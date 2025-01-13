Υπέρ νομοσχεδίου για προδιαγραφές στα AirBnB, η κοινοβουλευτική επιτροπή

Στη «σωστή κατεύθυνση» κινείται το νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού για τη θέσπιση προδιαγραφών στα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης, σύμφωνα με την πλειοψηφία των αρμοδίων φορέων που εκλήθησαν να εκφράσουν τη γνώμη τους, κατά την επεξεργασία του νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Το νομοσχέδιο έγινε δεκτό - επί της αρχής - από την κοινοβουλευτική επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, με τους βουλευτές της ΝΔ να τάσσονται «υπέρ», τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Ελληνικής Λύσης, της ΚΟ «Νίκη», της Πλεύσης Ελευθερίας και της ΚΟ «Σπαρτιάτες» να «επιφυλάσσονται» για την ολομέλεια, και τους βουλευτές του ΚΚΕ και της Νέας Αριστεράς και τάσσονται «κατά» του νομοσχεδίου.

Επικροτούμε τη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης είπε ο πρόεδρος του ΔΣ του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ) Αλέξανδρος Βασιλικός, κάνοντας λόγο για την «ιστορικότητά» της, αναφορικά με τις προδιαγραφές των ξενοδοχείων, που «γίνεται για πρώτη φορά παγκοσμίως». Ειδικότερα για τις προβλέψεις που αφορούν στα AirBnB, είπε ότι «το ΞΕΕ δεν ήταν ποτέ ενάντια στη βραχυχρόνια μίσθωση. Πάντα όμως ήταν υπέρ μιας ρυθμισμένης βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπως αυτό συμβαίνει σε όλο τον δυτικό κόσμο».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) Ευστράτιος Παραδιάς, χαρακτήρισε σκανδαλώδη τη διάταξη «που αξιώνει, με αναδρομική μάλιστα ισχύ, τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης να είναι πολεοδομικά χαρακτηρισμένα ως χώροι κύριας χρήσης κατοικίας, και που οδηγεί εκ του αποτελέσματος, σε αναδρομική κατεδάφιση και ουσιαστικά πλήρη απαξίωση σημαντικού μέρους του κτιριακού δυναμικού της βραχυχρόνιας μίσθωσης».

Εκ μέρους του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, ο εντεταλμένος σύμβουλός του, Αλ. Θάνος είπε ότι το νομοσχέδιο κινείται ασφαλώς προς τη σωστή κατεύθυνση και ειδικότερα για τα AirBnB είπε ότι «προβλέπονται συγκεκριμένες βασικές λειτουργικές προδιαγραφές,και φυσικά αυτή η ρύθμιση μας βρίσκει σύμφωνους». Πρότεινε παράλληλα, «προκειμένου τα ακίνητα που εκμισθώνονται βραχυχρόνια να διαχωρίζονται από τις νόμιμα αδειοδοτημένες επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, να οριστεί ρητά, πως σε περίπτωση που εντός του καταλύματος διεξάγεται οποιασδήποτε μορφής παροχή υπηρεσιών ή διαμεσολάβηση για παροχή υπηρεσιών, τότε το ακίνητο θα θεωρείται τουριστικό και να διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας ή βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων. Επιπλέον, θα πρέπει να παρέχεται το δικαίωμα στους ΟΤΑ α' βαθμού, να ορίζουν το μέγιστο αριθμό ακινήτων που μπορούν να εγγράφονται στο μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης ανά δημοτικό διαμέρισμα» είπε ο κ. Θάνος.

Ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) Γεώργιος Στασινός συνεχάρη το υπουργείο Τουρισμού για τη μεταξύ τους συνεργασία στην κατεύθυνση κατάταξης των ξενοδοχείων, «όχι μόνο με βάση τις παροχές, όπως είναι τα αστέρια, (αλλά) ουσιαστικά με βάση το περιβαλλοντικό και ενεργειακό αποτύπωμα που υπάρχει σήμερα». Μιλώντας για τα AirBnB, είπε ότι «είναι αδιανόητο να σκεφτόμαστε ότι μπορεί κάποιος να διαμένει σε ένα χώρο που δεν είναι χώρος κύριας χρήσης».

Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου κινούνται στη σωστή κατεύθυνση είπε ο κ. Ιωάννης Χατζής, πρόεδρος του ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ). Υπογράμμισε επίσης ότι «αν η βραχυχρόνια μίσθωση θεωρείται μέρος της επίσημης τουριστικής δραστηριότητας της χώρας, θα πρέπει να προβλεφθούν γι' αυτήν πολύ αυστηρότερα ρυθμιστικά και κανονιστικά πλαίσια, ανάλογα με αυτά των ξενοδοχείων. Αν από την άλλη είναι μέρος της οικονομίας του διαμοιρασμού, τότε είναι επιβεβλημένος ο χρονικός και ποσοτικός περιορισμός της δραστηριότητας».

Ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων STAMA Greece, Κωνσταντίνος Κιάμος, είπε ότι είναι σωστό να αντιμετωπιστούν φαινόμενα, με αποθήκες και υπόγεια να μετατρέπονται σε καταλύματα. Όμως, αυτά τα φαινόμενα «είναι πάρα πάρα πολύ λίγα». Όπως σημείωσε, «στα κέντρα των πόλεων, και ιδίως στο κέντρο της Αθήνας, έχουν γίνει πάρα πολλές μετατροπές σε κτίρια τα οποία δεν ήταν αξιοποιήσιμα για δεκαετίες. Έχουν μετατραπεί, από γραφειακοί και βιοτεχνικοί χώροι σε μικρά διαμερίσματα, τα οποία διατίθενται ως επί το πλείστον μέσω του θεσμού της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Αυτή η διάταξη έρχεται να βάλει φρένο σε όλες αυτές τις επενδύσεις που έχουν γίνει και είναι ήδη σε λειτουργία, και είναι καταλύματα τα οποία έχουν προσθέσει διαμερίσματα στο υπάρχον δυναμικό των πόλεων».

Ο κ. Παναγιώτης Τοκούζης, πρόεδρος του ΔΣ της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος, είπε ότι «οποιαδήποτε ρύθμιση μπαίνει στην βραχυχρόνια μίσθωση είναι θετική».

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό - Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ), Γεώργιος Χότζογλου, είπε ότι δεν πρέπει να απαξιώνονται οι εργαζόμενοι στον κλάδο, ειδικά όταν «οι κλίνες των βραχυχρόνιων μισθώσεων έχουν ξεπεράσει τις κλίνες των ξενοδοχείων. [. . .] Μιλάμε για ένα εκατομμύριο περίπου κλίνες, ανεξέλεγκτες στην κυριολεξία. Γνωρίζει πραγματικά το υπουργείο Τουρισμού να μας πει πόσες είναι αυτές οι επιχειρήσεις στη χώρα;» ρώτησε ο κ. Χότζογλου. Σημείωσε δε, ότι όταν έγινε η σύσταση του σχετικού εργοδοτικού φορέα, «τους στείλαμε αίτημα να υπογράψουμε κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας [. . .] και μας απάντησαν ότι δεν είναι επιχείρηση τουρισμού, δεν παρέχουν τουριστικές υπηρεσίες». Το ερώτημα είναι, «δεν εργάζονται εκεί μέσα εργαζόμενοι; Ποιος καθαρίζει; Ποιος στρώνει τα κρεβάτια, όταν μάλιστα μερικά από αυτά είναι και συγκροτήματα, και έχουν και υπηρεσία ρεσεψιόν;». Ο κ. Χότζογλου έδωσε μεγάλη έμφαση στο να διευκρινιστεί ο αριθμός των επιχειρήσεων αυτών [. . .] αλλά και ο όγκος των εργαζομένων στα AirBnB, για τους οποίους - όπως είπε - δεν γίνεται καμία αναφορά στο νομοσχέδιο.

