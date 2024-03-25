Το δικό του μήνυμα για την επέτειο της επανάστασης του 1821 έστειλε ο γ.γ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Το μήνυμα της φετινής επετείου είναι ένα: Απεμπλοκή από πολέμους! Αλληλεγγύη στους λαούς! Απεμπλοκή από τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας ούτε με τις αξίες του ελληνικού λαού. Αντίθετα, τον οδηγούν σε επικίνδυνες περιπέτειες. Οι λαοί με τον αγώνα τους κατακτούν οι ίδιοι τη ζωή, το μέλλον και την ελευθερία τους».

Πηγή: skai.gr

