Πρόταση για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των ευρωπαϊκών σιδηροδρομικών συστημάτων ασφάλειας, καταθέτει η Ελλάδα στο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πρωτοβουλία του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, την ελληνική πρόταση συνυπογράφουν η Αυστρία, η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Πορτογαλία και η Ρουμανία, στηρίζοντας την ανάγκη απλούστευσης και επιτάχυνσης των διαδικασιών πιστοποίησης, δοκιμών και αδειοδότησης του ERTMS σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η πρωτοβουλία του Έλληνα αναπληρωτή υπουργού εστιάζει σε ένα ζήτημα που επηρεάζει σήμερα την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών σιδηροδρομικών υποδομών. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι διαδικασίες δοκιμών, αξιολόγησης συμβατότητας, πιστοποίησης και αδειοδότησης απαιτούν χρόνο αντίστοιχο ή ακόμη και μεγαλύτερο από εκείνον που χρειάζεται για την εγκατάσταση των συστημάτων αυτών. Η κατάσταση αυτή επιβραδύνει την επιχειρησιακή αξιοποίηση κρίσιμων τεχνολογιών ασφάλειας και διαλειτουργικότητας, όπως το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS), το οποίο αποτελεί βασικό εργαλείο για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου.

Στο κείμενο που κατατέθηκε στο Συμβούλιο, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Ελλάδα επισημαίνει ότι η πρακτική εφαρμογή των διαδικασιών πιστοποίησης, αδειοδότησης, δοκιμών και ολοκλήρωσης σιδηροδρομικών συστημάτων εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα, κατακερματισμό και περιορισμένη προβλεψιμότητα. Οι δυσκολίες αυτές επηρεάζουν άμεσα τον ρυθμό ανάπτυξης του ERTMS, την πρόοδο των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών (TEN-T), αλλά και τους ευρωπαϊκούς στόχους για ασφαλείς, ανταγωνιστικές και βιώσιμες μεταφορές.

Η ελληνική πρόταση βασίζεται σε τέσσερις άξονες

Η ελληνική πρόταση στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες: περισσότερη αμοιβαία αναγνώριση συστημάτων που έχουν ήδη εγκριθεί σε κράτη-μέλη, σταθερότερα τεχνικά πρότυπα, πιο ευέλικτη διαχείριση των αλλαγών στις προδιαγραφές και ισχυρότερο υποστηρικτικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (ERA).

Παράλληλα, η Ελλάδα υπογραμμίζει ότι η απλούστευση των διαδικασιών δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση μείωση των απαιτήσεων ασφάλειας ή περιορισμό των αρμοδιοτήτων των εθνικών αρχών. Αντίθετα, στόχος είναι η δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού, εναρμονισμένου και προβλέψιμου ευρωπαϊκού πλαισίου, που θα επιτρέπει στα έργα να περνούν ταχύτερα από την ολοκλήρωση των εργασιών στην πραγματική λειτουργία προς όφελος των πολιτών, της ασφάλειας και της ευρωπαϊκής συνδεσιμότητας.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης δήλωσε «Η Ελλάδα φέρνει σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών μια πρακτική πρωτοβουλία για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των ευρωπαϊκών συστημάτων σιδηροδρομικής ασφάλειας. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι διαδικασίες δοκιμών, πιστοποίησης και αδειοδότησης εξακολουθούν να καθυστερούν τη θέση σε λειτουργία κρίσιμων συστημάτων, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασής τους.

Μαζί με επτά ακόμη κράτη-μέλη ζητούμε πιο απλές, πιο προβλέψιμες και πιο ενιαίες ευρωπαϊκές διαδικασίες, χωρίς καμία έκπτωση στην ασφάλεια. Όταν ένα σύστημα έχει ήδη αξιολογηθεί και λειτουργεί με ασφάλεια σε ένα κράτος-μέλος, η Ευρώπη οφείλει να αξιοποιεί περισσότερο την αμοιβαία εμπιστοσύνη και λιγότερο τις επαναλαμβανόμενες διαδικασίες. Στόχος μας είναι τα συστήματα που ενισχύουν την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων να περνούν ταχύτερα από την εγκατάσταση στη λειτουργία, προς όφελος των πολιτών και της ευρωπαϊκής συνδεσιμότητας».

Φωτ.: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Πηγή: skai.gr

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