Με την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος να το χαρακτηρίζει «ορόσημο» και «ένα ακόμα βήμα σε μία άλλη ενεργειακή κατεύθυνση, με στόχο την ενεργειακή επάρκεια, αυτονομία και ασφάλεια της χώρας», και τα κόμματα της Αντιπολίτευσης να εκφράζουν επιφυλάξεις και προβληματισμούς και να εστιάζουν την κριτική τους στις τιμές ρεύματος που παραμένουν υψηλές, άρχισε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής η επεξεργασία του νομοσχεδίου με τίτλο «Πλαίσιο για την προώθηση της παραγωγής βιομεθανίου, κανόνες για την οργάνωση της αγοράς παραγωγής υδρογόνου και τα γεωγραφικά περιορισμένα δίκτυα υδρογόνου - Μερική ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1788 και άλλες διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος».

«Σε μια κρίσιμη γεωπολιτικά διεθνή συγκυρία, η χώρα μας οφείλει να διερευνά και να αναπτύσσει όλες τις διαφοροποιημένες πηγές ενέργειας που μπορεί να αξιοποιήσει, προκειμένου να πετύχει αφενός ενεργειακή επάρκεια και αυτονομία και αφετέρου ένα βιώσιμο ενεργειακό μετασχηματισμό για την προστασία του περιβάλλοντος. Σήμερα κάνουμε ένα ακόμα βήμα σε μία άλλη ενεργειακή κατεύθυνση. Με το παρόν νομοσχέδιο διαμορφώνουμε για πρώτη φορά ένα συνεκτικό νομοθετικό πλαίσιο για το βιομεθάνιο και το υδρογόνο τόσο ως προς την παραγωγή τους όσο και ως προς την συμμετοχή τους στο ενεργειακό μείγμα της χώρας μας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου.

Παράλληλα, προσδιόρισε τους τέσσερις βασικούς άξονες των επιδιώξεων του Υπουργείου που είναι:

η θέσπιση ενός συνεκτικού αδειοδοτικού πλαισίου, παρέχοντας απόλυτη διαφάνεια και εμπιστοσύνη στους επενδυτές, καλύπτοντας το έως σήμερα νομοθετικό και κανονιστικό κενό,

η παροχή κινήτρων για την εγκατάσταση και λειτουργία μόνιμων μονάδων παραγωγής τόσο υδρογόνου όσου και βιομεθανίου και για αναβαθμίσεις υφιστάμενων μονάδων παραγωγής βιομεθανίου,

ρύθμιση της δυνατότητας σύνδεσης των εν λόγω μονάδων με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου ή τα δίκτυα διανομής, ή περιορισμένα δίκτυα υδρογόνου, με τον οικονομικότερο τρόπο, με στόχο πιο βιώσιμες υποδομές φυσικού αερίου αλλά και στην απανθρακοποίηση γεωγραφικά περιορισμένων εμπορικών και βιομηχανικών περιοχών.

προσδιορισμός με σαφήνεια των αρμοδιοτήτων των δημόσιων φορέων και αρχών που εμπλέκονται στην αδειοδότηση, αλλά και της εποπτείας των μονάδων παραγωγής υδρογόνου και βιομεθανίου.

«Το βιομεθάνιο αποτελεί μία καθαρή εναλλακτική του φυσικού αερίου και ενισχύει ιδιαίτερα αγροτικές και αποκεντρωμένες περιοχές ενώ συμβάλει σημαντικά στη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, στην κυκλική οικονομία και στην διαχείριση των αποβλήτων.

Από την άλλη, το υδρογόνο έχει μηδενικές εκπομπές κατά την καύση του και μπορεί να προσφέρει λύσεις σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας», ανέφερε εκτιμώντας ότι «τα επόμενα χρόνια αναμένεται ραγδαία ανάπτυξη της αγοράς του βιομεθανίου.

