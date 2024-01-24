Η ανάγνωση της χθεσινής ανακοίνωσης της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, από τον πρόεδρο της ΝΙΚ ΗΣ, Δημήτρη Νατσιό, πριν από λίγο από το βήμα της ολομέλειας, κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο, προκάλεσε την αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Κατρίνη.

«H πρωτοβουλία του προέδρου της ΝΙΚΗΣ, του κ. Νατσιού, να αναγνώσει την ανακοίνωση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, εδώ στην αίθουσα, δεν είναι μόνο υπερβολική αλλά είναι και μη αποδεκτή. Είναι μια προσπάθεια ενός κόμματος και ενός προσώπου να ιδιοποιηθεί την Εκκλησία της Ελλάδος σε αυτόν εδώ τον χώρο, το χώρο του κοινοβουλίου, που είναι ένας χώρος διαλόγου, χώρος ανταλλαγής επιχειρημάτων, ένας πολιτικός χώρος που ανήκει σε όλους τους Έλληνες. Θα έπρεπε να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί, γιατί η εκκλησία, η ορθοδοξία και η πίστη, δεν είναι προνόμιο κάποιων ούτε την εκχωρούμε σε κάποιους σε αυτή εδώ την αίθουσα και ούτε, εκτιμώ, ότι η ίδια η εκκλησία θεωρεί ‘ότι εκπροσωπείται μέσα από έναν πολιτικό χώρο για ένα συγκεκριμένο ζήτημα. 'Αρα σε αυτόν εδώ το χώρο ανταλλαγής επιχειρημάτων που ανήκει στον ελληνικό λαό, θα πρέπει όταν τοποθετούμεθα, να κατανοούμε που βρισκόμαστε», δήλωσε ο Μιχάλης Κατρίνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

