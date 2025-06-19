Τον δρόμο για τη Βουλή πήρε η δικογραφία μέσω της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες για δύο πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης.
Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Μάκης Βορίδης με ανάρτησή του αρνείται οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη.
Η ανάρτηση του Μάκη Βορίδη:
«Επί της προς διαβίβαση δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή και της φημολογούμενης εμπλοκής του ονόματος μου σε αυτήν: Επειδή γνωρίζω πολύ καλά τι έχω πράξει ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν χρειάζεται να περιμένω να μάθω τι διαλαμβάνει η ως άνω δικογραφία.
Ουδεμία αξιόποινη πράξη έχω τελέσει κατά την ενάσκηση των καθηκόντων μου.
Αυτά επι του παρόντος. Τα υπόλοιπα μόλις λάβω γνώση της δικογραφίας».
