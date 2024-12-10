O Μιχάλης Αργυρού αναλαμβάνει προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού

Με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού αναλαμβάνει ο Μιχάλης Αργυρού, μετά την παραίτηση του Αλέξη Πατέλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Αργύρου έχει εξαιρετικές σχέσεις τόσο με τον κ. Μητσοτάκη όσο και τον κ. Πατέλη, και είναι βαθύς γνώστης των θεμάτων καθώς συμμετείχε σε όλα τα Ecofin, ενώ ήταν και εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Euroworking Group.

Ποιος είναι ο Μιχάλης Αργύρου

Ο Μιχάλης Γ. Αργυρού γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1972. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), και κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου σπουδών στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Queen Mary).

Από τον Ιούλιο του 2019 είναι Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων. Με την ιδιότητά του αυτή, αντιπροσωπεύει την Ελλάδα στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή (Economic and Financial Committee - EFC), στην Ομάδα Εργασίας του Eurogroup (Eurogroup Working Group - EWG) και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (European Stability Mechanism - ESM). Είναι ένα από τα πέντε μέλη της Διοικούσας Επιτροπής που σχεδίασε και επιβλέπει την εφαρμογή του Ελληνικού Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Greece 2.0. Είναι επίσης τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Από τον Ιούλιο του 2019 είναι Καθηγητής Οικονομικών στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Προηγουμένως, ήταν Λέκτορας, Επίκουρος και Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών στο Cardiff University (2005-2019) και Λέκτορας Οικονομικών στο Brunel University (1998-2005). Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι οι διεθνείς νομισματικές σχέσεις, η διεθνής μακροοικονομική και η ελληνική οικονομία. Οι ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις του καλύπτουν θέματα που συμπεριλαμβάνουν την Ευρωπαϊκή οικονομία, την εφαρμοσμένη νομισματική πολιτική, την διατηρησιμότητα του δημοσίου χρέους, όπως επίσης και τον καθορισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών, του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και του διεθνούς εμπορίου και επενδύσεων.

Είναι παντρεμένος με την Κυριακή Μητρούση, με την οποία έχουν μία κόρη

