Ξένα ΜΜΕ για Τέμπη: «Μαζικές απεργίες καθώς η καχυποψία και ο θυμός βράζουν»

Στην σημερινή «μαύρη» επέτειο για την Ελλάδα αλλά και την λαϊκή οργή που υπάρχει και απαιτεί δικαιοσύνη δύο χρόνια μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, όπου 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, κάνει αναφορά ο ξένος τύπος.

«Οργή στην Ελλάδα καθώς η δεύτερη επέτειος από το σιδηροδρομικό δυστύχημα προκαλεί μαζικές διαμαρτυρίες» είναι ο τίτλος της βρετανικής ιστοσελίδας Guardian. Το δημοσίευμα αναφέρεται στις μαζικές συγκεντρώσεις που έχουν προγραμματιστεί για σήμερα.

«Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται να συμμετάσχουν σε διαδηλώσεις και απεργίες καθώς σήμερα στην Ελλάδα είναι η δεύτερη επέτειος από ένα θανατηφόρο σιδηροδρομικό δυστύχημα, το αποτέλεσμα του οποίου έβαλε στο στόχαστρο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη» ξεκινάει το δημοσίευμα ενώ αναφέρεται και στο πόρισμα 178 σελίδων για το δυστύχημα που παρουσιάστηκε χθες.

«Ο Μητσοτάκης είχε, μέχρι πρόσφατα, αποδειχθεί επιδέξιος στο χειρισμό κρίσεων – ένα ταλέντο που συνέβαλε στην ενίσχυση της αίσθησης πολιτικής σταθερότητας. Ωστόσο, αναλυτές δήλωσαν στον Guardian ότι σε ένα πολιτικό κλίμα που είχε γίνει όλο και πιο απρόβλεπτο και τοξικό, τα συναισθήματα είναι τόσο έντονα που η κατευνασμός του δημόσιου αισθήματος αποδεικνύεται πλέον δύσκολη υπόθεση» σχολιάζει μεταξύ άλλων.

«Η Ελλάδα κατακλύζεται από μαζικές απεργίες καθώς η καχυποψία και ο θυμός βράζουν» είναι ο τίτλος του Politico σχολιάζοντας ότι «Δύο χρόνια μετά από το σιδηροδρομικό δυστύχημα που σκότωσε 57 άτομα, οι εθνικές διαδηλώσεις αντικατοπτρίζουν την απόγνωση για τους χειρισμούς».

Το δημοσίευμα αναφέρεται στη σημερινή μαζική απεργία ενώ αναφέρεται επίσης σε δημοσκοπήσεις, όπου η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων πιστεύει ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να καλύψει αυτό που πραγματικά συνέβη.

«Δεν βοηθάει το γεγονός ότι δύο χρόνια μετά, μια δίκη δεν έχει ακόμη ξεκινήσει εν μέσω συνεχών καθυστερήσεων στην έρευνα. Οι Έλληνες έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στο δικαστικό σύστημα της χώρας τους, αναφέρουν οι έρευνες, ενώ η κυβέρνηση αρνείται οποιαδήποτε αδικοπραγία» σχολιάζει το Politico.



«Η Ελλάδα σε γενική απεργία και στους δρόμους για να τιμήσει τους νεκρούς από τη σύγκρουση των τρένων το 2023» γράφει το γαλλικό BFMTV.

«Μια θλιβερή επέτειος. Χιλιάδες άνθρωποι ετοιμάζονται να διαδηλώσουν αυτήν την Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου, σε όλη την Ελλάδα, με τη χώρα να παραλύει από μια γενική απεργία για να τιμήσουν τους 57 ανθρώπους που σκοτώθηκαν κατά τη σύγκρουση των τρένων πριν από δύο χρόνια γεγονός ου πυροδότησε τη δυσαρέσκεια κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη» λέει το άρθρο του BFMTV.

«Καθώς δέχεται έντονη κριτική από την αντιπολίτευση, η οποία κατηγορεί την κυβέρνησή του ότι θέλει να κρύψει τα πραγματικά αίτια του δυστυχήματος, ο πρωθυπουργός βρίσκεται σε πολιτική δυσκολία» συνεχίζει μεταξύ άλλων το δημοσίευμα.

«Η Ελλάδα σε αδιέξοδο ενόψει της μαζικής διαμαρτυρίας για την επέτειο του θανατηφόρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος» είναι ο τίτλος του Reuters.

Αναφερόμενο το άρθρο στη σημερινή γενική απεργία σε όλη την χώρα, ο αρθρογράφος του κειμένου σχολιάζει ότι «Δύο χρόνια αργότερα, τα κενά ασφαλείας που προκάλεσαν το δυστύχημα δεν έχουν καλυφθεί, σύμφωνα με έρευνα την Πέμπτη. Η χωριστή δικαστική έρευνα παραμένει ημιτελής και κανείς δεν έχει καταδικαστεί για το δυστύχημα.Αυτό εξοργίζει πολλούς στην Ελλάδα, όπου η δυσπιστία προς την κυβέρνηση είναι διάχυτη, μετά την κρίση χρέους του 2009-2018 κατά την οποία εκατομμύρια χάθηκαν σε μισθούς και συντάξεις και οι δημόσιες υπηρεσίες υπέφεραν από υποχρηματοδότηση».

«Καθώς αυξάνεται η οργή για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ελλάδα, οι εργαζόμενοι απεργούν και χιλιάδες αναμένεται να διαδηλώσουν» είναι ο τίτλος του Independent.

«Η μαζική κινητοποίηση, υπό την ηγεσία των συγγενών των 57 ανθρώπων που σκοτώθηκαν, έχει τροφοδοτηθεί από τη δημόσια δυσαρέσκεια ενάντια στην αντιληπτή αδράνεια της συντηρητικής κυβέρνησης» σχολιάζει μεταξύ άλλων το δημοσίευμα.

Οι Έλληνες πραγματοποιούν τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις τους εδώ και χρόνια και συμμετέχουν σε γενική απεργία στη δεύτερη επέτειο από τη σιδηροδρομική καταστροφή που άφησε πίσω της 57 νεκρούς και δεκάδες ακόμη τραυματίες, γράφει το BBC.

Η ελληνική αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων κατά διαδηλωτών που εκτόξευαν βόμβες μολότοφ, καθώς μια διαμαρτυρία κατά την επέτειο του χειρότερου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην ιστορία της χώρας πήρε βίαιη τροπή, μεταδίδει το SkyNews.

