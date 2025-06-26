Σε συνεργασία με την Κομισιόν η απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ

Τον Επίτροπο Γεωργίας και Τροφίμων, κ. Κριστόφ Χάνσεν συνάντησε σήμερα στις Βρυξέλλες ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, με τον οποίο συζήτησε την απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ.

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε την απόφαση της Κυβέρνησης για τον τερματισμό των όποιων αθέμιτων πρακτικών στην καταβολή των επιδοτήσεων στους αγρότες. Αλλά και τη δέσμευση του Πρωθυπουργού για ταχεία απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ, με βάση τα χρονοδιαγράμματα που έχουν ήδη ανακοινωθεί, υπογραμμίζοντας την αδιαμφισβήτητη αξιοπιστία της φορολογικής αρχής στην Ελλάδα. Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης επισήμανε, επίσης, ότι, στο ίδιο πλαίσιο, βούληση της Ελληνικής Κυβέρνησης είναι να ψηφιστούν σύντομα από τη Βουλή σχετικές νομοθετικές διατάξεις, να προχωρήσει η μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ με ταχύτητα, αλλά και αξιοπιστία, χωρίς να παρεμποδιστεί εντωμεταξύ η καταβολή των ενισχύσεων στους αγρότες, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι αυτή ακολουθεί τις προβλέψεις του ενωσιακού δικαίου. Εντωμεταξύ επίσης θα εφαρμοστεί και θα επικαιροποιηθεί, όπου είναι αναγκαίο, το πλάνο δράσης για την αξιοπιστία του Συστήματος Καταβολής των Ενισχύσεων. Προς αυτό τον σκοπό, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι οι Ελληνικές Αρχές και ιδιαίτερα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η ΑΑΔΕ είναι σε ετοιμότητα να συνεργαστούν με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την επόμενη κιόλας εβδομάδα.

Ο Επίτροπος κ. Χάνσεν σημείωσε από την πλευρά του ότι ο ίδιος και οι υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα συνεργαστούν αμέσως και σε τακτική βάση με την Ελληνική πλευρά, ώστε η απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ, αλλά και το όλο πλάνο δράσης, να προχωρήσουν με ταχύτητα και με τρόπο που να ικανοποιεί τις παρατηρήσεις που έχουν υποβληθεί από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και από τις δυο πλευρές συμφωνήθηκε η πρώτη συνάντηση να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.