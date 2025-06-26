«Η σωστή διαχείρισή μας στο μεταναστευτικό μετακίνησε την πίεση στη Λιβύη», ανέφερε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Μάκης Βορίδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, για την μεγάλη αύξηση των μεταναστευτικών ροών, ενώ αποκάλυψε πως υπάρχουν σκέψεις για αναστολή ασύλου, εάν δεν μειωθούν οι ροές. Παράλληλα, αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημείωσε πως ελέγχεται για μια υπογραφή.

«Θα ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, για να είμαστε μαζί με την Ευρώπη, όλοι μαζί προκειμένου να υπάρχει μια συνολική και ενιαία ρύθμιση», ανέφερε αρχικά ο κ. Βορίδης, ενώ για την εσωτερική διαχείριση του μεταναστευτικού, σημείωσε πως «εάν δεν δούμε αποτελεσματική μείωση των ροών, είναι πολύ πιθανό να εξετάσουμε την αναστολή των ασύλων, δεν θα εξετάζουμε άσυλα και επομένως θα πηγαίνουμε απευθείας σε μια λογική που θα μπαίνουν (οι μετανάστες) σε προαναχωρησιακά κέντρα και κρατούνται εκεί για να επιστρέψουν». «Αυτό θα το δω τις επόμενες μέρες», τόνισε.

Για το τουρκολιβυκό μνημόνιο σχολίασε πως «δεν ξέρω αν θα μπορούσε να ανατραπεί, είναι διμερής συμφωνία. Δεν ξέρω τι δυνατότητες υπήρχαν. Εκείνο που λέμε πως επειδή παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, δεν είναι ισχυρή συμφωνία».

Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας που διαβιβάστηκε στη Βουλή, ο κ. Βορίδης ανέφερε πως «έλαβα το αντίγραφο και είδα στοιχεία της δικογραφίας».

Και σημείωσε:

«Όταν είχε βγάλει ανακοίνωση η ευρωπαϊκή εισαγγελία, είχα πει πως εσείς, οι πολίτες, δεν ξέρουν τι έχω κάνει και τι δεν έχω κάνει. Και είναι λογικό ο καθένας να έχει τις υποψίες του, τις επιφυλάξεις του, τις ανησυχίες του. Εγώ όμως ξέρω τι έχω κάνει. Είχα πει τότε, χωρίς να έχω δει τη δικογραφία, ότι δεν υπάρχει κάτι επιλήψιμο. Από χτες είμαι πιο ανακουφισμένος, διότι αυτό που είχε δει το φως της δημοσιότητας ως πιο κατεξοχήν ελεγκτέο, αυτό είναι και το μόνο που υπάρχει μέσα στη δικογραφία. Είναι μια απόφαση της διοικήσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019, να κάνει κατανομή βοσκοτόπων στην οποία εγώ έχω γράψει επάνω τη λέξη ‘’συμφωνώ’’. Αυτό είναι.

Η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ εφαρμόζει κάθε χρόνο από το 2015 και μετά υπουργική απόφαση που λέγεται τεχνική λύση για την κατανομή των βοσκοτόπων, του λεγόμενου εθνικού αποθέματος.

Εκείνη την εποχή εγώ είχα αναλάβει δύο μήνες. Στους δύο μήνες είχα παρακαλέσει και είχαν εξυπηρετήσει οι άνθρωποι μπορώ να πω, την διοίκηση που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, να παραμείνει για να κάνει τις πληρωμές. Δεν ήθελα να αντικαταστήσω αμέσως τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ γιατί ήθελα να υπάρξει ομαλή καταβολή των ενισχύσεων. Οι άνθρωποι επειδή δεν με ξέρουν ήθελαν την συμφωνία τη δική μου για να κάνουν την καταβολή για αυτό έδωσα και τη συμφωνία μου.

Για αυτή την υπογραφή μου ελέγχομαι. Αυτό είναι το θέμα που έχω εγώ. Τίποτε άλλο. Δεν υπάρχει καμία επισύνδεση, δεν υπάρχει καμία συνομιλία, δεν υπάρχει καμία εντολή, δεν υπάρχει οποιαδήποτε επικοινωνία μου με διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ για να δοθούν λεφτά να δεσμευτούν ΑΦΜ. Δεν υπάρχει καμία συνομιλία μου με οποιανδήποτε κτηνοτρόφο, ιδιώτη, αγρότη, κανένα έμβασμα.

Η απόφαση αυτή της κατανομής είναι εκτέλεση υπουργικής αποφάσεως, δεν είναι δική μου υπουργική απόφαση, είναι προηγούμενης κυβέρνησης. Εφαρμόζω κανονιστικό πλαίσιο. Εάν κάποιος κρίνει πως η εφαρμογή κανονιστικού πλαισίου συνιστά ποινικό αδίκημα, εμένα αυτό με ξεπερνά, δεν μπορώ να το αξιολογήσω πια».

Σε ερώτηση γιατί ζήτησε την παραίτηση του Γρηγόρη Βάρρα, πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ είπε: «Το να ζητάω μια παραίτηση ως υπουργός δεν μπορεί να αποτελεί ποινικό αδίκημα. Είναι αυτό απιστία; Αναφέρει η δικογραφία πως ζήτησα την παραίτηση του κ. Βάρρα και τις αιτιάσεις του, τη γνώμη του γιατί ζήτησα την παραίτησή του. Δεν ζήτησα ποτέ κάτι από τον κ. Βάρρα και δεν το λέει ο ίδιος αυτό. Λέει πολλά, για τις απόψεις του, πώς έγιναν τα πράγματα, εάν υπήρχαν ή δεν υπήρχαν κυκλώματα. Εάν ανακύψει δημόσιο θέμα για αυτό (για την παραίτησή του) εγώ θα πω τους λόγους, δεν έχει νόημα τώρα, γιατί δεν έχει πει κάτι ο άνθρωπος. Όμως, δεν έχει καμία σχέση με τα βοσκοτόπια, δεν έχει καμία σχέση με τις δεσμεύσεις ΑΦΜ.

Ένας από τους λόγους, που αναφέρει και ο ίδιος, είναι πως είχαμε ένα συγκεκριμένο ζήτημα που αφορούσε τους όρους μια συγκεκριμένης προκηρύξεως για το τεχνικό συμβούλιο. Αυτή ήταν η συζήτηση που είχαμε μεταξύ μας. Να υπάρχει τεχνικός σύμβουλος, έλεγα εγώ, που να διασφαλίζουμε την εμπειρία του, για να μπορεί να πληρώνει τις ενισχύσεις, για να μην δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Ο κ. Βάρρας θεωρούσε πως μπορούσε να ανοίξει αυτός ο διαγωνισμός. Εγώ ήμουν υπέρ του να ανοίξει αλλά ήθελα ταυτόχρονα να μπαίνουν και προϋποθέσεις εμπειρίας, γιατί είναι ένα δύσκολο πράγμα, ένα τεχνικό έργο και απαιτητικό».

Τέλος, σε ερώτηση για το εάν τίθεται θέμα παραίτησής του, ο υπουργός Μετανάστευσης τόνισε πως «παραλήπτης της στάσεώς μου είναι το κοινοβούλιο. Το τι θα πει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία είναι καθοριστικό για μένα. Φαντάζομαι πως θα υπάρχει αίτημα για εξεταστική επιτροπή».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.