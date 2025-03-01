Οι προοπτικές περαιτέρω αναβάθμισης του στρατηγικού χαρακτήρα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Αμερικανό ομόλογο του Μάρκο Ρούμπιο το απόγευμα της Παρασκευής στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ είναι ο δεύτερος υπουργός από χώρα της ΕΕ τον οποίο υποδέχεται ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στην Ουάσιγκτον. Η συνάντηση διήρκησε 45 λεπτά και, όπως σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης, οι δύο αντιπροσωπείες συζήτησαν τα περιθώρια συνεργασίας με τη νέα αμερικανική κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η οικονομία, ο τουρισμός, το εμπόριο, η ενέργεια και οι σχέσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Ουκρανία και Μέση Ανατολή

Η πρώτη συνάντηση του κ. Γεραπετρίτη με τον Μάρκο Ρούμπιο έγινε στον απόηχο της θυελλώδους συζήτησης που είχε προηγηθεί στο Οβάλ Γραφείο, κατά τη διάρκεια της οποίας ο πρόεδρος Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς ύψωσαν τον τόνο της φωνής τους και επιδόθηκαν σε μια δημόσια αντιπαράθεση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ειδικά για το ζήτημα της Ουκρανίας επισήμανα ότι η Ευρώπη παραμένει πιστή σε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση για τον ουκρανικό λαό και ανεξάρτητα από τη δημόσια αντιπαράθεση η οποία υπήρξε σήμερα, παραμένει υποχρέωση της Ευρώπης να αναβαθμίσει τις αμυντικές υποδομές της. Η υποστήριξη όμως των ΗΠΑ είναι αναγκαία», σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών.

Όσον αφορά τη Μέση Ανατολή, ο κ. Γεραπετρίτης υποστήριξε ότι εν μέσω πολλαπλών κρίσεων θα πρέπει να βρεθεί μια λύση η οποία θα διασφαλίζει την ειρήνη και την ευημερία στην περιοχή. Αναφερόμενος στο περίγραμμα αυτής της λύσης, εξήγησε ότι θα πρέπει να διασφαλίζει συγχρόνως την ασφάλεια του Ισραήλ και ένα βιώσιμο μέλλον για τον παλαιστινιακό λαό ώστε η ευρύτερη περιοχή να περιέλθει σε μια κατάσταση μακράς ειρήνης.

Η Ελλάδα στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων

«Η Ελλάδα ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ βρίσκεται στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων και είναι σε θέση να αφήσει ένα ισχυρό διπλωματικό αποτύπωμα», τόνισε ο ΥΠΕΞ μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης. Όπως εξήγησε, η χώρα μας είναι σε θέση να συνομιλεί με όλους τους παίκτες στην περιοχή, αποτελώντας μια γέφυρα που συνδέει την ανατολή με τη δύση και τον βορρά με τον νότο.

Σχετικά με τις σχέσεις με τη νέα αμερικανική κυβέρνηση, ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε ότι η χώρα μας προσβλέπει σε περαιτέρω συνεργασία ώστε αφενός να προχωρήσουν ακόμα περισσότερο οι διμερείς σχέσεις και αφετέρου να συμβάλει από κοινού με τις ΗΠΑ στην εμπέδωση της περιφερειακής και διεθνούς ειρήνης.

«Θα εξακολουθήσουμε να έχουμε ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα. Θα συνομιλούμε με όλους. Η Ελλάδα είναι πάντοτε σε θέση να μπορεί να συζητεί με όρους Διεθνούς Δικαίου και για τον λόγο αυτόν η αίσθηση είναι ότι με την πάροδο του χρόνου θα εμπεδώσουμε ακόμα καλύτερες σχέσεις με την Βουλή των ΗΠΑ όπως και με τη νέα αμερικανική κυβέρνηση», τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης.

Επαφές στο Κογκρέσο

Κατά την παραμονή του στην Ουάσιγκτον, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει την Τετάρτη και την Πέμπτη στοχευμένες επαφές με Αμερικανούς νομοθέτες που έχουν επιρροή σε επιτροπές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ευρύτερη περιοχή της χώρας μας. Κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων διαπιστώθηκε η διακομματική στήριξη που απολαμβάνουν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις στο Κογκρέσο.

Ειδικότερα, την Τετάρτη συναντήθηκε με τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο της επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας, Τζιμ Ρις, και την επικεφαλής των Δημοκρατικών Τζιν Σαχίν. Επιπλέον, επισκέφτηκε τον Ρεπουμπλικάνο βουλευτή Μπράιαν Μαστ που προεδρεύει στην επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στη Βουλή, καθώς και τον Δημοκρατικό αντιπρόεδρο Γκρέγκορι Μικς.

Επίσης, την Πέμπτη πραγματοποίησε συναντήσεις τους γερουσιαστές Κρις Βαν Χόλεν και Κόρι Μπούκερ που είναι μέλη της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας. Μάλιστα κατά την άφιξή του στο γραφείο του γερουσιαστή Βαν Χόλεν, ο υπουργός συναντήθηκε τυχαία με την ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλας, όπου του δόθηκε η ευκαιρία να έχει έναν σύντομο διάλογο μαζί της.

«Η εντύπωση την οποία αποκόμισα είναι ότι η Ελλάδα έχει ένα πολύ ισχυρό διπλωματικό κεφάλαιο. Χαίρει μεγάλου σεβασμού από τη διεθνή κοινότητα. Το αμερικανικό Κογκρέσο στέκεται στις ευαισθησίες της ελληνικής κυβέρνησης και της ελληνικής πολιτείας», ανάφερε ο κ. Γεραπετρίτης σχετικά με τις επαφές που είχε στο Κογκρέσο.