«Η χώρα μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να μείνει πίσω. Με το παρόν νομοσχέδιο κάνουμε την αρχή, ένα πρώτο βήμα για την ανάπτυξη αυτών των δύο νέων αγορών. Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει διανύσει σημαντική απόσταση στον τομέα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και υιοθετήσαμε στρατηγικά, ένα διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα πετυχαίνοντας σε μία κρίσιμη παγκόσμια συγκυρία ενεργειακή ασφάλεια», είπε και συμπλήρωσε:

«Το 2019, η χώρα μας ξόδευε 479 εκατ. ευρώ για τα δίκτυα ενέργειας και πέρσι το ποσό έφτασε στο 1,8 εκατ. ευρώ, πολλαπλασιάζοντας τις επενδύσεις μας σε δίκτυα που για δέκα χρόνια λίμναζαν.

Παράλληλα, ενισχύσαμε στρατηγικά τη χώρα μας και στο παγκόσμιο ενεργειακό και γεωπολιτικό χάρτη. Το 2019 η χώρα μας, σε σχέση με το φυσικό αέριο, ήταν ένας απλός προορισμός και από το 2024 έχουμε γίνει διαμετακομιστικός ενεργειακός κόμβος και πλέον το περισσότερο αέριο που έρχεται στη χώρα μας ανακατευθύνεται στο εξωτερικό».

Ο κ. Παπασταύρου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στη διάταξη για τη λειψυδρία, «ένα θέμα πολύ σημαντικό, όχι μόνο για τη χώρα μας αλλά για όλη τη Μεσόγειο και τον πλανήτη, στο οποίο πρέπει να θέσουμε όλοι την προσοχή μας», όπως είπε.

«Η Ελλάδα βρίσκεται στην 19η θέση παγκοσμίως ως προς τον κίνδυνο εμφάνισης της λειψυδρίας ενώ την τελευταία δεκαετία έχουμε υπερδιπλασιάσει την χρήση νερού.

Με την ρύθμιση την οποία εισάγουμε, ορίζεται ότι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης λειψυδρίας -η οποία εμφανίζεται σε αρκετές περιοχές οι οποίες είναι κυρίως απομακρυσμένες και νησιωτικές- μπορούμε να τις κηρύξουμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και έτσι η ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ να αναθέσουν συμβάσεις έργων, μελέτες υπηρεσίες έτσι ώστε τα σχετικά ζητήματα να μπορούν να ενταχθούν στο νόμο περί στρατηγικών επενδύσεων», τόνισε.

Ταυτόχρονα απέρριψε τις κατηγορίες της Αντιπολίτευσης για «παράθυρο ιδιωτικοποίησης του δημόσιου αυτού αγαθού».

«Εμείς συμφωνούμε όλοι ότι το νερό δεν είναι μόνο φυσικός πόρος, είναι ένα δημόσιο αγαθό, είναι προϋπόθεση και πηγή ζωής για αυτό πρέπει όλοι μας να είμαστε σε διαρκή εγρήγορση. Για την κυβέρνηση είναι ξεκάθαρο ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό. Δεν υπάρχει καμία άλλη πρόθεση», επεσήμανε.

«Ζούμε σε πολύ ρευστές γεωπολιτικές συνθήκες για αυτό είναι πολύ σημαντικό ότι η χώρα μας αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και αξιοπιστίας στη γειτονιά μας.

Στην ενεργειακή αβεβαιότητα επενδύουμε σε διαφοροποιημένες πηγές ενέργειας ενισχύοντας ταυτόχρονα τα δίκτυα και τις υποδομές μας.

Στο νομοσχέδιο, έχουμε προτάσεις για να οργανώσουμε τις δύο αυτές αγορές για να φτάσουμε σε πιο καθαρή και φθηνή ενέργεια και έχει ένα θετικό εθνικό πρόσημο για όλους τους πολίτες», κατέληξε ο κ. Παπασταύρου.

