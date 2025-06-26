Πάνω από 3.000 σελίδες η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Από σήμερα στη διάθεση των βουλευτών

Βουλευτές από τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ αναφέρονται, σύμφωνα με πληροφορίες, πέρα από τους δυο πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη στην ογκωδέστατη δικογραφία των 3.000 σελίδων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έφθασε στη Βουλή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η δικογραφία περιλαμβάνει διαλόγους βουλευτών της περιφέρειας που ζητούσαν εξυπηρετήσεις για τους ψηφοφόρους τους.

Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία περιλαμβάνονται και καταθέσεις πρώην προέδρων του ΟΠΕΚΕΠΕ που εκδιώχθηκαν από τον Οργανισμό, όπως του Γρηγόρη Βάρρα, ο οποίος απομακρύνθηκε επί υπουργίας Βορίδη, όταν επιχείρησε να βάλει, όπως ο ίδιος φέρεται να καταθέτει, τάξη στον Οργανισμό.

Όπως είπε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Μετανάστευσης Μάκης Βορίδης, όσο ήταν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ούτε έκανε ούτε δέχθηκε κάποιο τηλεφώνημα από βουλευτή για να παρέμβει σε διαδικασία ελέγχου ΑΦΜ.

Υπογράμμισε ότι επί υπουργίας του έγιναν πάνω από 3.500 έλεγχοι διασταύρωσης.

Η δικογραφία είναι προσβάσιμη στους βουλευτές από σήμερα το πρωί. Ο Γιάννης Τσίμαρης από το ΠΑΣΟΚ είναι ο πρώτος βουλευτής που πήγε στην αίθουσα 168 για να δει τη δικογραφία.

Εν τω μεταξύ, κυβερνητικές πηγές επισήμαιναν ότι «απόλυτη προτεραιότητα του πρωθυπουργού ήταν και είναι η πλήρης εξυγίανση των διαχρονικών παθογενειών στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Υπενθυμίζουν ότι ήδη από το 2024 η διαπίστευση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει τεθεί σε επιτήρηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οι ίδιες πηγές καταλήγουν ότι με γνώμονα την πλήρη διαφάνεια και σύμφωνα με την πάγια θέση της κυβέρνησης, η δικογραφία θα μελετηθεί ενδελεχώς προς περαιτέρω αξιολόγηση.

Πηγή: skai.gr

