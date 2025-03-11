Κωστής Χατζηδάκης: Ήρθε η ώρα για μια κοινή ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική

«Όταν η αβεβαιότητα έχει ενταθεί χωρίς προηγούμενο, τόσο στην Ευρώπη, όσο και παγκοσμίως θα ήταν τεράστιο λάθος για την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην προχωρήσει προς την κατεύθυνση μιας πραγματικά κοινής αμυντικής πολιτικής. Η Ελλάδα ήταν πάντοτε υπέρ αυτής της αντίληψης, χωρίς να αγνοεί φυσικά την ανάγκη για δημοσιονομική ισορροπία». Αυτά τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης σε συζητήσεις που έγιναν χθες και σήμερα στο πλαίσιο των συνεδριάσεων του Eurogroup και του ECOFIN στις Βρυξέλλες.

Βασικό θέμα των συζητήσεων ήταν η χρηματοδότηση των αυξημένων αναγκών για την άμυνα, υπό το φως των σχετικών αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 6ης Μαρτίου για την κινητοποίηση 800 δισ. ευρώ τα επόμενα τέσσερα χρόνια, ώστε να μπορέσει η Ευρώπη να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες γεωπολιτικές προκλήσεις.

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για κοινή, γρήγορη και συντονισμένη δράση των κρατών μελών της ΕΕ, προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Αναφορικά με το ζήτημα της δημοσιονομικής ευελιξίας στις αμυντικές δαπάνες, ο κ. Χατζηδάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθετεί μια πάγια ελληνική θέση. Παράλληλα, τόνισε ότι η ενεργοποίηση των εθνικών ρητρών διαφυγής θα πρέπει να διασφαλίζει ίση μεταχείριση μεταξύ των κρατών μελών, προσφέροντας δημοσιονομικά οφέλη και σε εκείνα τα κράτη μέλη που ήδη καλύπτουν τον στόχο των αμυντικών δαπανών του ΝΑΤΟ, όπως η Ελλάδα. «Η χώρα μας, για πολλά χρόνια και για λόγους προστασίας των συνόρων της, επένδυε σημαντικούς πόρους στην ενίσχυση της αμυντικής της ικανότητας, επωμιζόμενη και το αντίστοιχο δημοσιονομικό κόστος. Θα ήταν προφανώς άδικο, τη στιγμή που όλη η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια παρόμοια πρόκληση, να βρεθούμε σε μειονεκτική θέση επειδή ενεργήσαμε έγκαιρα, κάνοντας αυτό που τώρα καλούνται να κάνουν και οι υπόλοιποι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με την πρόταση για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, ο ‘Έλληνας Υπουργός χαρακτήρισε την εξέλιξη θετική, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην πρόσφατη κοινή πρωτοβουλία των Πρωθυπουργών της Ελλάδας και της Πολωνίας για τη δημιουργία μιας κοινής ευρωπαϊκής αντιπυραυλικής ασπίδας. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στις κοινές προμήθειες και επενδύσεις, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποδοτικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία σε διαρθρωτικό επίπεδο. «Τα 150 δισ. ευρώ του νέου ταμείου θα πρέπει πρωτίστως να αξιοποιηθούν ως επένδυση στη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ στον τομέα της άμυνας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Έλληνας Υπουργός.

Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε επίσης την ανάγκη διαφύλαξης της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ ως βασικού πυλώνα για την ισόρροπη ανάπτυξη της ευρωπαϊκή οικονομίας, επισημαίνοντας ότι τυχόν εθελοντική αναδιανομή πόρων από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου δεν θα πρέπει να δημιουργήσει προηγούμενο για τη διαμόρφωση του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου.

Στην τακτική συνεδρίαση του ECOFIN που πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου, η συζήτηση επικεντρώθηκε στη δέσμη νομοθετικών μέτρων που έχει παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη (Omnibus Package Ι και ΙΙ). Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αναμένεται να μειώσουν σημαντικά το διοικητικό βάρος για τις επιχειρήσεις.

Oι Υπουργοί εξέτασαν επίσης εναλλακτικές προτάσεις για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών τελωνιακών αρχών.

To ECOFIN ενέκρινε:

Οδηγία για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας (ΟΔΣ9), στο πλαίσιο της εφαρμογής του Πυλώνα ΙΙ του ΟΟΣΑ.

Αναθεωρημένα Εθνικά Σχέδια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την Ιρλανδία και το Βέλγιο.

Στη συνεδρίαση του Eurogroup, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 10 Μαρτίου, τέθηκαν προς συζήτηση τα εξής ζητήματα:

Αποτίμηση των μακροοικονομικών εξελίξεων και των προοπτικών της οικονομίας στη ζώνη του ευρώ.

Ανάδυση δημοσιονομικών προκλήσεων στη ζώνη του ευρώ, με φόντο τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις, και ιδιαίτερα τις νέες απαιτήσεις στον τομέα της άμυνας.

Εξελίξεις στον τομέα των κρυπτονομισμάτων, οι επιπτώσεις τους στις αγορές και η πιθανή επίδρασή τους στη ζώνη του ευρώ και την ευρωπαϊκή οικονομία συνολικά.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος του Eurogroup, Paschal Donohoe, ενημέρωσε τους Υπουργούς σχετικά με τη συνάντηση των Yπουργών Οικονομικών και των Διοικητών των κεντρικών τραπεζών της G7, που πραγματοποιήθηκε στο Κέιπ Τάουν.

Στο περιθώριο των συνεδριάσεων ο Κωστής Χατζηδάκης πραγματοποίησε διμερείς συναντήσεις με την Υπουργό Οικονομικών της Δανίας Stephanie Lose και τον Υπουργό Οικονομικών της Λιθουανίας Rimantas Šadžius.

Πηγή: skai.gr