Οι θέσεις των εισηγητών της αντιπολίτευσης

Φραγκίσκος Παρασύρης, εισηγητής ΠΑΣΟΚ

Ο γενικός εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, Φραγκίσκος Παρασύρης, επέκρινε την κυβέρνηση για την ενεργειακή της πολιτική, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι, «καθυστέρησε να δημιουργήσει υποδομές για αποθήκευση με αποτέλεσμα να πετάει την ενέργεια από το παράθυρο αλλά και να διαφαίνεται και κίνδυνος λεηλασίας των ΑΠΕ».

Πάντως, εμφανίστηκε θετικός στο νομοσχέδιο, αναγνωρίζοντας ότι «επιχειρεί να ρυθμίσει δύο ανερχόμενους τομείς στον ενεργειακό χάρτη της χώρας, την παραγωγή βιομεθανίου και την ανάπτυξη οργανωμένης αγοράς υδρογόνου».

«Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια της χώρας για μετάβαση σε πιο βιώσιμες μορφές καυσίμου σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές ενεργειακές δεσμεύσεις.

Η υλοποίηση των προβλεπόμενων ρυθμίσεων συνδέεται άμεσα με την απορρόφηση σημαντικών πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο επικαιροποίησης των εθνικών σχεδίων», ανέφερε.

Ο γενικός εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, εξέφρασε έντονους προβληματισμούς ως προς τις αδειοδοτήσεις, επισημαίνοντας ότι «η δυνατότητα που δίνει στις άδειες διαχείρισης εγείρει ζητήματα πιθανής δημιουργίας τοπικών μονοπωλίων και στρέβλωσης του ανταγωνισμού παρά τις προβλεπόμενες δικλείδες».

«Η διαδικασία διαγωνισμού για την άδεια και τα κριτήρια θεωρούμε ότι χρίζουν προσεκτικής ανάλυσης για την διασφάλιση της διαφάνειας», σημείωσε και συμπλήρωσε:

«Παρά την θετική νομοθετική πρωτοβουλία, υπάρχει ο προβληματισμός αν θα επιτύχουν τα μέτρα στην εφαρμογή τους και αν θα αποτρέπουν τρομερές καθυστερήσεις οι οποίες θα αποθαρρύνουν επενδυτές και φορείς να συμμετέχουν».

«Στόχος μας πρέπει να παραμένει, η μεγαλύτερη κοινωνική διάχυση των ωφελειών της μετάβασης, ειδικά όταν αφορά σε δύο νέα καύσιμα, και βεβαίως αυτή η ενσωμάτωση -στο ενεργειακό μείγμα- νέων τεχνολογιών, να αποτυπώνεται και στις τελικές τιμές ρεύματος. Και στα δύο πάντως μέχρι σήμερα η κυβέρνηση φαίνεται να έχει αποτύχει. Διότι ναι μεν η χώρα μας βαίνει εν μέσω μιας πράσινης μετάβασης αλλά αυτή δεν υλοποιείται με τρόπο δίκαιο. Αφορά ολοένα και λιγότερους, με σταδιακή συγκέντρωση στους γνωστούς παίκτες της αγοράς και ταυτόχρονα η ελληνική οικονομία και τα νοικοκυριά στενάζουν από τις υψηλές τιμές ρεύματος», κατέληξε ο κ. Παρασύρης.

Μιλτιάδης Ζαμπάρας εισηγητής ΣΥΡΙΖΑ

Επιφυλακτικός εμφανίστηκε ο γενικός εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Μιλτιάδης Ζαμπάρας, επισημαίνοντας ότι «η λογική της κυκλικής οικονομίας είναι θετική πολιτική, όμως παρατηρούμε ότι αυτά που εισάγει η κυβέρνηση είναι απολύτως αποσπασματικού χαρακτήρα».

«Το πνεύμα του νομοσχεδίου σε γενικές γραμμές έγκειται στη λογική της μετάβασης σε πιο βιώσιμα καύσιμα -που είναι ευρωπαϊκή στρατηγική- και αυτό είναι πολύ θεμιτό και θετικό. Όμως, εδώ μιλάμε για μια κυβέρνηση που έχουμε δείγματα γραφής της και μας δείχνει ότι κινείται χωρίς ιδιαίτερη ευαισθησία στον τομέα της κυκλικής οικονομίας.

