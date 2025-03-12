Την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τους Έλληνες στρατιωτικούς στη Λιβύη σχολιάζουν πηγές του υπουργείου Άμυνας.

Πιο αναλυτικά:

«Όπως ήδη έχει απαντήσει ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, σε σχετική Ερώτηση στη Βουλή (17/2/2025), οι έρευνες της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένονται η κρίση και το πόρισμά της, συνεπεία εγκλήσεων παθόντων (στις 3/1/2024 και στις 4/3/2024 αντίστοιχα), προκειμένου να διακριβωθεί αν υπάρχει περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης σε βάρος οιουδήποτε υπαίτιου στρατιωτικού.



Η διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων τις οποίες παράγγειλε η Εισαγγελία Στρατοδικείου Αθηνών έχει ολοκληρωθεί και οι σχετικές δικογραφίες βρίσκονται σε εισαγγελικό λειτουργό, για περαιτέρω ποινικό χειρισμό.



Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αποδεχόμενο το κύρος των δικαστικών αποφάσεων, θα πράξει και θα εκτελέσει όλα τα δέοντα προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη.



Ως τότε όμως, η όποια κριτική οφείλει να ασκείται με όρους στοιχειώδους ορθολογικής επάρκειας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.