Με δύο αλλαγές σε σχέση με το Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL θα παραταχθεί απόψε το βράδυ (08/06, 21:00) ο Ολυμπιακός κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR στο ΣΕΦ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέλεξε να επαναφέρει τους Τάισον Γουόρντ και Ταϊρίκ Τζόουνς στην εξάδα ξένων των «ερυθρόλευκων» ενόψει του τρίτου τελικού του πρωταθλήματος, αφήνοντας εκ νέου εκτός τους Φρανκ Νιλικίνα και Ντόντα Χολ.

Παράλληλα, εκτός για ακόμη ένα παιχνίδι θα παραμείνει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, που ταλαιπωρείται όλο αυτό το διάστημα από τενοντίτιδα.

Η 11άδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Λαρεντζάκης, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Φουρνιέ, Τζόουνς, Γουόρντ.

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O Παναθηναϊκός θα ψάξει το break στο ΣΕΦ απόψε (21:00, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ), θέλοντας να κάνει το 2-1 στη σειρά με τον Ολυμπιακό και να πάρει το match ball για τον τίτλο!

Οι «πράσινοι», ωστόσο, θα παλέψουν για το «διπλό» στο Φάληρο δίχως τον Τζέντι Όσμαν! Ο Τούρκος small forward ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση και έτσι δεν θα καταφέρει να αγωνιστεί στο αποψινό ματς, ενώ εκτός εξάδας ξένων έμεινε και ο Κένεθ Φαρίντ.

Έτσι, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ παίρνει τη θέση του Όσμαν και θα βρίσκεται στη δωδεκάδα του «τριφυλλιού» μετά και την απουσία του από τα δύο πρώτα ματς.

Η εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού για το Game 3 με τον Ολυμπιακό: Τι Τζέι Σορτς, Νάιτζελ Χέιζ?Ντέιβις, Κέντρικ Ναν, Τζέριαν Γκραντ, Ματίας Λεσόρ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.





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