Φαίνεται ότι προσπαθείτε απλά να απορροφήσετε από το Ταμείο Ανάκαμψης πόρους και να ευθυγραμμιστείτε με κάποιες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις», ανέφερε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ.

Πρόσθεσε δε, ότι «η όλη προσπάθεια για το βιομεθάνιο είναι στη σωστή κατεύθυνση όμως δεν γίνονται σαφείς ορισμένες κατευθύνσεις».

«Έχετε λάθος στρατηγική κατεύθυνση. Υπάρχει ο κίνδυνος να πτωχεύσουν οι μικροεπενδυτές και στο τέλος της ημέρας να έρθουν 3-4 επενδυτές να τα πάρουν όλα. Παρά το γεγονός ότι είναι σε μία θετική κατεύθυνση η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία, δείχνει να είναι χωρίς σχέδιο και να την αφήνετε στις δυνάμεις της αγοράς που θα μπουν στις διαγωνιστικές διαδικασίες», υποστήριξε.

Επικριτικός ήταν στην ρύθμιση για την λειψυδρία, χαρακτηρίζοντας το «σκαλοπάτι για την ιδιωτικοποίηση ενός δημόσιου αγαθού, όπως είναι το νερό, ενώ τόνισε ότι «με την μεγάλη κλιματική κρίση και τα μεγάλα προβλήματα της ξηρασίας που πλήττουν τη χώρα, αναθέτετε σε μία ανεξάρτητη αρχή που δεν έχει αυτή τη στιγμή το προσωπικό να εγκρίνει πότε μια περιοχή θα κηρύσσεται σε έκτακτη ανάγκη».

Υποστήριξε ακόμα ότι «τα κόστη των έργων υποδομών θα μετακυλιστούν στους καταναλωτές.

«Τελικά, όλα οδηγούν στις ίδιες πρακτικές σας: παράδοση έργων σε κομματικούς σας φίλους, προσλήψεις γαλάζιων παιδιών, συμμετοχή ιδιωτών στα δημόσια αγαθά και απαξίωση του δημόσιου χαρακτήρα τους. Εμείς υποστηρίζουμε ότι κάθε στρατηγική εναλλακτικών μορφών ενέργειας, που θα λειτουργούν και ως αντιστάθμισμα στην κλιματική κρίση που χτυπά με μανία και τη χώρα μας, δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν κατανέμεται, ή δεν αποδίδεται με δίκαιο τρόπο.

Είμαστε κάθετοι ότι, η πράσινη μετάβαση πρέπει να λειτουργεί προς όφελος των καταναλωτών, ότι δεν θα καταπατώνται περιβαλλοντικοί όροι προστασίας , θα υπάρχει επαρκής ενεργειακή ασφάλεια και όχι υπερκορεσμός που θα οδηγήσει σε στρεβλά μοντέλα», κατέληξε ο κ. Ζαμπάρας.

Διαμάντω Μανωλάκου εισηγήτρια ΚΚΕ

Αντίθετη «με το νομοσχέδιο, που με το πρόσχημα της δήθεν πράσινης μετάβασης, εξυπηρετεί για μια ακόμα φορά τα ολιγοπώλια και όχι τις λαϊκές ανάγκες», δήλωσε η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ, Διαμάντω Μανωλάκου.

«Το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι η κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων. Ο σχεδιασμός είναι ενταγμένος στην πολιτική της πράσινης μετάβασης , που είναι ο βασικός στόχος της ΕΕ. Πίσω από την δήθεν προστασία του περιβάλλοντος κρύβεται το πραγματικό κίνητρο της που είναι η δημιουργία ενός πεδίου κερδοφορίας για λιμνάζοντα κεφάλαια εκατοντάδων δισεκατομμυρίων που οι κάτοχοι τους αναζητούν διέξοδο ώστε να έχουν το κέρδος που επιθυμούν», ανέφερε η κ. Μανωλάκου και συμπλήρωσε:

«Ωστόσο, τα τιμολόγια του ρεύματος είναι στα ύψη η ενέργεια και η φτώχεια απλώνεται και τα κέρδη των μονοπωλιακών ενεργειακών ομίλων αυγατεύουν προκλητικά.

