«Κάθε φορέας έκφρασης εξουσίας θα πρέπει να στέκεται με συστολή και αυτοπεριορισμό μετά την τραγωδία των Τεμπών. Και στέκομαι με σεβασμό δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους που πόνεσαν και πονούν, που θρηνούν, που υποφέρουν», ανέφερε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας στην ομιλία του κατά τη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας.

«Φυσικά η κριτική είναι επιβεβλημένη και είναι κατοχυρωμένη κοινοβουλευτική υποχρέωσή σας από το Σύνταγμα. Όμως, είναι πέρα από κάθε έννοια λογικής και ευπρέπειας να κουνάτε το δάχτυλο. Όποιος κουνάει το δάχτυλο σε αυτή τη χώρα, έρχεται αντιμέτωπος αργά ή γρήγορα με τη σκληρή πραγματικότητα. Κυβερνήσατε όλοι πρόσφατα. Να σηκωθεί εδώ μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο όποιος πιστεύει ότι επί των ημερών του έγιναν όλα σωστά. Αλλιώς εγκράτεια, συστολή και πολλή σκέψη για το πού θέλετε να οδηγήσετε τα πράγματα», είπε ο υπουργός, επισημαίνοντας:

«Ο Πρωθυπουργός θα σηκώσει ξανά τα μανίκια, το ίδιο και αυτή η Κυβέρνηση. Όποιος διοικεί στη σύγχρονη εποχή τα πράγματα γι' αυτόν δεν είναι εύκολα και οι προκλήσεις είναι πολλές. Αλλά στο τέλος της ημέρας, όταν θα έρθει αυτή η ώρα και ο Πρωθυπουργός θα οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές, τότε το διακύβευμα θα είναι ένα, σκληρό και αδυσώπητο για όλους μας στην πράξη και όχι στα λόγια».

"Υπηρετήσαμε πραγματικά την ελληνική κοινωνία, τους συμπολίτες μας, με εντιμότητα και πατριωτισμό. Και αυτό έχει μετρήσιμο αποτέλεσμα. Ο σοφός ελληνικός λαός, που ξέρει πολύ καλά να ζυγίζει και να τοποθετεί τον καθέναν και την καθεμία από εμάς, θα πάρει σωστά την απόφασή του" δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για το έργο που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στο χαρτοφυλάκιο του, ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι "το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας είναι το κατεξοχήν παράδειγμα ότι σε αυτή τη χώρα μπορούμε να μαθαίνουμε από τα λάθη μας ως κράτος και να βελτιωνόμαστε συνεχώς". "Οργανώσαμε μία Πολιτική Προστασία που στην καρδιά της έχει την πρόληψη και την προστασία των πολιτών, που επαγγελματικά και με αυταπάρνηση σε ό,τι έχει να κάνει με τα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις, αντιμετωπίζει τις κρίσεις και δεν είναι λίγες αυτές τις οποίες αντιμετωπίσαμε τα τελευταία χρόνια. Μία Πολιτική Προστασία με διαλειτουργικότητα, δομές και προσωπικό που αυξάνει. 18 χιλιάδες πυροσβέστες δασοπυροσβέστες θα έχουμε φέτος στο Πυροσβεστικό Σώμα, πιο πολλούς από ποτέ. Και εθελοντές πιο πολλούς από ποτέ" δήλωσε ο κ. Κικίλιας, ενώ για την πρόοδο του προγράμματος ΑΙΓΙΣ τόνισε ότι έχουν δημοπρατηθεί έργα ύψους 1,87 δισεκατομμυρίων ευρώ (αεροσκάφη, ελικόπτερα, drones, οχήματα, μετεωρολογικοί σταθμοί, ραντάρ, τεχνητή νοημοσύνη κ.α) , εκ των οποίων έργα άξιας 651 εκατομμυρίων έχουν συμβασιοποιηθεί και οι παραλαβές έχουν ήδη ξεκινήσει.

Τέλος, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις ενέργειες και τις παρεμβάσεις της Πολιτικής Προστασίας στην περίπτωση της σεισμικής δραστηριότητας της Σαντορίνης όπου, όπως υπογράμμισε:

"Χειριστήκαμε τις πάνω από 38.000 σεισμικές δονήσεις μέσα σε ένα μήνα στη Σαντορίνη με σοβαρότητα, με διαφάνεια, ενημέρωση, με επιστημονικό τρόπο ο οποίος ήρθε να ακουμπήσει πάνω σε ένα επιχειρησιακό σχέδιο, με πρόληψη, με όλους τους ανθρώπους μας στο πεδίο. Μαζί με την κοινωνία. Με τέτοιο τρόπο που για ένα θέμα το οποίο είναι ανυπέρβλητο- και δεν μπορεί να προβλέψει κανείς πώς θα εξελιχθεί και τι θα γίνει- το οργανωμένο κράτος της Κυβέρνησης σε αυτή την παρούσα χρονική στιγμή έδειξε ότι είναι παρών και το αντιμετωπίζει σοβαρά".

