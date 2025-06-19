Λίγες ημέρες πριν την επίσκεψη του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, η Λιβύη ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι η Αθήνα, με τις έρευνες που διεξάγει στα θαλάσσια «οικόπεδα» ανοιχτά της Κρήτης, «παραβιάζει τα κυριαρχικά -της- δικαιώματα».

Όπως αναφέρουν ΜΜΕ, στο υπουργείο Εξωτερικών της Λιβύης αντιδρά για τα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, χαρακτηρίζοντας τις συγκεκριμένες περιοχές «αμφισβητούμενες».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Το ΥΠΕΞ της Λιβύης αναφέρεται σε «κατάφορη παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων» της χώρας και καλεί την Ελλάδα να ακολουθήσει την οδό του διαλόγου και των διαπραγματεύσεων, προσθέτοντας ότι οι μονομερείς ενέργειες της Ελλάδας, θα οδηγήσουν σε περαιτέρω ένταση στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.