό ότι «η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έχει ήδη επιληφθεί».
