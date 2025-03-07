Σε σχέση με την υπόθεση παρακολούθησης και βιντεοσκόπησης κλιμακίων που έκαναν ελέγχους αυθαίρετων κατασκευών στη Μύκονο, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:



«Η παρακολούθηση και καταγραφή των επιθεωρητών περιβάλλοντος και η ενημέρωση τρίτων για τις κινήσεις τους, αποδεικνύει ότι “η αυθαιρεσία της βουλιμίας” στη Μύκονο είναι οργανωμένη και αδίστακτη. Κάνουν λάθος, όμως, να νομίζουν ότι μπορούν να περιφρονούν τους νόμους.

Η αυθαιρεσία στη Μύκονο θα ελεγχθεί, ιδίως αυτή που αφορά όλους όσοι λάμβαναν μηνύματα για τους ελέγχους των επιθεωρητών περιβάλλοντος και όχι μόνο.

Ταυτόχρονα, δεδομένου ότι παρατηρείται ένα κύμα πιθανώς παράνομων υπαγωγών των αυθαιρέτων που έχουμε, ήδη, εντοπίσει, να γνωρίζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι ότι έχει, ήδη, ετοιμαστεί και πρόκειται να ψηφιστεί διάταξη, με την οποία ο έλεγχος αυτών των υπαγωγών θα πραγματοποιείται ως συντρέχουσα αρμοδιότητα και κεντρικά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Και οι συγκεκριμένοι που ελέγχθηκαν από τους επιθεωρητές και στη συνέχεια έκαναν παράνομη υπαγωγή για να γλιτώσουν τις συνέπειες του Νόμου, θα υποστούν εξονυχιστικούς ελέγχους, με βάση όλα τα πραγματικά περιστατικά που μπορεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να διαπιστώσει (π.χ. δορυφορικές φωτογραφίες του 2011)».

Πηγή: skai.gr

