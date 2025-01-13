ΣΥΡΙΖΑ: Ορισμός νέων προσώπων στο Γραφείο Τύπου

Με απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ολοκληρώνεται η στελέχωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος. Τον εκπρόσωπο Τύπου και βουλευτή Ανατολικής Αττικής, Γιώργο Καραμέρο, πλαισιώνουν από σήμερα, ως Αναπληρωτές εκπρόσωποι Τύπου, η Νατάσα Γκαρά, ο Γρηγόρης Θεοδωράκης και η Σοφία Λάγιου, με Διευθύντρια του Γραφείου Τύπου την Δώρα Μανιάτη.

Βιογραφικό σημείωμα της Αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νατάσας Γκαρά:

Σπούδασε Δημοσιογραφία και Επικοινωνία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Πολιτική Επιστήμη & Ιστορία στο Πάντειο και στην Πολιτική Επικοινωνία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μιλά Αγγλικά και Γαλλικά.

Διετέλεσε Βουλευτής Έβρου του ΣΥΡΙΖΑ από τον Ιανουάριο του 2015 έως τον Μάιο του 2023. Διετέλεσε Α' Γραμματέας της Βουλής, ενώ το 2019 ανέλαβε Αν. Τομεάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης Ενημέρωσης & Επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Εργάστηκε ως δημοσιογράφος σε αθηναϊκά ΜΜΕ και σε τοπικά Μέσα Ενημέρωσης του Έβρου.

Βιογραφικό σημείωμα του Αναπληρωτή εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γρηγόρη Θεοδωράκη:

Εκπαίδευση:

Πτυχιούχος Μαθηματικού Τμήματος - ΕΚΠΑ

Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου «Εκπαιδευτική Τεχνολογία & Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων» - ΕΚΠΑ

Απόφοιτος Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης Επαγγελματική & Πολιτική Εμπειρία: Προϊστάμενος Γραφείου Διοίκησης & Οργάνωσης, Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού (Φεβρουάριος 2015- Δεκέμβριος 2016)

Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Δεκέμβριος 2016 - Ιούλιος 2019)

Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» (2017 - 2019)

Συνεργάτης του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα, 2019 - 2023 Εκλέχτηκε Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας στις εκλογές του Μαΐου 2023, αλλά στις δεύτερες εκλογές του Ιουνίου ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ έχασε τη δεύτερη έδρα στο Νομό.

Βιογραφικό σημείωμα της Αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου, Σοφίας Λάγιου:

Η Σοφία Λάγιου είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ, πτυχιούχος κοινωνιολόγος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων του ΕΑΠ.

Βιογραφικό σημείωμα της Διευθύντριας του Γραφείου Τύπου, Δώρας Μανιάτη:

Έχει πτυχίο από το ΕΑΠ (Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών) με κατεύθυνση τον Ελληνικό Πολιτισμό και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στην Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση με κατεύθυνση Ανάπτυξη και Προγραμματισμός.

Υπάλληλος στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

Από τον Οκτώβρη του 2007 έως και τον Ιούλιο του 2009 συνεργάτης στη δημοτική παράταξη «Η Αθήνα αλλά-Ζει» με επικεφαλής τον Κώστα Σκανδαλίδη.

Διετέλεσε μέλος στο ΔΣ του Οργανισμού Νεολαίας και 'Αθλησης επί Δημαρχίας Γιώργου Καμίνη.

Από το 2013 έως το 2024 στο Τμήμα Αυτοδιοίκησης του κόμματος ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Διατέλεσε συνεργάτης του Υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππά από τις 27/1/2015 έως τις 4/11/2016 και από τις 5/11/2016 έως τις 7/7/2019, στο υπουργείο ΨΗΠΤΕ.

Από τις 12/9/2024 στο Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ.

Υποψήφια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στον νομό Ηλείας στις εθνικές εκλογές του 2023.

Πηγή: skai.gr