Η Δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, στην ΕΡΤ και τους Έλληνες ανταποκριτές μετά το πέρας της συνάντησής του με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκιο Ρούμπιο:

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Είχα την ευκαιρία σήμερα να έχω μια πρώτη συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, τον κ. Marco Rubio. Είχαμε μια εκτενή συζήτηση. Συνομιλήσαμε για περίπου 45 λεπτά για όλα τα θέματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις, την περιφερειακή συνεργασία, αλλά και το διεθνές περιβάλλον.

Συζητήσαμε για τη στρατηγική σχέση που συνδέει την Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πολύ υψηλό σημείο που βρίσκονται αυτές οι διμερείς σχέσεις σήμερα και το περιθώριο που υπάρχει για να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο με τη νέα αμερικανική Διοίκηση σε όλα τα επίπεδα, στην οικονομία, στον τουρισμό, στο εμπόριο, στην ενέργεια, στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Η ελληνική Διασπορά αποτελεί πάντοτε έναν πολύ ισχυρό πόλο στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια γέφυρα που ενώνει τους δύο λαούς.

Συζητήσαμε με τον Υπουργό Εξωτερικών και τα θέματα, τα οποία αφορούν την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.

Ειδικά για το ζήτημα της Ουκρανίας, επεσήμανα ότι η Ευρώπη παραμένει πιστή σε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση για τον ουκρανικό λαό. Και ανεξάρτητα από τη δημόσια αντιπαράθεση, η οποία υπήρξε σήμερα, παραμένει υποχρέωση της Ευρώπης να αναβαθμίσει τις αμυντικές της υποδομές. Η υποστήριξη όμως των Ηνωμένων Πολιτειών είναι αναγκαία.

Εν μέσω πολλαπλών κρίσεων και στη Μέση Ανατολή θα πρέπει να βρεθεί μια λύση, η οποία θα διασφαλίζει την ειρήνη και την ευημερία στην περιοχή. Θα διασφαλίζει την ασφάλεια του Ισραήλ, αλλά από την άλλη πλευρά θα διασφαλίζει και το μέλλον για τον παλαιστινιακό λαό. Η ευρύτερη περιοχή θα πρέπει επιτέλους να περιέλθει σε μια κατάσταση μακράς ειρήνης.

Η Ελλάδα, ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων, είναι σε θέση να αφήσει ένα ισχυρό διπλωματικό αποτύπωμα. Η Ελλάδα συζητεί με όλους. Αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, Βορρά και Νότου.

Και προσβλέπουμε σε μια περαιτέρω συνεργασία με την αμερικανική κυβέρνηση, έτσι ώστε αφενός να βελτιωθούν σημαντικά οι διμερείς μας σχέσεις ακόμη περισσότερο, αλλά από την άλλη πλευρά να συμβάλλουμε από κοινού στην εμπέδωση της περιφερειακής και διεθνούς ειρήνης.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Δυο λόγια για το κλίμα που εισπράξατε συνολικότερα στο Κογκρέσο.

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Την εβδομάδα αυτή είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με τους Προέδρους των Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων, Βουλής και Γερουσίας, καθώς επίσης με σειρά Γερουσιαστών και με τους Ελληνοαμερικανούς βουλευτές. Η εντύπωση, την οποία αποκόμισα, είναι ότι η Ελλάδα έχει ένα πολύ ισχυρό διπλωματικό κεφάλαιο. Έχει τον μεγάλο σεβασμό από τη διεθνή κοινότητα.

Το αμερικανικό Κογκρέσο στέκεται στις ευαισθησίες της ελληνικής κυβέρνησης και της ελληνικής πολιτείας.

Θα εξακολουθήσουμε να έχουμε ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα. Θα μιλούμε με όλους.

Η Ελλάδα είναι πάντοτε σε θέση να μπορεί να συζητεί με όρους διεθνούς δικαίου. Και για τον λόγο αυτό η αίσθηση είναι ότι, με την πάροδο του χρόνου, θα εμπεδώσουμε ακόμα καλύτερες σχέσεις με τη Βουλή των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως και με τη νέα αμερικανική Διοίκηση.

To Στέιτ Ντιπάρτμεντ χαιρετίζει τον ενεργειακό περιφερειακό ρόλο της Ελλάδας

Ο ηγετικός ρόλος της Ελλάδας στην προώθηση της περιφερειακής ενεργειακής διασύνδεσης, αλλά και οι προοπτικές για μελλοντική συνεργασία με τις ΗΠΑ, είναι μεταξύ των θεμάτων που αναφέρονται στην ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, μετά τη συνάντηση που είχε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον Έλληνα ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσε τη στρατηγική σημασία της εταιρικής σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας, τονίζοντας ότι η Ελλάδα είναι ένας πολύτιμος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ που επιτελεί έναν κρίσιμο ρόλο στην εμπέδωση της περιφερειακής σταθερότητας.

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τη σημασία της αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης. Επιπλέον, οι ΗΠΑ επικρότησαν την ισχυρή δέσμευση που έχει δείξει η Ελλάδα στην εκπλήρωση των νατοϊκών υποχρεώσεων για τις αμυντικές δαπάνες. Τέλος, η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σημειώνει ότι ο Μάρκο Ρούμπιο χαιρέτισε την παρουσία της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη θητεία του 2025-2026.

Πηγή: skai.gr

