Έρευνα από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για ψεύτικο λογαριασμό της Λίνας Μενδώνη στα social media

Η Λίνα Μενδώνη «δεν διαθέτει προσωπικό λογαριασμό σε καμία πλατφόρμα social media», όπως αναφέρει το υπουργείο Πολιτισμού σε ανακοίνωσή του  

Ανακοίνωση με την οποία διευκρινίζεται ότι η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη «δεν διαθέτει προσωπικό λογαριασμό σε καμία πλατφόρμα social media», εξέδωσε το υπουργείο Πολιτισμού. Αφορμή αποτέλεσε η ενεργοποίηση λογαριασμού στο Χ με το όνομα «Λίνα Μενδώνη Lina Mendoni» (@MendoniL).

«Ο λογαριασμός δεν αντιστοιχεί σε πραγματικό προφίλ της Υπουργού Πολιτισμού» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα γίνεται γνωστό ότι «η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έχει ήδη επιληφθεί».

Πηγή: skai.gr

TAGS: Λίνα Μενδώνη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος υπουργείο Πολιτισμού
