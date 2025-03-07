«Δυο χρόνια μετά το τραγικό δυστύχημα και την οδύνη που προκάλεσε, εξακολουθεί να μοχλεύει βαθύτατη θλίψη και να κινητροδοτεί μια πρωτοφανή κινητοποίηση, επομένως απαιτείται σεβασμός απόλυτος», επεσήμανε στην ομιλία του στη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. «Είναι προφανές ότι η ελληνική κοινωνία διατηρεί την απαίτησή της για απόδοση ευθυνών και η κινητοποίηση επιβεβαιώνει ένα πρόταγμα για δικαίωση», συμπλήρωσε.

«Τα Τέμπη είναι μια μεγάλη συμφορά», καθώς και ότι «το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ περιγράφει με ανατριχιαστική διαύγεια μια τεράστια εθνική αποτυχία. Συνιστά στη συλλογική αντίληψη αποτυχία του κράτους στο σύνολό του. Και δεν αρμόζει σε μια διαδικασία που αφορά εθνική τραγωδία έντονη και σε υψηλό τόνο πολιτική αντιπαράθεση. Οι πολίτες απαιτούν απαντήσεις», όπως χαρακτηριστικά είπε.

Ο κ. Δένδιας πρόσθεσε στην ομιλία του στη Βουλή πως «κρίνεται και η κυβέρνηση, και ορθώς κρίνεται και αυστηρά, αλλά και η αντιπολίτευση. Κρινόμαστε όλοι από τη νέα γενιά, η οποία απαιτεί όπου υπάρχει υστέρηση να εκσυγχρονίσουμε τη λειτουργεί του κράτους».

Αναφορικά με τον κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων ζήτησε να «αντιπαρέλθουμε κάθε ραθυμία και κάθε αίσθηση πολιτικού κόστους». Παράλληλα ο υπουργός υπογράμμισε πως «μεταρρυθμίζουμε πλήρως τις Ένοπλες Δυνάμεις με νέα φιλοσοφία και αφήγημα εθνικής ασφάλειας. Διαμορφώνουμε εξοπλιστικό πρόγραμμα εικοσαετίας, θα παρουσιαστεί τις επόμενες μέρες στη Βουλή. Δημιουργήσαμε ένα νέο δόγμα άμυνας και αποτροπής».

«Θα ήθελα να επικροτήσω τα χθεσινά αποτελέσματα του συμβουλίου της ΕΕ. Τη νέα προσέγγιση για τις δαπάνες στην άμυνα. Αποδεικνύει την αναγνώριση του λάθους και της σχιζοφρενούς αντίληψης και να αναγνωρίσω τον καθοριστικό ρόλο του Έλληνα πρωθυπουργού. Η Ευρώπη μέχρι χθες περιόριζε για να μην πω τιμωρούσε δημοσιονομικά μια χώρα μέλος της ΕΕ που εξ ανάγκης δαπανούσε για την άμυνά της. Μια χώρα μέλος που αντιμετώπιζε διακηρυγμένη απειλή πολέμου. Όχι, από τριπλάσιο γείτονα, από δεκαπλάσιο γείτονα. Ήταν ή δεν ήταν σχιζοφρενής αυτή η αντίληψη;»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.