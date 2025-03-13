Της Δώρας Αντωνίου

Στις 11 π.μ. σήμερα ο Κώστας Τασούλας ορκίζεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενώπιον της Βουλής. Από εκείνη τη στιγμή και μετά μετράει αντίστροφα ο χρόνος για την ανακοίνωση των αλλαγών στην κυβέρνηση με συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο αυτές να ανακοινωθούν εντός της ημέρας, ώστε να γίνει η ορκωμοσία των νέων υπουργών αύριο το πρωί. Παράλληλα, υπάρχουν εισηγήσεις για τον τρόπο συντονισμού του κυβερνητικού έργου, εκτός από τον αναβαθμισμένο ρόλο που αναμένεται ότι θα έχει ο Κωστής Χατζηδάκης, με την οργάνωση των υπουργείων με συναφές αντικείμενο σε κύκλους, για την καλύτερη μεταξύ τους συνεννόηση και δρομολόγηση προτεραιοτήτων.

Την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου πέρασαν χθες και προχθές πολλά στελέχη της κυβέρνησης και αρκετοί βουλευτές και πρώην υπουργοί, που συναντήθηκαν με τον πρωθυπουργό. Από το επιτελείο του κ. Μητσοτάκη αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός ευθέως δεν αποκάλυψε τις προθέσεις του σε κάποιον από τους συνομιλητές του. Και προσθέτουν ότι, με εξαίρεση τον Κωστή Χατζηδάκη, που πρόκειται να μετακινηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου, τα υπόλοιπα στελέχη που πρόκειται να αλλάξουν χαρτοφυλάκιο ή να αναλάβουν κάποιο, δεν γνωρίζουν με ακρίβεια το πού σκέπτεται ο κ. Μητσοτάκης να τους τοποθετήσει.

Αυτό απαντά και στο γεγονός ότι ενώ βρισκόμαστε λίγες ώρες πριν από τον ανασχηματισμό, εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετά διαφορετικά σενάρια και εκδοχές ως προς το ποιος πρόκειται να αναλάβει τι.

Ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν, ποιοι επιστρέφουν

Σε κάθε περίπτωση, προεξοφλείται ότι από την κυβέρνηση θα αποχωρήσουν τουλάχιστον τρεις υπουργοί: Χρήστος Στυλιανίδης από το υπουργείο Ναυτιλίας, Χρήστος Σταϊκούρας από το Υποδομών και Μεταφορών και Νίκος Παναγιωτόπουλος από το Μετανάστευσης και Ασύλου.

Η εμφάνιση των Δημήτρη Καιρίδη και Νότη Μηταράκη στο Μαξίμου ερμηνεύθηκε ως προάγγελος της επιστροφής τους στην κυβέρνηση, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι και οι Σταύρος Παπασταύρου, Θάνος Πλεύρης και Κώστας Σκρέκας διεκδικούν θέση στο νέο κυβερνητικό σχήμα.

Στο επιτελείο του Μαξίμου φαίνεται ότι θα παραμείνουν οι Παύλος Μαρινάκης και Γιώργος Μυλωνάκης.

Το μεγάλο ερώτημα μέχρι την τελευταία στιγμή είναι το υπουργείο Οικονομικών, όπου ισχυροί υποψήφιοι παραμένουν οι Κυριάκος Πιερρακάκης και Θεόδωρος Σκυλακάκης με ανοιχτή την πιθανότητα έκπληξης με εξωκοινοβουλευτικό στέλεχος.

Ο κ. Σκυλακάκης ούτως ή άλλως θα αποχωρήσει από το Ενέργειας, όπου δεν αποκλείεται να μετακινηθεί ο Μάκης Βορίδης ή να τοποθετηθεί ο Σταύρος Παπασταύρου.

Για το Υποδομών οι Θάνος Πλεύρης και Κώστας Σκρέκας φέρονται ως πιθανές επιλογές, ενώ για τις Μεταφορές όλα δείχνουν ότι έχει «κλειδώσει» ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Την επιθυμία να αλλάξει χαρτοφυλάκιο έχει εκδηλώσει ο Βασίλης Κικίλιας, που θα ήταν μια πιθανή επιλογή για το Ναυτιλίας στην περίπτωση που το αίτημά του ικανοποιηθεί.

Η παραμονή των Γιώργου Γεραπετρίτη και Νίκου Δένδια στα υπουργεία Εξωτερικών και Αμυνας, αντίστοιχα, κρίθηκε ως επιβεβλημένη, δεδομένης της απαιτητικής διεθνούς συγκυρίας και των μεγάλων ζητημάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Μάλιστα, συνεργάτες του πρωθυπουργού αναφέρουν ότι θα ήταν ανακόλουθο από πλευράς του κ. Μητσοτάκη να αλλάξει τους επικεφαλής αυτών των ευαίσθητων υπουργείων, όταν ο ίδιος επισημαίνει συνεχώς την ανάγκη σταθερότητας απέναντι στις διεθνείς εξελίξεις και προκλήσεις.

Το δεδομένο, πάντως, ότι ο πρωθυπουργός εμφανίζεται να μην ανοίγει τα χαρτιά του ακόμα και στα στελέχη με τα οποία συναντήθηκε, κάνει ακόμα πιο σύνθετη την εικόνα, καθώς όπως αναφέρει έμπειρο κυβερνητικό στέλεχος, μάλλον μόνο όσοι δεν πρόκειται να μετακινηθούν το γνωρίζουν και όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούν να εκτιμήσουν τις προθέσεις του κ. Μητσοτάκη με βάση όσα συζήτησαν μαζί του και χωρίς επί της ουσίας να τους έχει ανακοινωθεί κάτι.

