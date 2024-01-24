Βενιζέλος στον ΣΚΑΪ: Είναι απολύτως νομικό θέμα ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών

Για τον επικείμενο νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, τα μη κρατικά πανεπιστήμια και την επιστολική ψήφο μίλησε ο Ευάγγελος Βενιζέλος στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ.

Για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών

Αναφορικά με τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών ο κ. Βενιζέλος ανέφερε ότι «υπάρχει μία πραγματικότητα αρρύθμιστη και η έλλειψη ρύθμισης δημιουργεί αδικίες και ανισότητες αλλά και αδιέξοδα νομικά. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί νομοθετικά. Αυτό δεν αφορά το κεντρικό ρεύμα της κοινωνίας αλλά η κοινωνία πρέπει να είναι φιλελεύθερη και πλουραλιστική και πρέπει να δώσουμε το δικαίωμα σε όλους τους πολίτες ανεξαρτήτων φύλου να μπορούν να συνάπτουν αυτή τη δικαιοπραξία. Το ζήτημα είναι απολύτως νομικό και δεν έχει καμία διάσταση ηθική και θρησκευτική».

Ακολούθως πρόσθεσε ότι «το κράτος είναι το κράτος των πολιτών, της ισονομίας, της απαγόρευσης των διακρίσεων και βεβαίως όταν έχεις μία πραγματικότητα που είναι η ομόφυλη σχέση και έχεις και παιδιά που προκύπτουν, αυτό δεν μπορείς να το αφήσεις αρρύθμιστο και να αφήνεις ανθρώπους στο σκοτάδι και στο περιθώριο».

Ερωτηθείς για το αν το ζήτημα θα μπορούσε να ρυθμιστεί με το σύμφωνο συμβίωσης απάντησε ότι «αυτό θα ήταν ένα άλλο σύμφωνο συμβίωσης, ενισχυμένο για ομόφυλους. Αυτό θα σήμαινε ότι κατασκευάζεις έναν θεσμό μόνο για αυτούς και δεν τους υπάγεις στο γενικό σύμφωνο συμβίωσης αλλά ούτε στον γάμο. Άρα κάνεις κάτι άλλο που είναι πάνω από το σύμφωνο και κάτω από τον γάμο. Αυτό συνιστά ανισότητα και αντιβαίνει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου».

«Η Πολιτεία και η έννομη τάξη πρέπει να κινηθεί με μια αρχή που σέβεται την ισότητα και απαγορεύει τις διακρίσεις».

Για τα μη κρατικά πανεπιστήμια

Ερωτηθείς για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και την αντίδρασή του το 2007 στην αλλαγή του άρθρου 16, ο κ. Βενιζέλος ανέφερε ότι «πίστευα πάντα ότι το ενωσιακό δίκαιο μπορούσε επιλύσει το ζήτημα. Τώρα η κυβέρνηση προχωράει στα μη κρατικά πανεπιστήμια χωρίς αναθεώρηση του άρθρου. Το Σύνταγμά μας δεν είναι μόνο του αλλά συνυπάρχει με το ευρωπαϊκό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο».

Για την επιστολική ψήφο

Για την στάση της αντιπολίτευσης στο ζήτημα της επιστολικής ψήφου ο κ. Βενιζέλος είπε ότι «διαφωνεί η αντιπολίτευση γιατί είχε ψηφίσει επί της αρχής χωρίς την τροπολογία για τις εθνικές εκλογές. Όλη αυτή η συζήτηση έχει ένα έλλειμμα, ποια είναι η αφετηρία της σε σχέση με το Σύνταγμά μας. Το 2001 είχα φροντίσει να προστεθεί ένα μικρό εδάφιο για την ψήφο των αποδήμων. Είχα πει, λοιπόν, ότι για αυτούς τους εκλογείς η επιστολική ψήφος δεν επηρεάζει την αρχή της ταυτόχρονης της διεξαγωγής των εκλογών εφόσον η καταμέτρηση και η ανακοίνωση του αποτελέσματος γίνεται την ίδια στιγμή με τα εκλογικά τμήματα».



Πηγή: skai.gr

