Τη διεξαγωγή έκτακτων κρίσεων με σκοπό την αναδιοργάνωση των στρατιωτικών νοσοκομείων υπό τη βάση των προωθούμενων νομοθετικών ρυθμίσεων, ζήτησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη.

Η αντικατάσταση διοίκησης αφορά σίγουρα στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ενώ για τα υπόλοιπα θα αποφασιστούν από το ΣΑΓΕ αν χρειάζεται.

Θα γίνουν επίσης ευρύτερες αλλαγές στις διευθύνσεις υγειονομικών των τριών κλάδων.

Σε εξέλιξη οι έκτακτες κρίσεις από το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ).

Πηγή: skai.gr

