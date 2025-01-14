Στις παραβιάσεις του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου κατά των Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου και των πολιτών κρατουμένων στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στην Ουκρανία, επικεντρώθηκε άτυπη συνεδρίαση του Συμβουλίου Aσφαλείας που συγκλήθηκε κατόπιν αιτήματος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη πρέσβης Ευάγγελος Σέκερης εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία της ελληνικής κυβέρνησης για την κλιμάκωση των παραβιάσεων του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ο κ. Σέκερης εξήρε το έργο του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής για την εμπεριστατωμένη αναφορά τους σχετικά με την επιδεινούμενη κατάσταση στην Ουκρανία.

«Οι τελευταίες εκθέσεις καταγράφουν», ανέφερε, «συγκλονιστικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις ρωσικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της συστηματικής χρήσης βασανιστηρίων κατά πολιτών και αιχμαλώτων πολέμου».

«Οι ανθρώπινες απώλειες έχουν πλέον ξεπεράσει τις 40.000. Είναι εντυπωσιακό ότι υπάρχουν πλέον ενδείξεις ότι τα βασανιστήρια γίνονται συστηματικά και συντονισμένα από τις ρωσικές αρχές εναντίον αμάχων και αιχμαλώτων πολέμου, γεγονός που συνιστά πιθανό έγκλημα κατά της ανθρωπότητας» ανέφερε.

Η Ελλάδα, ανέφερε ο Έλληνας Μόνιμος Αντιπρόσωπος, «ως συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης της Γενεύης σχετικά με τη μεταχείριση των αιχμαλώτων πολέμου, καθώς και του Επιπρόσθετου Πρωτοκόλλου 1 του 1977, καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο την απάνθρωπη μεταχείριση των αιχμαλώτων πολέμου και των πολιτικών κρατουμένων από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις και τις ρωσικές κατοχικές αρχές στα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας».

Ο κ. Σέκερης τόνισε τη σημασία της διασφάλισης ανθρωπιστικής πρόσβασης στους κρατούμενους και κάλεσε τη Ρωσία να συνεργαστεί πλήρως με τους διεθνείς φορείς παρακολούθησης και έρευνας.

Η Ελλάδα υπογράμμισε τον ενεργό της ρόλο στην υποστήριξη των ανθρωπιστικών προσπαθειών, αναφέροντας τη συμμετοχή της στην «Δέσμευση του Μόντρεαλ», που υιοθετήθηκε τον Οκτώβριο του 2024 κατά τη διάρκεια της Υπουργικής Διάσκεψης για την Ανθρωπιστική Διάσταση της Ειρηνευτικής Φόρμουλας της Ουκρανίας. «Η δέσμευση αυτή», ανέφερε ο κ. Σέκερης, «αποσκοπεί στην επιστροφή των απελαθέντων παιδιών και των αιχμαλώτων πολέμου».

«Xαιρετίζουμε την τελευταία ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2024 υπό τη μεσολάβηση των ΗΑΕ. Ενθαρρύνουμε όλες τις πλευρές να συνεχίσουν αυτά τα θετικά βήματα, σε πλήρη συμμόρφωση με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο» ανέφερε.

Ο κ. Σέκερης υπογράμμισε την ανάγκη λογοδοσίας για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τις παραβιάσεις του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου. «Η Ελλάδα στηρίζει τις διεξοδικές έρευνες από διεθνείς θεσμούς, ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη στα θύματα εγκλημάτων πολέμου, ιδιαίτερα στους αιχμαλώτους πολέμου και τους πολιτικούς κρατούμενους». «Η λογοδοσία», τόνισε, «είναι απαραίτητη για την υποστήριξη της διεθνούς έννομης τάξης και την αποτροπή μελλοντικών παραβιάσεων».

Ο Έλληνας Μόνιμος Αντιπρόσωπος επανέλαβε ότι η ελληνική κυβέρνηση καταδικάζει τη ρωσική επιθετικότητα, την οποία χαρακτήρισε κατάφωρη παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και υπογράμμισε ότι οι ενέργειες της Ρωσίας υπονομεύουν την παγκόσμια ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια της Ευρώπης.

Η Ελλάδα επιβεβαίωσε την ακλόνητη στήριξη της στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας στα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα της τονίζοντας το δικαίωμα της Ουκρανίας για αυτοάμυνα, όπως κατοχυρώνεται στο Άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

«Η Ελλάδα διατηρεί τη δέσμευση της να στηρίξει την Ουκρανία για όσο διάστημα χρειαστεί, μαζί με τους εταίρους και συμμάχους της», ανέφερε ο κ. Σέκερης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