Συγκαλύπτετε λοιπόν τον ένοχο για την ακρίβεια στο ρεύμα, που είναι η πράσινη ανάπτυξη της ΕΕ, και τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων.

Ποιος κερδίζει από αυτά τα σχέδια; Δεν είναι δύσκολο να το διακρίνει κανείς. Πριν λίγο καιρό η ΔΕΗ ανακοίνωσε κέρδη, προ τόκων και φόρων για το 2024, 1,8 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 41% σε σχέση με το 2023, και η πρόβλεψη για το 2025 είναι ότι θα φτάσουν στα δύο δισ. ευρώ.

Ποιος χάνει; Με βάσει αυτούς τους σχεδιασμούς , καλλιεργείται στο λαό η προσδοκία ότι από την καπιταλιστική ανάπτυξη και την προώθηση της πράσινης μετάβασης θα κερδίσουν όλοι. Όμως τους διαψεύδει η συνολική πορεία, η οποία μόνιμα έχει κερδισμένους τους ενεργειακούς μονοπωλιακούς ομίλους, όπως η ΔΕΗ, και χαμένο το λαό, ειδικά στις περιοχές που είχαμε λιγνιτικά πεδία».

Κωνσταντίνος Μπούμας εισηγητής ΕΛ.ΛΥ

Επιφυλακτικός εμφανίστηκε ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Μπούμπας, εστιάζοντας τον προβληματισμό του «στις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που υπάρχουν -σε ότι αφορά το βιομεθάνιο και την παραγωγή υδρογόνου- απέναντι στους μικρούς επενδυτές» αλλά και στον κίνδυνο υποβάθμισης περιοχών, στις οποίες θα λειτουργούν οι Μονάδες.

«Έχουμε έντονο προβληματισμό αν αυτή η υπερβολική γραφειοκρατία οδηγήσει στη συγκέντρωση των Μονάδων σε λίγους και εκλεκτούς. Αυτό είδαμε να γίνεται σε προηγούμενες παρεμβάσεις και πρέπει να το αποφύγουμε. Διότι στο θέμα της ηλεκτρικής ενέργειας έχει γίνει ένα μονοπώλιο για μεγάλες εταιρείες και αυτό το πληρώνει ακριβά ο ελληνικός λαός. Βλέπουμε και σήμερα ότι η ενέργεια θα περάσει σε μια ολιγαρχική κάστα επιχειρηματικών συμφερόντων και θα αποτρέψει την ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας που είναι η μικρομεσαία επιχείρηση», υποστήριξε και πρόσθεσε:

« Έχουμε επιφυλάξεις, με βάση και τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Ο πρότερος βίος τους δεν θα λέγαμε ότι είναι «έντιμος» απέναντι στον έλληνα βιοπαλαιστή που δεν βλέπει να έχει φθηνή ενέργεια. Είναι ένα ακόμα νομοσχέδιο με γραφειοκρατικά εμπόδια που επιτρέπει στους διαχειριστές να ελέγχουν την παραγωγή, να ρυθμίζουν τις τιμές, αφήνοντας στους έλληνες παραγωγούς και τις επιχειρήσεις να πληρώνουν».

Θεοπίστη Πέρκα εισηγήτρια Νέας Αριστεράς

Η ειδική αγορήτρια της Νέας Αριστεράς, Θεοπίστη Πέρκα, έκανε λόγο για «πολύ μεγάλη καθυστέρηση σε ότι αφορά τη συμμετοχή της κοινωνίας και την ανάπτυξη των ΑΠΕ με όρους, με κανόνες και πλαίσιο αποθήκευσης».

