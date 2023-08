Live κάλυψη της επίσκεψης του Μόντι στην Αθήνα από τα ινδικά ΜΜΕ - Συνάντηση με Σακελλαροπούλου – Φωτογραφίες και βίντεο

Ζωντανά καλύπτουν την επίσκεψη του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι ινδικά ΜΜΕ, καταδεικνύοντας τη σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση της Ινδίας στις σχέσεις με την Ελλάδα.



Ο Ινδός πρωθυπουργός κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, και κατόπιν συναντήθηκε σε θερμό κλίμα με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ενώ αυτή την ώρα συναντάται με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.



Ο Ινδός πρωθυπουργός φαίνεται ότι απολαμβάνει την επίσκεψή του στη χώρα μας, με το επιτελείο του να αναρτά βίντεο και φωτογραφίες, από τη θερμή υποδοχή του από την ινδική διασπορά.



«Προσγειώθηκα στη Αθήνα. Προσβλέπω σε μία παραγωγική επίσκεψη στην Ελλάδα με στόχο την εκβάθυνση της φιλίας μεταξύ Ινδίας - Ελλάδας. Θα έχω συνομιλίες με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και θα έρθω σε επαφή με την Ινδική κοινότητα» ήταν το μήνυμα του Ναρέντρα Μόντι στο Twitter.

#Watch | PM Modi talks about the success of the #Chandrayaan3 mission in his meeting with Greek President Katerina N. Sakellaropoulou in Athens



"The success of Chandrayaan-3 is not only of India alone but it is a success for the whole of humankind... The results of the data… pic.twitter.com/4NJ9FKYTzY