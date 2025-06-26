Συλλυπητήρια Νικήτα Κακλαμάνη για τον θάνατο του Γιώργου Τρυφωνίδη

Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, πληροφορηθείς την εκδημία του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργου Τρυφωνίδη, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Με θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο του πρώην βουλευτή Πρέβεζας της ΝΔ, Γιώργου Τρυφωνίδη.

Γεννήθηκε στην Πρέβεζα που πάντα αγαπούσε και υπηρέτησε με υψηλό αίσθημα προσφοράς και αφοσίωσης προς τους συμπολίτες του καθ' όλη τη διάρκεια της πολιτικής του σταδιοδρομίας και της ενασχόλησής του με τα κοινά.

Ήταν απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Εκλέχτηκε βουλευτής Πρέβεζας της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 1993, του 1996, του 2000 και του 2007. Διετέλεσε αντιπρόεδρος της Ομάδας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (ΟΚΕ) ΥΠΕΧΩΔΕ της Νέας Δημοκρατίας (1993-1996) και πρόεδρος της ΟΚΕ Περιβάλλοντος και Χωροταξίας του κόμματος. Το 2004 ορίστηκε γενικός γραμματέας Δημοσίων Έργων του υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ.

Υπήρξε πάντα πιστός στις αξίες του, εργατικός, μεθοδικός και με υψηλό αίσθημα ευθύνης σε κάθε βήμα της μακράς επαγγελματικής και πολιτικής του πορείας.

Στην οικογένεια και στους οικείους του εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια».

Πηγή: skai.gr

