Φιλοπολεμικές ιαχές από τον Τούρκο υπουργό Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ με εκτεταμένη αναφορά στη «Γαλάζια Πατρίδα» και προκλητικές δηλώσεις για την Κύπρο, σε συνέντευξή του στο περιοδικό SAVTEK.



Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης, ο Γκιουλέρ προειδοποιεί τρίτες χώρες να μην «τεστάρουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στη 'Γαλάζια Πατρίδα», ενώ αναφέρει ότι «οι ναυτικές μας δυνάμεις είναι το σημείο κλειδί για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας».

«Ναυπηγούμε ταυτόχρονα 31 πολεμικά πλοία» δηλώνει, και αναφέρει ότι «η Τουρκία λαμβάνει κάθε στρατιωτικό και πολιτικό μέτρο».

«Θέλουμε να δούμε τη Μεσόγειο και το Αιγαίο ως μια περιοχή σταθερότητας και ευημερίας. Ωστόσο, τονίζουμε ότι, ενώ προσπαθούμε για μια ειρηνική λύση, δεν θα συμβιβαστούμε ποτέ αναφορικά με τα εθνικά μας δικαιώματα και συμφέροντα» ξεκαθαρίζει.

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας εμμένει σε δύο κράτη στην Κύπρο.

«Γνωρίζουμε ότι η χώρα μας, η οποία περιβάλλεται από θάλασσες από τρεις πλευρές, πρέπει να διαθέτει ισχυρό ναυτικό προκειμένου να φτάνει στην αχανή έκταση και να προστατεύσει το δίκαιο και τα δικαιώματα της. Οι τουρκικές Ναυτικές Δυνάμεις αποτελούν βασικό στοιχείο για την προστασία των εθνικών συμφερόντων της χώρας μας και συμβάλλουν στην περιφερειακή ειρήνη με τις κρίσιμες αποστολές που αναλαμβάνουν. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε υλοποιήσει πολλά έργα με τις οδηγίες του Τ/Κ "Προέδρου" μας, προκειμένου να διατηρήσουμε και να αυξήσουμε περαιτέρω την ισχύ του ναυτικού μας. Με τις τελετές που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα, ξεκίνησαν οι δραστηριότητες κατασκευής του πρώτου εθνικού μας αεροπλανοφόρου, καθώς και του πρώτου εθνικού μας υποβρυχίου και αντιτορπιλικού αεράμυνας. Επί του παρόντος, 31 πλοία ναυπηγούνται ταυτόχρονα στα ναυπηγεία μας».

Και ο Γιασάρ Γκιουλέν υποστηρίζει για το κυπριακό:

«Όπως έχουμε πάντα δηλώσει με αποφασιστικότητα, η Κύπρος είναι το εθνικό μας θέμα. Η μόνη και οριστική λύση στο νησί είναι η αναγνώριση της κυρίαρχης ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος του 'Τουκοκυπριακού λαού'. Η Τουρκία είναι αποφασισμένη να λαμβάνει κάθε είδους στρατιωτικά και πολιτικά μέτρα για να προστατεύει την ασφάλεια, την ειρήνη και την ευημερία των 'Τουρκοκυπρίων τώρα και στο μέλλον, όπως έκανε και στο παρελθόν».

»Κατά παράβαση των συμφωνιών, η "Ελληνοκυπριακή διοίκηση νότιας Κύπρου" ( Κυπριακή Δημοκρατία) ακολουθεί μια πολιτική που στοχεύει στην ανάπτυξη στρατιωτικής συνεργασίας με πολλά διαφορετικά κράτη εντός και εκτός της περιοχής και στη διατάραξη της ευαίσθητης ισορροπίας δυνάμεων στο νησί.

Οι εξελίξεις αυτές, οι οποίες θα αυξήσουν τους εξοπλισμούς και κατ' επέκταση την ένταση στο νησί, θα βλάψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Κύπρο και μπορεί να έχουν επίσης επικίνδυνες συνέπειες για ολόκληρη την περιοχή.

»Συνεχίζουμε να λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ενάντια στις αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες της "Ελληνοκυπριακή διοίκησης νότιας Κύπρου" (Κυπριακή Δημοκρατία), η οποία προσπαθεί να επωφεληθεί από την κρίση στη Μέση Ανατολή, με το πρόσχημα της ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και τις μάταιες εξοπλιστικές της προσπάθειες για να διαταράξει την ισορροπία δυνάμεων στο νησί. Όλοι όσοι γνωρίζουν την πρόσφατη ιστορία γνωρίζουν πώς κατέληξαν οι προσπάθειες να τεστάρουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στη 'Γαλάζια Πατρίδα', καθώς και την αποφασιστικότητά μας να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των 'Τουρκοκυπρίων'. Αναμένουμε από όλους να ενεργούν με πλήρη επίγνωση αυτών των γεγονότων. Θέλουμε να δούμε τη Μεσόγειο και το Αιγαίο ως μια περιοχή σταθερότητας και ευημερίας. Ωστόσο, τονίζουμε ότι, ενώ προσπαθούμε για μια ειρηνική λύση, δεν θα συμβιβαστούμε ποτέ αναφορικά με τα εθνικά μας δικαιώματα και συμφέροντα».

Πηγή: skai.gr

