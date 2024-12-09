Παραιτήθηκε ο Αλέξης Πατέλης

Την παραίτησή του ανακοίνωσε, μέσα από τους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης.

Ανέλαβε σε μια περίοδο που η ελληνική οικονομία ήταν σε κακή κατάσταση, η ελληνική οικονομία είναι πλέον σε άλλο επίπεδο, όπως το περιγράφει και στην ανάρτησή του και θεωρεί ότι έκανε τον κύκλο του στη συγκεκριμένη θέση.

Ο Αλέξης Πατέλης, θα παραμείνει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, ενώ ο διάδοχός του θα ανακοινωθεί σύντομα, σύμφωνα με τις πληροφορίες.

Η ανάρτηση του Αλέξη Πατέλη:

Πριν από πεντέμισι χρόνια, ο Πρωθυπουργός μου έκανε την εξαιρετικά τιμητική πρόταση να αναλάβω Προϊστάμενος του Οικονομικού του Γραφείου.

Το 2019, η χώρα μας ήταν ακόμα σε καθεστώς κεφαλαιακών περιορισμών. Το μεγαλύτερο οικονομικό επίτευγμα της κυβέρνησης αυτής είναι η επιστροφή στην επενδυτική βαθμίδα και στην σταθερότητα. Αυτό το επίτευγμα σηματοδοτεί την επαναφορά της χώρας μας σε ένα περιβάλλον αξιοπιστίας, ταχύρρυθμης ανάπτυξης και ευκαιριών.

Έχοντας μακρά πορεία στον ιδιωτικό τομέα, μου δόθηκε η ευκαιρία να υπηρετήσω την πατρίδα μου, κάτι για το οποίο θα είμαι για πάντα ευγνώμων.

Ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό για την πρόθεσή μου —μετά από μια πενταετία— να ολοκληρώσω στο τέλος του έτους το έργο μου στην Προεδρία της Κυβέρνησης.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους και όλες με τους οποίους συνεργάστηκα, αλλά πάνω από όλα, εκφράζω την βαθιά μου εκτίμηση για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε ο Πρωθυπουργός και για την τιμή να συμβάλω στο μέτρο των δυνατοτήτων μου στην συλλογική κυβερνητική προσπάθεια.

Αν και έχουμε δρόμο ακόμα να διανύσουμε, η οικονομική ανάπτυξη είναι υπερδιπλάσια του ευρωπαϊκού μέσου όρου και οι μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν οδήγησαν σε χαμηλότερη ανεργία, σημαντική μείωση του χρέους, αύξηση των επενδύσεων και ανάκτηση της αξιοπιστίας στο εξωτερικό. Το 2025 είναι πολύ διαφορετικό από το 2019.

Η πατρίδα μας έχει τεράστιες δυνατότητες, και υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη η χώρα προχωρά με σταθερά βήματα προς ένα καλύτερο μέλλον για όλους.