«Το νομοσχέδιο αφορά μια συζήτηση η οποία εντάθηκε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, εξαιτίας της ανάγκης απεξάρτησης της ΕΕ από το ρωσικό φυσικό αέριο, για τη θέσπιση πλαισίου για το βιομεθάνιο και το υδρογόνο και αποτελεί ορόσημο του Ταμείου Ανάκαμψης», σημείωσε.

Μίλησε ακόμα για «μεγάλη καθυστέρηση στην απαραίτητη πράσινη μετάβαση με καθαρές μορφές ενέργειας», και τάχθηκε υπέρ «στην αξιοποίηση της τεχνολογίας με θετική επίδραση στην κυκλική οικονομία»

«Η κυβέρνηση επενδύει συνεχώς στο ορυκτό έλαιο, πουλώντας το 100% της Δημόσιας Εταιρίας και αφήνει τη διαχείριση του σε ιδιώτες. Η ανησυχία είναι ότι ο ιδιώτης βάζει μπροστά την κερδοφορία του και όχι το δημόσιο καλό, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε αχρηστευμένες επενδύσεις ορυκτού αερίου και όλο αυτό θα το πληρώσουν πολύ ακριβά οι έλληνες καταναλωτές», υπογράμμισε.

Νικόλαος Βρεττός εισηγητής ΝΙΚΗΣ

Την αντίθεση του στη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης εξέφρασε ο ειδικός αγορητής της ΝΙΚΗΣ, Νικόλαος Βρεττός.

«Το νομοσχέδιο ρυθμιστικού χαρακτήρα, για την κυβέρνηση μπορεί να είναι μια αναγκαία συμβατή υποχρέωση της, αλλά στην ουσία κάθε νομοθέτημα πρέπει να υπηρετεί τον πολίτη.

Αν δηλαδή, θα κάνει πιο φθηνό το ρεύμα για τον πολίτη, για την παραγωγική βιομηχανία, τη βαριά βιομηχανία και όχι των αεριτζήδων -ενεργειατζήδων -αεριτζήδων . Γιατί αυτό βασικά που γίνεται, στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης, είναι ένας πακτωλός χρημάτων , από την χρηματοδότηση αυτών των εναλλακτικών μορφών ενέργειας, που δόθηκαν σε κάποιες επιχειρήσεις . Επομένως, είναι και αυτό ένα νομοθέτημα που δεν μπορεί να υπηρετήσει τον πολίτη, ούτε τον πρωτογενή τομέα ή την πραγματική οικονομία αλλά εξυπηρετεί μόνο μία διαδικασία. Την τακτοποίηση στην καρτετολοποίηση της παραγωγής του ρεύματος Είναι η χαρά των μεγάλων εταιριών, τις οποίες ενθαρρύνεται μέσα από αυτή τη διαδικασία, ώστε να έρθουν να πάρουν χρεωμένες πλέον τις παραγωγικές μικρές μικρομεσαίες ενεργειακές εταιρίες τις οποίες ποτέ δεν βοηθήσατε», υποστήριξε ο κ. Βρεττός.

Αλέξανδρος Καζαμίας εισηγητής Πλεύσης Ελευθερίας

Ο ειδικός αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, δήλωσε κατά του νομοσχεδίου, υποστηρίζοντας ότι «ενθαρρύνει την αδιαφάνεια» και «δεν είναι φιλικό στον καταναλωτή».

«Το νομοσχέδιο ούτε συνεκτικό είναι, είναι χαλαρό, ούτε και διαφανές, γιατί ενθαρρύνει την αδιαφάνεια και επιπλέον δεν είναι φιλικό στον καταναλωτή που είναι κεντρικό ζήτημα και έπρεπε να απασχολεί το υπουργείο.

Δεν υπάρχουν διαφανή κριτήρια για τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρίες που θα δραστηριοποιούνται στην παραγωγή του βιομεθανίου θα λαμβάνουν ενισχύσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό», ανέφερε ο κ. Καζαμίας.

