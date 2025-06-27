ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι διάλογοι - φωτιά, οι κατηγορίες, ο κίνδυνος παραγραφής

Της Δώρας Αντωνίου

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ που άρχισαν από χθες να δημοσιοποιούνται αποκαλύπτουν ένα γαϊτανάκι διευθετήσεων, συνεννοήσεων κάτω από το τραπέζι, πελατειακών εξυπηρετήσεων και, εν τέλει, διασπάθισης κονδυλίων. Σε πολιτικό επίπεδο, η κυβέρνηση βρίσκεται υπό πίεση. Η στάση αναμονής που όλες τις προηγούμενες ημέρες είχε επιλέξει, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει πρώτα να μελετηθούν τα στοιχεία της δικογραφίας, πλέον δεν μπορεί να αποδώσει.

Τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται αποκαλύπτουν μια νοσηρή κατάσταση, για την οποία θα πρέπει να υπάρξει τοποθέτηση. Το ερώτημα πάνω στο οποίο η κυβέρνηση θα δοκιμαστεί είναι κατά πόσο είναι πειστικό το επιχείρημα της διαχρονικής παθογένειας σε σχέση με τις αγροτικές επιδοτήσεις, το οποίο έχει επιστρατεύσει. Αναμφίβολα υπήρξαν ανάλογα σκάνδαλα και στο παρελθόν, ωστόσο η δικογραφία που έχει φτάσει στη Βουλή συνδέεται με την κυβέρνηση της ΝΔ.

Είναι σαφές στο επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου ότι δεν μπορεί να καθυστερήσει μια τοποθέτηση επί όσων αποκαλύπτονται. Στους αποκαλυπτικούς διαλόγους που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία «πρωταγωνιστούν» κατά κύριο λόγο βουλευτές και στελέχη του κυβερνώντος κόμματος και μόλις ένας βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και ένας του ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμα και με όρους αριθμητικούς, δηλαδή, το επιχείρημα ότι πρόκειται για μια διαπαραταξιακή πρακτική, αδυνατίζει.

Η επιστροφή του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, έπειτα από τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες, γίνεται σε ένα σημαντικά επιβαρυμένο πολιτικό τοπίο, εξαιτίας των αποκαλύψεων που μεσολάβησαν.

Το περιβάλλον στο οποίο θα ξεδιπλωθούν οι κυβερνητικοί χειρισμοί γίνεται πιο σύνθετο από την τοποθέτηση του υπουργού Μετανάστευσης, Μάκη Βορίδη, ο οποίος έσπευσε ήδη από χθες να δηλώσει «πιο ανακουφισμένος» μετά την ανάγνωση των στοιχείων της δικογραφίας, καθώς, όπως πρόσθεσε, ελέγχεται μόνο για μία υπογραφή, με την οποία συμφώνησε με απόφαση της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ δύο μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του το 2019.

Ο κ. Βορίδης ουσιαστικά οικοδομεί την υπερασπιστική του γραμμή πάνω σε αυτή τη θέση. Φρόντισε να προσθέσει ότι δεν υπάρχουν τηλεφωνικές συνομιλίες του στη δικογραφία και πρόσθεσε ότι «το τι θα πει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία είναι καθοριστικό για μένα». Επί της ουσίας απευθύνεται στους βουλευτές της ΝΔ με την επιχειρηματολογία που αναπτύσσει υπεραμυνόμενος των χειρισμών του. Και προφανώς, αναμένει τη στήριξη και της κυβέρνησης στις θέσεις του.

Παράλληλα, υπάρχει και η πίεση της αντιπολίτευσης, η οποία ήδη μιλάει για μια υπόθεση που έχει φύγει από τη σφαίρα των πολιτικών ευθυνών και έχει εισέλθει στο πεδίο των ποινικών ευθυνών, ουσιαστικά προαναγγέλλοντας πρόταση για προανακριτική επιτροπή. Προς τούτο αναμένεται να αξιοποιηθεί το έγγραφο εσωτερικής αλληλογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το οποίο, με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας, περιγράφει τα αδικήματα της απιστίας, της ηθικής αυτουργίας και συνέργειας. Η αντιπολίτευση διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια απόπειρα οριζόντιας διάχυσης ευθυνών. Παράλληλα, αναμένεται να πιέσουν την κυβέρνηση προβάλλοντας και τον κίνδυνο παραγραφής, καθώς όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, στη δικογραφία γίνεται συγκεκριμένη αναφορά σε αποσβεστική περίοδο, η οποία λήγει τον Οκτώβριο, οπότε και παραγράφονται τα περιγραφόμενα αδικήματα για τα πολιτικά πρόσωπα.

Επί της ουσίας, δηλαδή, η κυβέρνηση θα κληθεί να αντιμετωπίσει και την κατηγορία της αντιπολίτευσης ότι με τους χειρισμούς της επιδιώκει να περάσει ο χρόνος της αποσβεστικής προθεσμίας για να επέλθει παραγραφή.

