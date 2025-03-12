Γεραπετρίτης στο «Fox News»: Το δόγμα της «γαλάζιας πατρίδας» μάς προβληματίζει

Τον προβληματισμό του σχετικά με την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών και τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, εξέφρασε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στο ειδησεογραφικό δίκτυο «Fox News». Ο Έλληνας ΥΠΕΞ, αναφέρθηκε επίσης στην κατάσταση στη Συρία, τις σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ, αλλά και στο σχέδιο της ανάπτυξης του νέου Διαδρόμου Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης, το οποίο χαρακτήρισε «μείζονος σημασίας».

Συρία: «Το νέο καθεστώς να παραμείνει προσηλωμένο στο διεθνές δίκαιο»

Ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον μεταβατικό Πρόεδρο της Συρίας και τον Υπουργό Εξωτερικών της Συρίας κατά τη διάρκεια της περιοδείας που πραγματοποίησε στην ευρύτερη περιοχή. Επισκέφθηκε επτά περιοχές σε επτά ημέρες, καταλήγοντας στη Συρία, στη Δαμασκό.

«Στόχος είναι να δούμε μια ευημερούσα Συρία», είπε. «Υπήρξε μια φρικτή κατάσταση 13 ετών. Η χώρα έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές».

«Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι, πρώτα απ' όλα, να αναπτύξουμε ανθεκτικούς θεσμούς που θα είναι συμπεριληπτικοί. Και αυτό σημαίνει ότι όλες οι εθνοτικές και θρησκευτικές κοινότητες πρέπει να συμπεριληφθούν στη διακυβέρνηση. Το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να διασφαλίζονται για όλους τους πολίτες. Και φυσικά, να διασφαλισθεί ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου, και ειδικότερα του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας», τόνισε ο υπουργός.

Ταυτόχρονα ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Συρία, και εξέφρασε την άποψη ότι θα πρέπει να υπάρξει χαλάρωση αυτών των κυρώσεων. «Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σειρά κυρώσεων κατά της Συρίας. Υποστηρίζουμε ότι, προκειμένου η Συρία να αποκτήσει μια νέα προοπτική, χρειάζεται ένα σχέδιο ανασυγκρότησης που θα είναι συριακής κυριότητας. Γι’ αυτό προτείνουμε ότι πρέπει να υπάρξει χαλάρωση αυτών των κυρώσεων. Ωστόσο, αυτή η άρση θα πρέπει να γίνει σταδιακά και με έναν αναστρέψιμο τρόπο», είπε.

Και τόνισε: «Είναι εξαιρετικά σημαντικό η Ευρώπη, καθώς και οι Ηνωμένες Πολιτείες, να παρακολουθούν στενά την κατάσταση στη Συρία. Πρέπει να ενθαρρύνουμε το νέο καθεστώς να παραμείνει προσηλωμένο στο διεθνές δίκαιο. Και γι' αυτό το λόγο, η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να παράσχει ουσιαστική βοήθεια».

Το δόγμα της «γαλάζιας πατρίδας» μας προβληματίζει

Ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι η Ελλάδα σέβεται το διεθνές δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και επισήμανε πως τα τελευταία δύο χρόνια έχουν γίνει βήματα προς την εξομάλυνση των σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας.

«Το δόγμα της «γαλάζιας πατρίδας» μας προβληματίζει. Είναι ένα δόγμα που αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα σέβεται το διεθνές δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Είμαστε συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας του 1982», είπε.

Και συνέχισε: «Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν γίνει βήματα προς την εξομάλυνση των σχέσεών μας. Έχουμε υπογράψει μια συμφωνία σχετικά με τις σχέσεις καλής γειτονίας. Έχουμε συντονιστεί σε θέματα παράτυπης μετανάστευσης».

«Έχουμε επίσης ελαχιστοποιήσει από την πλευρά της Τουρκίας τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Υπάρχουν ορισμένα βήματα ως προς τη θετική ατζέντα. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να γίνει ένα σημαντικό βήμα σχετικά με την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών». Ο Έλληνας ΥΠΕΞ είπε ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί, γιατί «για να φτάσουμε εκεί, πρέπει πρώτα απ’ όλα να συμφωνήσουμε στο εύρος της συζήτησης. Και το εύρος δεν μπορεί να είναι άλλο από το διεθνές δίκαιο.

«Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή», κατέληξε.

«Μείζονος σημασίας» τα έργα διασυνδεσιμότητας

«Όσον αφορά στην Κίνα, είναι πεποίθησή μας ότι πρέπει να αναπτύξουμε και εναλλακτικές συνεργασίες, εναλλακτικές οδούς μέσω και άλλων σημαντικών κρατών», είπε ο κ. Γεραπετρίτης. «Η Ελλάδα έχει μια στρατηγική συμμαχία με την Ινδία και τώρα συζητάμε για την ανάπτυξη του νέου Διαδρόμου Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης. Αυτό το μείζονος σημασίας σχέδιο είναι, πιστεύω, ένα εξαιρετικό έργο για τη διαφοροποίηση των διαδρομών που αφορούν τις μεταφορές, τα δεδομένα και την ενέργεια».

«Επομένως», κατέληξε «θεωρώ σημαντικό να υπάρχει ένας μηχανισμός ελέγχου των ξένων επενδύσεων, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούμε να αναπτύξουμε τις περιφερειακές μας συνέργειες με άλλα σημαντικά κράτη».

Ομονοούντα κράτη

Όσον αφορά στις σχέσεις της χώρας μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Έλληνας ΥΠΕΞ είπε ότι «είμαστε ομονοούντα κράτη σε ό,τι αφορά στην εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας», και τόνισε ότι αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι «να ενισχύσουμε περαιτέρω αυτή τη σχέση, όχι μόνο σε περιφερειακό, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο».

*Η συνέντευξη παραχωρήθηκε στις 28.02.2025 και δημοσιεύθηκε στις 10.03.2025 στο «Fox News»

