Ιδιαίτερα «καυτές» φαίνεται πως είναι οι στιχομυθίες μεταξύ βουλευτών και στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ που περιλαμβάνονται στη δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή.

Οι πρώτες συνομιλίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας είναι αποκαλυπτικές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία περιγράφεται συνομιλία, μεταξύ του νυν υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Διονύση Σταμενίτη και του τότε προέδρου του Οργανισμού Κυριάκου Μπαμπασίδη:

Διονύσης Σταμενίτης: Μου είπαν ότι ο Β. κατάφερε να μετατρέψει μια έκταση από γλυκό καλαμπόκι σε κανονικό. Θέλω να μου πεις πώς μπορώ να το κάνω κι εγώ.

Κυριάκος Μπαμπασίδης: Δεν ξέρω εάν γίνεται, να το δούμε.

Διονύσης Σταμενίτης: Όχι, είμαι σίγουρος ότι γίνεται.

Κυριάκος Μπαμπασίδης: Είναι παράτυπο αυτό. Δες εάν μπορεί να το κάνεις εσύ στο υπουργείο.

Σε άλλο σημείο της δικογραφίας, περιλαμβάνεται συνομιλία μέσω sms, όπου στις 09.09.2021 ο βουλευτής της ΝΔ Μάξιμος Σενετάκης φέρεται να στέλνει μήνυμα στον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με μία υπόθεση κτηνοτρόφου:

Μάξιμος Σενετάκης: ΑΦΜ Κ. {…}. Έβγαλε 24 τόνους γάλα και θέλει τα ζώα από 330 να μειωθούν σε 240.

Δημήτρης Μελάς: Λοιπόν Μάξιμε, κοίταξε να σου πω. Τον Κ. θα στον φτιάξω. Αλλά να του πεις, να μην γυρίζει και κοκορεύεται στα καφενεία. Γιατί έχουν μείνει πολλοί σαν τον δικό του απ’ έξω.

Την ίδια ώρα, ο βουλευτής της ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος και νυν Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, φέρεται να επικοινωνεί τηλεφωνικά (05.10.21) με τον τότε επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφορικώς με κτηνοτρόφο που αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας.

Χρήστος Μπουκώρος: Θα σου στείλω όνομα - επώνυμο για να τον βγάλουμε εκτός ελέγχου {…}. Γίνεται για να του δώσουμε χρόνο; Αν δεν γίνεται, για λόγους υγείας να το σβήσουμε αυτό για τα ερίφια;

Δημήτρης Μελάς: Χρήστο μου όλα γίνονται, το ζήτημα είναι ποιοι καραδοκούν να το ανεβάσουν, αυτή είναι η ιστορία. Ξέρεις, ότι έβγαλε το τέτοιο ή ότι είναι αυτός ή πως και τι. Κατάλαβες;

Χρήστος Μπουκώρος: Δεν είναι πάντως καμία χτυπητή περίπτωση που μπορεί να ασχοληθεί κόσμος.

Σε ότι αφορά πάντως συνομιλίες υπηρεσιακών παραγόντων, ξεχωρίζει ο διάλογος από το Δεκέμβριο του 2021 μεταξύ του τότε επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και του Αντώνη Κοροβέση, τότε γενικού διευθυντή του Οργανισμού, αναφορικώς με επικείμενη πληρωμή που θα ελάμβανε ο κύριος Μελάς:

Δημήτρης Μελάς: 750 λείπουν και δεν νομίζω ότι θα μπουν. Πού είναι τα υπόλοιπα 738 μέχρι τα 23.900;

Αντώνης Κοροβέσης: Μα προφανώς αδερφέ, ο ΕΛΓΑ δεν σου έστειλε κράτηση;

Δημήτρης Μελάς: Κουτσουρεμένη πληρωμή ρε πούστη.

Αντώνης Κοροβέσης: Ναι ρε μαλακα, σε χαλάσανε, σου πέσανε λίγα..

Δημήρης Μελάς: Θα γίνε αγρότης και εγώ ρε μαλάκα.

Αντώνης Κοροβεσης: Μαλάκα, σε χαλάσανε, σε λυπάμαι τώρα που σε ακούω. Κάθεσαι να πούμε τώρα εσύ στην καρέκλα και σου ήρθαν τριάντα χιλιάρικα;

