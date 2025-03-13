Οι επόμενες κινήσεις στην ελληνοτουρκική «σκακιέρα»

Του Αντώνη Αντζολέτου

Οι συνεχείς και ανά τακτά χρονικά διαστήματα «υπενθυμίσεις» Τούρκων αξιωματούχων, όπως του υπουργού Άμυνας των γειτόνων, περί «γαλάζιας πατρίδας» συντηρούν ένα κλίμα αστάθειας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις τη στιγμή που άπαντες αναμένουν πότε θα πραγματοποιηθεί το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας στην Άγκυρα. Η ελληνική πλευρά βρίσκεται σε μια διαρκή κινητικότητα, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή, την Ουκρανία, τη Ρωσία και τις παρεμβάσεις της νέας διακυβέρνησης Τραμπ δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού. Οι συζητήσεις που έχουν ανοίξει για την ευρωπαϊκή άμυνα διαμορφώνουν ένα νέο ευρωπαϊκό σύστημα ασφαλείας με ζητούμενο η Ε.Ε. να αποκτήσει έναν πιο χειραφετημένο ρόλο που θα τις δίνει τη δυνατότητα να πάψει να είναι το «αργοκίνητο καράβι» και να λαμβάνει άμεσα αποφάσεις.

Η σημερινή τριμερής Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ θα επικεντρωθεί στις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. Αναμένεται να τεθεί ψηλά στην ατζέντα η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, καθώς και οι τρεις χώρες έχουν επιβεβαιώσει από την προηγουμένη συνάντηση, σε επίπεδο αρχηγών, τη δέσμευσή τους για την ανάγκη ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου έργου. Στο τραπέζι θα μπει και το σχήμα 3+1 συνεργασίας με τις ΗΠΑ.

Οι σχέσεις με την Ουάσιγκτον είναι κομβικές και το ραντεβού Γεραπετρίτη – Ρούμπιο ήταν ένα πρώτο βήμα για να διατηρηθούν οι καλοί δίαυλοι επικοινωνίας που υπάρχουν. Η διατήρηση της ηρεμίας στην περιοχή είναι προτεραιότητα αφού με αφορμή την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου η τουρκική πλευρά έδωσε πολλές αφορμές. Το έργο πάγωσε και κατά πολλούς αυτό που κατάφερε ο Ερντογάν, προκαλώντας ένταση σε διεθνή ύδατα, είναι να αποτελεί βασικό «παίχτη» για τη συνέχισή του. Είναι κάτι που επιθυμούν να προχωρήσει εκτός από το Ισραήλ τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση οπότε η «εξίσωση» δεν είναι τόσο απλή. Η ζημία μη πραγματοποίησης του έργου θα είναι τόσο οικονομικοί όσο και γεωπολιτικοί. Όλοι γνωρίζουν, πως από τη στιγμή που το ζήτημα καθορισμού ΑΟΖ - υφαλοκρηπίδας παραμένει ανοιχτό, θα συνεχιστούν τέτοιου είδους προβλήματα και αναταράξεις. Δεν υπάρχει, άλλωστε τίποτα στον ορίζοντα που να προοικονομεί κάποια εξέλιξη στο συγκεκριμένο θέμα.

Το τοπίο εξακολουθεί να είναι θολό και αυτό είναι κάτι που βολεύει τον Ταγίπ Ερντογάν. Δεν έχουν προχωρήσει οι σχεδιασμοί για τα Θαλάσσια Πάρκα για τα οποία επίσης ο Τούρκος πρόεδρος είχε εκφράσει επιφυλάξεις. Είναι γεγονός πως ελπίζει πολλά στη σχέση που έχει με τον Ντόναλντ Τραμπ παρά τη διαφορά φάσης που υπάρχει σε αρκετά ζητήματα με μεγάλο «αγκάθι» τις σχέσεις με το Ισραήλ. Έχουν σε πολλά σημεία ίδια θεώρηση για τον κόσμο, ωστόσο κανείς δεν ξεχνά πως η απομάκρυνση της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 είχε γίνει από τον σημερινό «πλανητάρχη».

