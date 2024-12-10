του Γιάννη Ανυφαντή

Με επιστολή της προς την Πρόεδρο της Βουλής η Ράνια Θρασκιά γνωστοποίησε την ανεξαρτητοποίηση της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ.

Πρόκειται για την ένατη βουλευτή που αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μετά το πρόσφατο επεισοδιακό συνέδριο (8 - 9 Νοεμβρίου) στον «Πολυχώρο Γκάζι» της Αθήνας.

Μετά και τις πρόσφατες ανεξαρτητοποιήσεις των Ευάγγελου Αποστολάκη, Γιάννη Σαρακιώτη, Θεοδώρας Τζάκρη, Γιώτας Πούλου, Αλέξανδρου Αυλωνίτη, Κυριακής Μάλαμα, Ραλλίας Χρηστίδου, Πέτρου Παππά, αλλά και την πρότερη διαγραφή της Αθηνάς Λινού, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αριθμεί 26 βουλευτές, ενώ οι ανεξάρτητοι ανέρχονται σε 24.

Υπενθυμίζεται πως 5 βουλευτές εξ αυτών (Τζάκρη, Πούλου, Αυλωνίτης, Χρηστίδου, Μάλαμα) έχουν υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «Κίνημα Δημοκρατίας» του Στέφανου Κασσελάκη.

Ολόκληρη η δήλωση της Ράνιας Θρασκιά:

Όταν τον Μάϊο του 2023, ο Αλέξης Τσίπρας μου έκανε την πρόταση να είμαι υποψήφια βουλευτής στην Α' περιφέρεια Θεσσαλονίκης, η υπόσχεση που έδωσα στους συμπολίτες μου ήταν ότι θα πορευτώ στην πολιτική με λογική και ευαισθησία, για τη Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα.

Με σταθερή προσήλωση στις ίδιες αρχές και αξίες και τηρώντας την δέσμευσή μου προς στους συμπολίτες μου στη Θεσσαλονίκη, ανακοινώνω την ανεξαρτητοποίησή μου, την οποία και κατέθεσα στον Πρόεδρο της Βουλής.

Η εντολή και η στήριξη όσων με εμπιστεύτηκαν, με υποχρεώνει να πάρω μια ξεκάθαρη θέση σε όσα έχουν συμβεί.

Θα συνεχίσω απαρέγκλιτα το κοινοβουλευτικό μου έργο, όπως έκανα μέχρι σήμερα και από την πρώτη μέρα της εκλογής μου, για μια δίκαιη κοινωνία, για πολίτες που δεν επιβιώνουν απλώς, αλλά ευημερούν, για ένα καλύτερο, δημόσιο και σύγχρονο σχολείο, κοιτίδα των ονείρων των νέων ανθρώπων, για μία Ειδική Αγωγή που θα αγκαλιάζει τους μαθητές με αναπηρία, για πολιτικές για την Ψυχική Υγεία που θα προστατεύουν όλες και όλους από την παγίδα της βίας που μαστίζει την κοινωνία μας. Για ένα κράτος που θα στέκεται επιτέλους δίπλα στον πολίτη και όχι απέναντί του.

«Ειλημμένη η απόφαση Θρασκιά» λέει ο ΣΥΡΙΖΑ - Ζητά επιστροφή της έδρας στο κόμμα

Άμεση ήταν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ανακοίνωση της ανεξαρτητοποίησης της Ράνιας Θρασκιά, με την Κουμουνδούρου να κάνει λόγο για «ειλημμένη απόφαση» που αποτελεί τα «απόνερα στο σχέδιο ορισμένων κέντρων για ρευστοποίηση» του κόμματος.

«Η επιστροφή της έδρας στο κόμμα με το οποίο κατέβηκε στις εκλογές και ο σεβασμός της εντολής της λαϊκής ετυμηγορίας είναι μονόδρομος, εφόσον εξελίσσεται σε δόσεις ένα σχέδιο του συστήματος εξουσίας να πλήξει τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και να εξυπηρετήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη» όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, όπου προστίθεται:

«Θα διαπιστώσουν όμως σύντομα ότι ο λαός είναι αμείλικτος απέναντι σε όσους παραβιάζουν τη βούλησή του να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ η αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας. Ο αριστερός, προοδευτικός κόσμος έδωσε ήδη με τη μαζική του συμμετοχή στις κάλπες ένα ηχηρό μήνυμα στήριξης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, απέναντι στη θεσμική εκτροπή που στέρησε από το κόμμα αυτή τη θέση. Το ίδιο θα γίνει και την επόμενη κρίσιμη περίοδο για την κοινωνία και τη χώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ γύρισε σελίδα, δυναμώνει και με αξιοπιστία θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των προοδευτικών πολιτών».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

Το σχέδιο ορισμένων κέντρων για ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει και τα απόνερά του. Η απόφαση της Ράνιας Θρασκιά φαίνεται ότι ήταν ειλημμένη.

Η επιστροφή της έδρας στο κόμμα με το οποίο κατέβηκε στις εκλογές και ο σεβασμός της εντολής της λαϊκής ετυμηγορίας είναι μονόδρομος. Ιδιαίτερα εφόσον εξελίσσεται σε δόσεις ένα σχέδιο του συστήματος εξουσίας να πλήξει τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και να εξυπηρετήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Θα διαπιστώσουν όμως σύντομα ότι ο λαός είναι αμείλικτος απέναντι σε όσους παραβιάζουν τη βούλησή του να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ η αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας.

Ο αριστερός, προοδευτικός κόσμος έδωσε ήδη με τη μαζική του συμμετοχή στις κάλπες ένα ηχηρό μήνυμα στήριξης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, απέναντι στη θεσμική εκτροπή που στέρησε από το κόμμα αυτή τη θέση.

Το ίδιο θα γίνει και την επόμενη κρίσιμη περίοδο για την κοινωνία και τη χώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ γύρισε σελίδα, δυναμώνει και με αξιοπιστία θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των προοδευτικών πολιτών.

Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Τα σχέδια της διαπλοκής θα αποτύχουν.

Προχωράμε για τη μεγάλη κοινωνική και πολιτική προοδευτική αλλαγή με έναν πιο δυνατό, μεγαλύτερο και ενωμένο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία.