Ο πρόεδρος του Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων Επισιτισμού Τουρισμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Αττικής, Γεώργιος Στεφανάκης, κατήγγειλε «ότι για πολλοστή φορά έρχεται νομοσχέδιο σχετικά με τον τουρισμό και τα προβλήματα των εργαζομένων σε αυτόν τον κλάδο να είναι πάλι έξω από κάθε διάταξη και άρθρο. [. . . ] Υπάρχουν χιλιάδες εποχικοί εργαζόμενοι που δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ από το πετσοκομμένο ταμείο ανεργίας των τριών μηνών και κάτι ημερών, που δουλεύουν και πληρώνονται με ακόμα χειρότερους όρους σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, με μισθούς στα επίπεδα του 2011» τόνισε ο κ. Στεφανάκης.

Ο πρόεδρος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Ελλάδος, Λύσανδρος Τσιλίδης, είπε ότι στους αυξημένους αριθμούς τουριστών κάθε χρονιάς, περιλαμβάνονται και αυτοί που διαμένουν σε AirBnB - και ότι το θέμα θα έπρεπε να έχει λυθεί εδώ και μια δεκαετία, διότι «όταν κάτι χτίζεται και ξέρεις τους κανόνες, τους σέβεσαι. Εμείς είμαστε υπέρ του να μην υπάρξει χάος και να λειτουργήσουμε σοβαρά και νόμιμα» είπε ο κ. Τσιλίδης και ζήτησε για τον κλάδο του να μην επιβληθεί περισσότερη γραφειοκρατία.

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, κ. Φιλόθεος, εξέφρασε την ιδιαίτερα χαρά του για τις προβλέψεις του νομοσχεδίου για τον θρησκευτικό τουρισμό, και ιδιαιτέρως για την πολιτιστική διαδρομή σχετικά με τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, την ανάδειξη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης κ.ά..

Η γ.γ. της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιοκτητών Επιχειρηματιών Κάμπινγκ, Ελένη Χρονάκη, είπε ότι οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου που αφορούν την Ένωσή της, «μας βρίσκουν απόλυτα σύμφωνους, δεδομένου ότι αντιμετωπίζουν για πρώτη φορά όλες τις μορφές του ελεύθερου camping, δηλαδή, είτε αυτό γίνεται με σκηνές, είτε με ρυμουλκούμενα ή με αυτοκινούμενα τροχόσπιτα και ευχαριστούμε την ηγεσία του υπουργείου Τουρισμού γι' αυτή τη ρύθμιση».

Η Βασιλική Βιδάλη, διευθύντρια του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιάσεων Αυτοκινήτων Ελλάδος (ΣΤΕΕΑΕ) ζήτησε «να περιληφθεί στην ψηφιακή διαδικασία της γνωστοποίησης η αποτύπωση του συνόλου των ενοικιαζόμενων οχημάτων και η παρακολούθηση αυτών σε δεδομένες χρονικές στιγμές ανά περιοχή».

Ο κ. Εμμανουήλ Κοζαδίνος, ιατρός Ιαματολόγος και εθελοντής σύμβουλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιαματικών Πηγών και Λουτροπόλεων Ελλάδος, μίλησε για τις διατάξεις περί ιαματικού τουρισμού, ζητώντας από την Πολιτεία να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στον τομέα, καθώς «πέρα από τουριστική δραστηριότητα, είναι και δραστηριότητα η οποία υπάγεται στο θέμα της υγείας».

Τέλος, η Νατάσα Αντωνοπούλου, υπεύθυνη Συντονισμού του Προγράμματος Green Key της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, χαιρέτησε «με θετικό πρόσημο το σύστημα κατάταξης καταλυμάτων που βασίζεται στην αρχή της βιωσιμότητας», ζήτησε ωστόσο, να γίνει πιο σαφές το περιεχόμενο και το εύρος των περιβαλλοντικών κριτηρίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

