Αύριο η Τριμερής των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα υποδεχθεί στην Αθήνα αύριο, Πέμπτη 13 Μαρτίου, τον υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Κόμπο και τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, Gideon Sa'ar, για τη διεξαγωγή της Τριμερούς Συνάντησης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.

Η συνάντηση θα διεξαχθεί στις 1:30 μ.μ. και θα εστιασθεί στην ενίσχυση της τριμερούς συνεργασίας, καθώς και στις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις με επίκεντρο την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Στις 3:30 μ.μ., θα πραγματοποιηθούν κοινές δηλώσεις των Υπουργών Εξωτερικών προς τον Τύπο.

Ο κ. Γεραπετρίτης θα έχει διμερείς συναντήσεις με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, Gideon Sa'ar, στις 12:45 μ.μ. και με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Κόμπο, στις 4:30 μ.μ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.