Υποστήριξε ακόμα ότι «οι τιμές για το φυσικό αέριο είναι ήδη πολύ υψηλές στη χώρα μας και ότι οι διαχειριστές μεταφέρουν το κόστος για την κατασκευή δικτύου στους καταναλωτές.

« Με βάση στοιχεία της «Γιούροστατ» για το δεύτερο μισό του 2024, η μέση τιμή παραγωγής φυσικού αερίου στην Ελλάδα φθάνει περίπου τα 10 λεπτά ανά κιλοβατώρα, την στιγμή που στη Ρουμανία, Ουγγαρία, χώρες με συγκρίσιμο κατά κεφαλήν εισόδημα, παράγουν τη μονάδα με μισή τιμή, 5 λεπτά», ανέφερε.

«Τίποτα δεν υπάρχει συγκεκριμένο που να διασφαλίζει ότι δεν θα μετακυληθεί το κόστος αυτό στους καταναλωτές , ούτε κάτι σαφές για τα κριτήρια που δίνονται οι κρατικές ενισχύσεις στις εταιρίες.

Υπάρχει στο καθεστώς ενίσχυσης τους, ασάφεια και αοριστίες και δεν διευκρινίζεται με βάσει πια κριτήρια θα δίνονται οι κρατικές ενισχύσεις σε ιδιώτες, από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Οι μικρές επιχειρήσεις θα έχουν μεγαλύτερες αναλογικά ενισχύσεις ή θα τις παίρνουν όλες οι μεγάλες, το ολιγοπώλιο που δραστηριοποιείται στην ενεργειακή αγορά. Αυτή η αοριστία υπάρχει ακριβώς για να δίνεται η μερίδα του λέοντος στους γνωστούς κυρίαρχους της αγοράς και δεν υπάρχει απολύτως τίποτα που να υποστηρίζει τους μικρούς παραγωγούς», κατέληξε ο κ. Καζαμίας.

Μαρία Σούκουλη εισηγήτρια ΝΔ

Από την πλευρά της, η γενική εισηγήτρια της ΝΔ, Μαρία Σούκουλη, υποστήριξε ότι «είναι ένα νομοσχέδιο που ασχολείται με το μέλλον της ενεργειακής μετάβασης, της ασφάλειας εφοδιασμού και της περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας».

« Η τρέχουσα διεθνής συγκυρία, με τις πρωτόγνωρες γεωπολιτικές εντάσεις γύρω μας τις ενεργειακές κρίσεις, την πίεση των αγορών πετρελαίου, του φυσικού αερίου και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, επιβάλει να προχωρήσουμε περισσότερο γρήγορα και αποφασιστικά προς καθαρές και αποκεντρωμένες ενεργειακές λύσεις.

Με το παρόν νομοσχέδιο θεσπίζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό θεσμικό πλαίσιο για την παραγωγή, αποθήκευση και μεταφορά βιομεθανίου και ανανεώσιμου υδρογόνου.

Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που εναρμονίζεται με τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και επιδιώκει να θεμελιώσει ένα νέο θεσμικό και επενδυτικό πλαίσιο και αφορά έμμεσα ή άμεσα αγροτική παραγωγή, περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση», τόνισε.

Νικόλαος Τζάφος υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

«Με τη νέα αυτή νομοθετική πρωτοβουλία βάζουμε τα θεμέλια ανάπτυξης των ενεργειακών αγορών, καθορίζοντας ένα συνεκτικό πλαίσιο λειτουργίας τους με κανόνες», τόνισε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαος Τζάφος.

«Εμείς βάζουμε σήμερα τα θεμέλια για το πώς οι ενεργειακές αγορές -τις οποίες βλέπουμε στην Ευρώπη να έχουν ήδη αναπτυχθεί- θα λειτουργήσουν αναπτυξιακά», είπε.

