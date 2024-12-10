Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Γιώργος Τσούνης, ο οποίος αποχωρεί σε λίγες εβδομάδες από την θέση του, μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, τόνισε ότι φεύγει από την πρεσβεία αλλά όχι από την Ελλάδα, σημειώνοντας ότι θα είναι πάντα δίπλα στη χώρα μας και θα βοηθάει όπως μπορεί.

Είπε ότι αισθάνεται «γλυκόπικρα», που αποχωρεί σε επτά εβδομάδες και πρόσθεσε ότι τα χρόνια της θητείας του στην Ελλάδα ήταν «τα καλύτερα τρία χρόνια στη ζωή μου».

Αναφερόμενος στις σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας τις χαρακτήρισε εξαιρετικές, ενώ μιλώντας για τα ελληνοτουρκικά είπε ότι η κατάσταση στο Αιγαίο είναι ήρεμη τώρα, και είναι καλύτερα τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Τουρκία. Προσέθεσε ότι οι ΗΠΑ θέλουν την επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών με διπλωματικά μέσα γιατί η εναλλακτική είναι αδιανόητη, όπως είπε. Εκτίμησε ότι όσο δεν μπορούν να επιλυθούν μπορούν να εκτονωθούν, και χαρακτήρισε σημαντική προτεραιότητα των Ηνωμένων Πολιτειών την σταθερότητα. Εξέφρασε την ελπίδα ότι δεν θα αλλάξει κάτι στις σχέσεις με την Ελλάδα μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τράμπ, και είπε ότι τα τελευταία 15 χρόνια τα πράγματα ήταν καλά, και οι σχέσεις ήταν καλύτερες μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας. Ο κ. Τσούνης χαρακτήρισε την Ελλάδα σημαντικό στρατηγικό εταίρο των ΗΠΑ στην περιοχή, ενώ σημείωσε ότι στην Ελλάδα γεννήθηκαν οι αξίες που σέβονται οι ΗΠΑ, όπως η δημοκρατία.

Μιλώντας σε προσωπικό τόνο αναφέρθηκε στην οικογένειά του, στο πατρικό του σπίτι στην Ορεινή Ναυπακτία, ενώ μίλησε με μεγάλη συγκίνηση για τον πατέρα του που έχασε πριν πολλά χρόνια. Αναφερόμενος στην θητεία του στη χώρα μας είπε ότι δεν υπήρξε σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας, ενώ σημείωσε πως η πρώτη συμβουλή που δέχθηκε ως πρέσβης ήταν «πρέπει να είναι "κουμπωμένος"» γιατί δεν είναι επαγγελματίας διπλωμάτης. Εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποδοχή που γνωρίζει, όπως είπε, από τον κόσμο όταν κάνει επισκέψεις σε διάφορα μέρη της χώρας και στην Αθήνα. Επιπροσθέτως σχολίασε ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι «φάρος ευκαιριών» όπως οι ΗΠΑ και τα παιδιά να έχουν ευκαιρίες, ώστε να γίνουν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους.

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία τον χαρακτήρισε «ολοσχερή τραγωδία», αλλά επισήμανε ότι όσο τραγική κι αν είναι η κατάσταση, θα ήταν χειρότερη εάν ο πόλεμος εξαπλωνόταν.

Παράλληλα, δήλωσε περήφανος για την Ελλάδα που ενώ πριν από 12 χρόνια ήταν το «μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης, όπως είπε, σήμερα άλλαξε, βγήκε από αυτή την κατάσταση ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη χώρα με τριπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την ευρωζώνη και τα πάει πολύ καλά. Τόνισε την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα καινοτομίας και είπε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από αμερικανικά πανεπιστήμια να έρθουν στην Ελλάδα.

Επίσης ερωτώμενος για τα γλυπτά του Παρθενώνα, ανέφερε ότι πρέπει να επιστρέφουν στον τόπο καταγωγής τους τα αρχαία αντικείμενα. Τέλος, εκθείασε τις ομορφιές της χώρας μας, εξέφρασε τον θαυμασμό του για τις περιοχές που επισκέφθηκε τόσο σε θάλασσα όσο και σε βουνό, είπε ότι δεν ξεχνά τις ρίζες του, και ανέφερε ότι το αγαπημένο του φαγητό είναι η ψαρόσουπα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

