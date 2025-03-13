Η Βουλή ορκίζει τον Κωνσταντίνο Τασούλα 9ο Πρόεδρο της Δημοκρατίας – Ολόκληρο το τελετουργικό

Του Γιάννη Ανυφαντή

Σε ρυθμούς ορκωμοσίας κινείται ήδη από χθες το Μέγαρο της Βουλής, με τον Κωνσταντίνο Τασούλα να περνά το κατώφλι του ελληνικού κοινοβουλίου λίγα λεπτά πριν από τις 11.00 σήμερα το πρωί, προκειμένου να δώσει τον προβλεπόμενο κατά το Σύνταγμα όρκο για να οριστεί 9ος Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Πρόκειται για μία ημέρα ύψιστου συμβολισμού, με ιδιαίτερο τελετουργικό, κάτι που μαρτυρούν και οι προετοιμασίες που πραγματοποιούνται από χθες στη Βουλή. Το κόκκινο χαλί στρώθηκε από νωρίς στους διαδρόμους, οι απαραίτητες – για την τηλεοπτική μετάδοση – κάμερες πήραν τη θέση τους σε κάθε σημείο του κτιρίου, ενώ το καφενείο της Βουλής κόσμησαν φρέσκα λουλούδια, χαρίζοντας μία νότα γιορτινή.

Ως προς το διαδικαστικό της σημερινής τελετής, περίπου στις 10.30 θα προσέλθει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος και η Ιερά Σύνοδος από την είσοδο του Ταχυδρομείου. Στην υποδοχή θα είναι ο β’ αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Γεωργαντάς, ενώ λίγα λεπτά πριν από τις 11.00 ο Κωνσταντίνος Τασούλας θα φτάσει στο κτίριο από την πλευρά της λεωφόρου Αμαλίας, με τους Κυριάκο Μητσοτάκη και Νικήτα Κακλαμάνη να τον αναμένουν από την κεντρική είσοδο του κοινοβουλίου. Ο νέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επιθεωρήσει τα Αγήματα – που θα έχουν παραταχθεί για απόδοση τιμών – και αμέσως μετά οι τρεις άνδρες θα κατευθυνθούν στην αίθουσα της Ολομέλειας για την τελετή της ορκωμοσίας. Ο α΄αντιπρόεδρος, Γιάννης Πλακιωτάκης, θα συνοδεύσει στην Ολομέλεια τον Αρχιεπίσκοπο ο οποίος και θα τελέσει τη δοξολογία. Η τελετή λαμβάνει χώρα πάνω στην έδρα του Προέδρου της Βουλής. Στα αριστερά του θα βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενώ στα δεξιά του ο Νικήτας Κακλαμάνης και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος. Ο κ. Τασούλας θα διαβάσει τον όρκο βάσει του άρθρου 33 του Συντάγματος. Την υπογραφή πρωτοκόλλου θα διαδεχθεί μια σύντομη στάση στο σαλόνι του γραφείου του Προέδρου της Βουλής, ενώ στη συνέχεια υπουργοί, βουλευτές και επίσημοι προσκεκλημένοι θα κατευθυνθούν στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Τελευταίος θα φτάσει ο κ.Τασούλας συνοδευόμενος από τους υπασπιστές του για την κατάθεση στεφάνου. Ο νέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα κατευθυνθεί οδικώς προς το Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα τον αναμένει η Κατερίνα Σακελλαροπούλου για την τελετή παράδοσης – παραλαβής.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του κ. Τασούλα, η πρώτη δημόσια εμφάνισή του - εκπροσωπώντας την Προεδρία - θα πραγματοποιηθεί στην αρχαία Ολυμπία, όπου και θα βρεθεί το απόγευμα της προσεχούς Δευτέρας για τη σύνοδο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. H ανάληψη των καθηκόντων του πάντως συμπίπτει και με τον κυοφορούμενο ανασχηματισμό, καθιστώντας τον εκείνον που θα ορκίσει το νέο υπουργικό σχήμα.

