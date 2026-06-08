Στιγμές αγωνίας έζησαν 16 Έλληνες που βρίσκονταν στο Ιράκ την ώρα της ιρανικής επίθεσης και των ισραηλινών αντιποίνων. Ήταν εκεί για το 2ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και άμεσα έπρεπε να στηθεί για εκείνους η επιχείρηση απεγκλωβισμού τους, μέσω Τουρκίας.



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Συγκεκριμένα, η Σουλεϊμανίγια - στα βορειοανατολικά της χώρας και κοντά στα σύνορα με το Ιράν - βρέθηκε στο στόχαστρο με αποτέλεσμα οι κάτοικοι της περιοχής να πανικοβληθούν και φυσικά οι Έλληνες που βρίσκονταν σε αυτό το γεωγραφικό μήκος και πλάτος να ζήσουν στιγμές αγωνίες.

Οι Έλληνες - ανάμεσα τους και ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, βρίσκονταν σε προστατευμένο περιβάλλον, ωστόσο έπρεπε να οργανωθεί μία επιχείρηση από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών και να οδηγηθούν με ασφάλεια στην Τουρκία (οι 16 Έλληνες, αλλά και 15 ακόμη άνθρωποι, οι οποίοι μετείχαν στο Φόρουμ.

Καθώς ο εναέριος χώρος του Κουρδιστάν και του Ιράκ έκλεισε, οι 31 συμμετέχοντες, κατευθύνθηκαν στο Ερμπίλ με στρατιωτικά βαν και συνοδεία στρατιωτικών και από εκεί ταξιδεύουν οδικώς για να βρεθούν στα σύνορα Ιράκ και Τουρκίας.

Πηγή: skai.gr

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