Παράλληλα, απαντώντας στις αιχμές της Αντιπολίτευσης για ασάφειες στη διαδικασία χρηματοδοτικών ενισχύσεων, διευκρίνισε ότι « αυτό που δεν κάνουμε, επειδή δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι, είναι να πούμε ακριβώς πόσα χρήματα θα δώσουμε, με τι σχήμα θα το δώσουμε, σε ποιους και με ποιες διαδικασίες».

«Αντιλαμβανόμαστε προφανώς ότι για να ευδοκιμήσουν και οι δύο χώροι αυτοί, θα χρειαστούν ενισχύσεις, όπως χρειάστηκαν και σε όλες τις υπόλοιπες χώρες . Αυτό θα γίνει μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και το τι επιτρέπει το πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις, αλλά το γεγονός ότι εμείς σήμερα δεν είμαστε έτοιμοι να πούμε τι διαγωνισμό, τι σχήμα ενίσχυσης θα βγάλουμε, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε ένα θεσμικό πλαίσιο ώστε όταν ξεκινήσει η διαδικασία να καταλαβαίνουν όλοι ποιοι είναι οι κανόνες του παιχνιδιού», τόνισε ο κ. Τζάφος.

Απαντώντας στις αιτιάσεις της Αντιπολίτευσης για ακριβό ρεύμα και στα ερωτήματα , για το ποιος πληρώνει το κόστος της κατασκευής και της σύνδεσης με το δίκτυο και ποιος το πληρώνει , ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Εκεί πάντα οποιαδήποτε κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει ένα ζύγισμα τι είναι σωστό; να πληρώνει ο παραγωγός που θέλει να συνδεθεί και όλοι οι υπόλοιποι χρήστες;

Στην Ελλάδα, αυτό που έχουμε δει είναι ότι η μετάβαση που έχουμε πετύχει και η αυξημένη διείσδυση των ΑΠΕ, δεν μας έχει εξασφαλίσει ακόμα δυστυχώς φθηνό ρεύμα γιατί είμαστε ακόμα στην απόρροια μιας τεράστιας ενεργειακής κρίσης και η ακρίβεια στο ρεύμα, είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο».

Υποστήριξε δε ότι, «είναι ειδικά πιο αυξημένο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη άρα οι ΑΠΕ δεν μας έχουν ακόμα εξασφαλίσει το φθηνό ρεύμα αλλά μας έχουν εξασφαλίσει φθηνότερο ρεύμα από τους γείτονες μας».

«Από εποχές πριν από τέσσερα πέντε χρόνια, που είχαμε 35% πιο ακριβή τιμή από την Βουλγαρία, πέρσι είχαμε πιο φθηνή τιμή. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα του να έχεις πολύ πιο ανταγωνιστική βιομηχανία» πρόσθεσε.

Απαντώντας στις αιτιάσεις εισηγητών της Αντιπολίτευσης ότι «με αυτό το σύστημα στην ηλεκτρική ενέργεια, θα υπάρχουν δυσλειτουργίες στο σύστημα του βιοαερίου ή του υδρογόνου», αντέτεινε ότι «προφανώς οι ρυθμιστικές αρχές και το Υπουργείο έχουν τους θεσμοθετημένους ρόλους τους για να επιβλέπουν αυτή την αγορά και να βεβαιωθούν ότι δουλεύουν σωστά».

«Επί της αρχής έχουμε μία πολύ καλή συζήτηση που δείχνει μία συναίνεση για την ανάγκη να γίνει αυτό, Καταλαβαίνουμε κάποια ερωτήματα για το κόστος, την απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου και κυρίως για το επόμενο στάδιο που πρέπει να έρθει και με ποιόν ακριβώς τρόπο θα στηρίξουμε αυτό ν τον τομέα. Εμείς απλά δεν θέλαμε να περιμένουμε -μέχρι να σχηματίσουμε ακριβώς αυτό το σχήμα ενίσχυσης- και να μην υπάρχει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο ώστε να μπορεί να τρέχει η αγορά και να αρχίσουν να καταλαβαίνουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές το τι μπορεί να γίνει σε αυτό το χώρο», κατέληξε ο κ. Τζάφος.

