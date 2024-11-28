Η αμερικανική πολιτική σε σχέση με τους ρωσικούς S-400 που έχει αγοράσει η Τουρκία και την απόκτηση των F-35 δεν έχει αλλάξει, ήταν η απάντηση που έδωσε ο εκπρόσωπος του State Department σε ερώτηση του ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Ουάσινγκτον, Μιχάλη Ιγνατίου.

«Οι αμερικανικές απαιτήσεις για την αγορά των F-35 από την Τουρκία είναι γνωστές και η πολιτική μας δεν έχει αλλάξει. Η συνεχιζόμενη διαλειτουργικότητα της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ παραμένει κρίσιμη προτεραιότητα των ΗΠΑ» σημείωσε ο εκπρόσωπος.

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι «οι ΗΠΑ εξακολουθούν να δεσμεύονται να εφαρμόζουν σθεναρά τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον νόμο CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) για να αποτρέψουν τις εξαγωγές όπλων που φέρνουν έσοδα, πρόσβαση και επιρροή στη Ρωσία. Οι ΗΠΑ προσβλέπουν στην επίλυση του ζητήματος με την Τουρκία με παραγωγικό τρόπο».

Η αγορά των S-400 από την Τουρκία, παρ' όλο που το ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα δεν είναι πλέον απειλητικό, παραβιάζει τους αμερικανικούς νόμους και ειδικά τον νόμο CAATSA που αφορά την αγορά ρωσικού πολεμικού υλικού από εταιρείες που υπόκεινται σε κυρώσεις.

