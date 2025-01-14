Σε Αθήνα, Λευκωσία και Άγκυρα αναμένεται -σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες- να ταξιδέψει στα μέσα Φεβρουαρίου η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών για Πολιτικές Υποθέσεις και Υποθέσεις Οικοδόμησης της Ειρήνης, Ρόζμαρι Ντι Κάρλο.

Σύμφωνα με πηγές από τον ΟΗΕ η κ. Ντι Κάρλο προγραμματίζει επαφές με υψηλόβαθμους αξιωματούχους με σκοπό να προετοιμάσει το έδαφος για τη διεξαγωγή των άτυπων διευρυμένων επαφών που θα λάβουν χώρα τον Μάρτιο στην Ελβετία, χωρίς ωστόσο να έχει οριστικοποιηθεί η ημερομηνία διεξαγωγής τους.

Εν τω μεταξύ ο Ειδικός Απεσταλμένος του Γεν. Γραμματέα και επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Κόλιν Στιούαρτ βρίσκεται αυτή την εβδομάδα στην Ν. Υόρκη και πραγματοποιεί σειρά επαφών με αξιωματούχους του ΟΗΕ και με τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες των εμπλεκόμενων χωρών.

Πηγή: skai.gr

